Die Lage auf Lampedusa ist dramatisch. Die EU will mehr Überwachung an den Grenzen. Ministerin Faeser unterstütz das. Politik-News im Blog.

Berlin. Nach dem Tausende Menschen in der vergangenen Woche die italienische Insel Lampedusa erreicht haben, ist die Lage vor Ort dramatisch. EU-Kommissionpräsidentin Ursula von der Leyen war mit der italienschen Regierungschefin Giorgia Meloni vor Ort.

Von der Leyen will künftig die Grenzen der EU in Richtung Nordafrika besser schützen lassen. Unterstützung für den Vorschlag erhält sie aus Berlin. "Wir werden es nicht anders machen können", sagte Innenministerin Nancy Faeser am Sonntagabend.

Im Newsblog halten wir Sie über die wichtigsten Entwicklungen auf dem Laufenden.

Politik-News vom 17. September: Faeser stützt von der Leyens Pläne zur Überwachung des Mittelmeers

21 Uhr: Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat sich hinter Pläne von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gestellt, angesichts der vielen Überfahrten von Migranten die Überwachung der EU-Außengrenze im Mittelmeer zu Luft und zu See zu verstärken. „Ja, wir werden es nicht anders machen können“, sagte die SPD-Politikerin am Sonntagabend im ARD-„Bericht aus Berlin“. „Ansonsten kriegen wir die Migrationslage so nicht in den Griff.“

Das Bundesinnenministerium hatte am Samstag mitgeteilt, Faeser wolle am Montag Beratungen mit ihren Amtskollegen aus Spanien, Italien und Frankreich über die Lage im Mittelmeer fortsetzen. Faeser sprach von einer schwierigen Lage auf der Insel Lampedusa und kündigte an, man wolle einen gemeinsamen Aktionsplan auf den Weg bringen.

Alle früheren Nachrichten lesen Sie in diesem Blog.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik