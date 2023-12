Berlin Der Gesundheitsminister möchte die telefonische Krankschreibung auch für Eltern erkrankter Kinder einführen. Die Politik-News im Blog.

Berlin. Deutschland schnieft: Kurz vor Weihnachten grassieren Atemwegserkrankungen wie Corona & Co. Die Arztpraxen sind voll, gerade Kinderärzte ächzen unter der Flut von kleinen Patientinnen und Patienten in den Wartezimmern, die häufig nur deshalb mit ihren Eltern beim Arzt sind, um eine Krankschreibung zu erhalten. Das soll sich jetzt ändern, fordert Gesundheitsminister Lauterbach.

Politik-News vom 14. Dezember: Studie: Deutsche mehrheitlich für Klimaschutz – Sorge um Zusammenhalt

9.10 Uhr: Eine große Mehrheit der Bevölkerung befürwortet Klimaschutz laut einer Studie grundsätzlich, doch mehr als jeder zweite Bundesbürger sieht den sozialen Zusammenhalt durch die Energiewende gefährdet. Fast 70 Prozent befürworteten den Wechsel zu erneuerbaren Energien, die Zustimmung zur Verkehrswende sei mit 56 Prozent etwas niedriger, erklärte die Bertelsmann-Stiftung am Donnerstag in Gütersloh bei der Vorstellung einer neuen Untersuchung. Allerdings empfinden nur rund 20 Prozent die Art der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen als „gerecht“.

Als ungerecht nehmen die Befragten den Angaben zufolge vor allem die Verteilung von Kosten und Nutzen des Umbaus hin zu mehr Klimaschutz zwischen Gut- und Geringverdienenden wahr: 57 Prozent sagen dies in Bezug auf die Energiewende und 59 Prozent im Blick auf verkehrspolitische Maßnahmen. An zweiter Stelle werden bei der Energiepolitik Ungerechtigkeiten zwischen Unternehmen und Verbrauchern (51 Prozent), bei der Verkehrswende zwischen Stadt- und Landbevölkerung (53 Prozent) beklagt.

CDU und SPD bilden große Koalition in Hessen

8 Uhr: CDU und SPD in Hessen haben sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstagmorgen aus Parteikreisen. Zuvor hatten andere Medien darüber berichtet. Der fast 200-seitige Entwurf des Koalitionsvertrags mit dem Motto „Eine für alle“ liegt der dpa vor.

An diesem Samstag (16. Dezember) wollen CDU und SPD über das Papier abstimmen – die Christdemokraten bei einem Treffen ihres Landesausschusses in Frankfurt und die Sozialdemokraten auf einem Parteitag im südhessischen Groß-Umstadt. Dann könnte am kommenden Montag (18. Dezember) der Koalitionsvertrag unterschrieben werden, wie Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) kürzlich in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden sagte.

Lauterbach dringt auf telefonische Kinderkrankmeldung für Eltern

6.05 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) möchte die telefonische Krankschreibung auch für Eltern erkrankter Kinder einführen. Vor kurzem erst war die in früheren Corona-Wellen praktizierte telefonische Krankschreibung für selbst erkrankte Erwachsene wieder eingeführt worden. Lauterbach bat die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und den Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) in einem der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Donnerstag) vorliegenden Brief, zeitnah eine entsprechende Vereinbarung zu treffen. Damit sollten die Arztpraxen entlastet werden, erklärte er in dem Schreiben vom Mittwoch. Der Schritt sei auch „ein weiterer wichtiger Beitrag zur Vermeidung von Infektionen in Wartezimmern“.

Politik-News vom 13. Dezember: Sozial- und Wohlfahrtsverbände unzufrieden mit Haushaltseinigung

22.05 Uhr: Sozial- und Wohlfahrtsverbände haben den Kompromiss der Ampel-Regierung im Streit um den Haushalt für das Jahr 2024 kritisiert. Der Sozialverband Deutschland (SoVD) fordert statt Einsparungen auf breiter Front ein abermaliges Aussetzen der Schuldenbremse und Steuererhöhungen für Reiche und Unternehmen. Die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier sagte unserer Redaktion: „Mit ‚kreativen Lösungen‘ (Zitat Lindner) hat man eine Einigung beim Haushalt erzielt. Es soll jetzt also an allen Ecken und Enden gespart werden.“

Zwar seien die Kürzungen etwa beim Bürgergeld oder der Grundsicherung vom Tisch und auch an der Kindergrundsicherung werde festgehalten. Verbraucher müssten trotzdem mit deutlichen höheren Energiepreisen rechnen, auch Arbeitsuchende würden weniger Fördergelder erhalten. Engelmeier monierte, dass gerade einmal drei Milliarden Euro Einsparungen bei klimaschädlichen Subventionen vorgesehen seien – weil „kein echter Mut“ dazu bestehe, die Subventionen drastisch abzubauen. Die SoVD-Chefin betonte: „Der Kompromiss enttäuscht uns und wir bleiben ganz klar bei unserer ‚unkreativen‘ Lösung für einen Haushalt, der Fortschritt tatsächlich möglich macht – nämlich mit dem Aussetzen der Schuldenbremse und Steuerhöhungen für Reiche und Unternehmen, die Übergewinne machen.“

Kritische Töne gab es am Mittwoch auch vom VdK: „Die Bundesregierung hat heute noch zu wenig Konkretes zu Einsparungen gesagt. Aber 1,5 Milliarden Euro bei Sozialausgaben zu sparen, ist nicht das richtige Zeichen“, sagte die Präsidentin des Sozialverbands, Verena Bentele. „Wer am Sozialen spart, sendet keine Botschaft für Zusammenhalt und für echte Armutsbekämpfung.“

Den CO2-Preis beim Tanken und Heizen mit fossilen Energien auf das Niveau aus der Zeit der großen Koalition anheben zu wollen, sei wenig sozial, sagte Bentele. Sie forderte die Einführung eines Klimageldes, damit der Kampf gegen den Klimawandel nicht „auf dem Rücken der Menschen mit wenig Einkommen ausgetragen“ werde.

Auch der Paritätische Gesamtverband zeigte sich unzufrieden über die Einigung. „Das Mindeste, was wir erwartet hätten, wäre eine sofortige Aufhebung der aktuellen Haushaltssperre für die sozialen Dienste gewesen. Ein zeitlicher Fahrplan zur Verabschiedung des Haushalts wurde jedoch noch immer nicht vorgelegt. Viele soziale Träger wissen damit noch immer nicht, wann sie Planungssicherheit erhalten werden“, sagte Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider.

Merz fordert Scholz zum Stellen der Vertrauensfrage im Bundestag auf

15.04 Uhr: Vor wenigen Tagen forderte bereits CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dazu auf, im Bundestag die Vertrauensfrage zu stellen. Das verlangte nun auch Oppositionsführer Friedrich Merz. „Wie lange wollen Sie sich eigentlich noch von großen Teilen Ihrer Koalition, insbesondere von den Grünen auf der Nase herumtanzen lassen“, sagte der CDU-Vorsitzende am Mittwoch im Bundestag an die Adresse des Kanzlers nach dessen Regierungserklärung. „Sie gefährden doch den letzten Rest Ihres Ansehens, Ihrer Autorität im Inland wie im Ausland.“ Scholz werde „vorgeführt in der Koalition“.

Merz forderte Scholz auf, das Anfang November mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossene Paket zur Verringerung der illegalen Migration im Januar im Bundestag 1 zu 1 als Gesetzespaket vorlegen – „und dass Sie dieses Paket dann mit der Vertrauensfrage verbinden, ob Sie überhaupt noch die Zustimmung Ihrer Koalition in diesen wesentlichen Fragen unseres Landes haben“.

Entsorgungsverband kritisiert geplante Plastikabgabe

14.50 Uhr: Nach der Einigung im Haushaltsstreit hat die deutsche Entsorgungs- und Kreislaufwirtschaft die von der Koalition geplante Plastiksteuer kritisiert. „Eine Abgabe auf sämtliche Plastikverpackungen sehen wir sehr kritisch, denn Kunststoffverpackungen, die etwa aus nur einer Kunststoffsorte bestehen, sind ökobilanziell oftmals das am besten geeignete Verpackungsmaterial“, sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft (BDE), Peter Kurth, auf Anfrage dieser Redaktion.

Wer nicht nur Mehreinnahmen erzielen, sondern wirklich auch etwas für die Umwelt tun möchte, sollte stattdessen Verbundverpackungen mit einer Abgabe belegen, so der BDE. Solche Verbundverpackungen bestehen aus einer Mischung von Papier- und Kunststoffanteilen. „Diese sind unter ökologischer Betrachtung die denkbar schlechteste Verpackungsform und einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft in keiner Weise förderlich. Tatsache ist leider, dass schon jetzt Hersteller immer mehr auf Verbundverpackungen ausweichen und damit Recycling gefährden“, sagte Kurth weiter

Die Spitzen der Ampel-Koalition hatten unter anderem eine schon im Koalitionsvertrag vorgesehene Plastikabgabe angekündigt. 1,4 Milliarden Euro, die derzeit aus allgemeinen Steuermitteln nach Brüssel überwiesen werden, müssten künftig aber von den Herstellern von Plastik kommen. Insider aus Branchenkreisen äußerten gegenüber dieser Redaktion, dass die geplante Abgabe an die Verbraucher weitergegeben werden müsse und somit auch zu höheren Endpreisen führen werde.

Ampelkoalition plant Kerosinsteuer für innerdeutsche Flüge

14.22 Uhr: Bislang gibt es für innerdeutsche Flüge zwar keine Kerosinsteuer, doch das könnte sich nun ändern: Die Spitzen der Ampelkoalition streben nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine Kerosinsteuer für innerdeutsche Flüge an. Zudem sollen Steuervergünstigungen für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft gestrichen werden, der sogenannte Agrardiesel. Bisher ist im gewerblichen Luftverkehr eingesetztes Kerosin von der Energiesteuer befreit. Betriebe der Land- und Forstwirtschaft können sich einen Teil der für ihren Kraftstoffverbrauch gezahlten Energiesteuer auf Antrag zurückerstatten lassen.

Jost Lammers, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, kritisierte die Pläne zum Kerosin. „Bereits heute hängt Deutschland in der Wiederbelebung des Luftverkehrs seit der Pandemie deutlich hinter fast allen anderen europäischen und außereuropäischen Ländern zurück“, sagte er laut einer Mitteilung. „Die staatlichen Standortkosten in Deutschland sind bereits jetzt die höchsten im europäischen Vergleich. In dieser Situation verteuert die Bundesregierung mit dem nationalen Alleingang einer innerdeutschen Kerosinbesteuerung den Zubringerverkehr zu deutschen Drehkreuzen und verschiebt damit Verkehre ins europäische und internationale Ausland“.

Koalition will CO2-Preis beim Tanken und Heizen anheben

12.45 Uhr: Die Spitzen der Ampelkoalition wollen den CO 2 -Preis beim Tanken und Heizen mit fossilen Energien anheben. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sagten am Mittwoch, es werde auf den alten Preispfad der großen Koalition zurückgekehrt. Das bedeutet, der CO 2 -Preis steigt zum 1. Januar 2024 nicht wie bisher geplant auf 40 Euro pro Tonne – sondern auf 45 Euro. Die Folge: Tanken und Heizen mit fossilen Energien wird teurer als bislang geplant.

Einnahmen aus der CO 2 -Bepreisung fließen in den Klima- und Transformationsfonds, aus dem Projekte unter anderem für Klimaschutz finanziert werden. Durch den höheren Preis gibt es nun also Mehreinnahmen. Als Folge des Haushaltsurteils des Bundesverfassungsgerichts muss im Fonds eingespart werden. Derzeit liegt der CO 2 -Preis bei 30 Euro. Eine Erhöhung des CO 2 -Preises ab Anfang 2023 hatte die Koalition wegen der Energiekrise verschoben – und war damit vom Preispfad der Vorgängerregierung aus Union und SPD abgewichen.

Ampel kürzt 45 Milliarden im Klima- und Transformationsfonds

12.40 Uhr: Die Ampelkoalition kürzt wegen der Haushaltskrise bis 2027 Klimaschutz- und Transformationsprojekte im Volumen von 45 Milliarden Euro. Der Klima- und Transformationsfonds bleibe das zentrale Instrument des Bundes für den klimaneutralen Umbau des Landes, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch in Berlin. Er habe noch immer ein Gesamtvolumen von 160 Milliarden Euro. Allein im nächsten Jahr würden die Ausgaben infolge des Karlsruher Haushaltsurteils aber um zwölf Milliarden Euro verringert.

Im Kernhaushalt für das Jahr 2024 musste die Ampelkoalition eine Lücke von rund 17 Milliarden Euro stopfen. „Das machen wir insbesondere, indem wir klimaschädliche Subventionen abschaffen, die Ausgaben einzelner Ressorts etwas absenken und Bundeszuschüsse verringern“, sagte Scholz.

Erleichterte Einbürgerung wird dieses Jahr nicht mehr beschlossen

12.30 Uhr: Innen- und Rechtspolitiker der Ampelkoalition werden einige ihrer ursprünglich für 2023 geplanten Vorhaben auf das kommende Jahr verschieben müssen. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Koalitionskreisen erfuhr, scheiterte diese Woche der Versuch, die abschließende Beratung und Abstimmung zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechts und zum sogenannten Rückkehrverbesserungsgesetz noch auf die Tagesordnung zu setzen. Das liegt vor allem daran, dass sich die FDP gegen Änderungswünsche der Koalitionspartner sträubt.

Die Ministerpräsidenten hätten klare Erwartungen geäußert, was mehr Kontrolle und Ordnung in Migrationsfragen angehe, sagte FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle, etwa mit Blick auf eine Verlängerung des Ausreisegewahrsams und eine Absenkung von Sozialleistungen. Er betonte: Für eine Verwässerung der Erwartungen der Länder und Kommunen steht die FDP nicht zur Verfügung.“

Zuwanderer sollen laut dem Gesetzentwurf der Bundesregierung künftig bereits nach fünf Jahren Aufenthalt in Deutschland Staatsbürger werden können, vorausgesetzt sie können ihren Lebensunterhalt ohne staatliche Hilfe bestreiten. Bisher müssen sie mindestens acht Jahre im Land leben. Bei guten Leistungen in Schule oder Job, guten Sprachkenntnissen oder ehrenamtlichem Engagement soll die Einbürgerung schon nach drei Jahren möglich sein. Wer einen deutschen Pass haben möchte, soll den alten dafür nicht mehr aufgeben müssen. Das gilt jetzt schon für EU-Bürger und einige Sonderfälle, aber beispielsweise nicht für Menschen aus der Türkei .Mit Verfahrensvereinfachungen will die Ampel außerdem dafür sorgen, dass Abschiebungen nicht mehr so oft im letzten Moment scheitern, etwa weil die Betroffenen nicht auffindbar sind.

Bundeshaushalt 2024: Scholz kündigt Kürzungen und Einsparungen an

12.00 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Kürzungen und Einsparungen angekündigt, um das Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts umzusetzen. „Die machen wir nicht gerne, klar, sie sind aber nötig, damit wir mit dem Geld, was uns zur Verfügung steht, hinkommen“, sagte Scholz am Mittwoch in Berlin. Es würden klimaschädliche Subventionen abgeschafft, Ausgaben einzelner Ressorts reduziert und Bundeszuschüsse verringert.

Der Kanzler betonte, die Bundesregierung halte an ihren drei zentralen Zielen fest. „Wir treiben den klimaneutralen Umbau unseres Landes kraftvoll voran. Wir stärken den sozialen Zusammenhalt. Und wir stehen eng an der Seite der Ukraine in ihrem Verteidigungskampf gegen Russland.“ Diese drei Ziele leiteten die Bundesregierung unverändert. „Klar ist aber, wir müssen mit deutlich weniger Geld auskommen, um diese Ziele zu erreichen.“

Energie und Fliegen wird teurer – neue Plastikabgabe

11.52 Uhr: Nach Informationen unserer Redaktion enthält das Haushaltspaket insbesondere folgende Elemente: Die Schuldenbremse wird 2024 noch einmal ausgesetzt – aber nur für die Unterstützung der Flutopfer im Ahrtal. Das ist ein vergleichsweise kleiner Posten, im Nachtragshaushalt für das laufende Jahr geht es um 1,6 Milliarden Euro. Eine abermalige Aussetzung der Schuldenbremse im Verlauf kommenden Jahres behält sich die Koalition ausdrücklich vor, falls dies notwendig werden sollte, um die Ukraine in ihrem Kampf gegen die russischen Invasoren weiter zu unterstützen.

Die Ampel will überdies jetzt im Sinne des Klimaschutzes Energie verteuern: Der Preis pro Tonne Kohlendioxid soll von derzeit 35 Euro auf 45 Euro steigen. Eigentlich war dieser Erhöhungsschritt bislang erst für 2025 geplant, er wird jetzt also um ein Jahr vorgezogen. Zudem soll die Steuervergünstigung für Flugbenzin wegfallen, was Fliegen verteuern dürfte. Geplant ist auch die Einführung einer Plastikabgabe. Vorgesehen sind dem Vernehmen nach auch Einsparungen im Sozialhaushalt, die aber eher gering ausfallen dürften. So könnte etwa der Bürgergeld-Bonus wegfallen, den erwerbslose Bezieher erhalten, wenn sie an einer Fortbildungsmaßnahme teilnehmen. (thk)

Fahrgastverband warnt vor „Tod des Deutschlandtickets“

11.15 Uhr: Der Fahrgastverband Pro Bahn warnt nach dem Aus des Deutschlandtickets im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt vor den Folgen. „Wenn mehrere Kommunen so reagieren wie der Landkreis Stendal, dann wäre das auf jeden Fall der Tod des Deutschlandtickets“, sagte der Bundesvorsitzende Detlef Neuß am Dienstagabend im MDR-Fernsehen. Die Einfachheit, dass das Ticket in ganz Deutschland gelten würde, sei dann weg und das Deutschlandticket nicht mehr das, als was es gedacht gewesen sei.

Der Stendaler Kreistag hatte in der vergangenen Woche einen Beschluss zur Anerkennung des Deutschlandtickets im Kreis nicht genehmigt. Damit gilt das Ticket in den Bussen dort ab dem 1. Januar nicht mehr. Der Landkreis hatte für die ersten vier Monate des Jahres mit zusätzlichen Kosten von 40.000 Euro gerechnet. Züge sind davon nicht betroffen. Das Infrastrukturministerium in Magdeburg sprach von einem Einzelfall.

Mehr tödliche Fahrradunfälle - WHO will mehr Schutz für Radfahrer

11.00 Uhr: In vielen Regionen fahren immer mehr Menschen Fahrrad, aber die klimafreundliche Fortbewegung hat ihren Preis: Während die Zahl der Todesfälle im Straßenverkehr pro 1000 Menschen von 2010 bis 2021 um 16 Prozent zurückgegangen ist, stieg der Anteil der Radfahrerinnen und -fahrer an den weltweiten Verkehrstoten von fünf auf sechs Prozent, berichtete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Mittwoch in Genf.

Täglich kämen weltweit rund 3200 Menschen im Straßenverkehr ums Leben. 2021 waren es nach Schätzungen 1,19 Millionen Todesopfer. Verkehrsunfälle seien die häufigste Todesursache bei Kindern und jungen Menschen bis 29 Jahren, sagte Etienne Krug, Direktor der zuständigen WHO-Abteilung in Genf. 30 Prozent der Todesopfer seien Autoinsassen, 70 Prozent Fußgänger sowie Fahrrad- und Mopedfahrer und andere Verkehrsteilnehmer gewesen.

Nur 0,2 Prozent der Straßen weltweit seien mit eigenen Spuren für Fahrräder versehen. Die WHO, die gesunde Fortbewegung wie Laufen oder Radfahren fördert, appellierte an Regierungen und Behörden, für sichere Fahrradwege zu sorgen. Vorzeigeländer seien Dänemark und die Niederlande, sagte Krug. Dort werde das Fahrradfahren mit Wegen, die Fahrradfahrer vom Straßenverkehr trennen, sicher gemacht. Zum Schutz von Radfahrerinnen und -fahrern sowie anderen Verkehrsteilnehmern seien Geschwindigkeitsbegrenzungen wichtig. Fahrradfahrer selbst sollten Helme tragen, sagte Krug. Sie sollten umsichtig fahren und sich mit Beleuchtung am Fahrrad und passender Kleidung gut sichtbar machen.

Paus lobt Einigung bei Haushalt – „Kindergrundsicherung wird kommen“

10.45 Uhr: Familienministerin Lisa Paus hat die Einigung der Ampel-Regierung im Haushaltsstreit gelobt. „Die Ampel ist handlungsfähig und wir können jetzt eben ein klares Signal geben an die ganze Republik“, sagte die Grünen-Politikerin am Mittwochmorgen in der Sendung „Frühstart“ von RLT/ntv. Sie gehe nicht davon aus, dass es im Haushalt Abstriche bei der Kindergrundsicherung geben wird. „Und ja, die Kindergrundsicherung wird kommen, die Kindergrundsicherung stand auch überhaupt nicht zur Debatte.“

Die Spitzen der Ampel-Koalition haben nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine Einigung über den Bundeshaushalt für 2024 erzielt. Details sollen im Laufe des Tages bekanntgegeben werden, wie die dpa am Mittwochmorgen erfuhr. Damit steht fast vier Wochen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts eine Lösung der Haushaltskrise, die die Ampel-Regierung stark unter Druck gesetzt hat.

Missbrauch: EKD verpflichtet sich auf Standards bei Aufarbeitung

10.30 Uhr: Nach mehrjährigen Verhandlungen haben die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die Diakonie eine sogenannte Gemeinsame Erklärung mit der unabhängigen Missbrauchsbeauftragten des Bundes zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt unterzeichnet. Die am Mittwoch in Berlin unterschriebene Erklärung unterstreicht das Ziel unabhängiger Aufarbeitung und verpflichtet die EKD und den evangelischen Wohlfahrtsverband zur Einhaltung von Kriterien und Standards bei der Aufarbeitung. Dazu zählen Professionalität, Transparenz und die Beteiligung Betroffener.

Unterzeichnet wurde das neunseitige Papier von der unabhängigen Missbrauchsbeauftragten Kerstin Claus, der EKD-Bevollmächtigten in Berlin, Anne Gidion, und Diakonie-Präsident Ulrich Lilie. Claus erklärte, die Erklärung lege den Grundstein dafür, dass zentrale Standards und Kriterien von Aufarbeitung in allen Landeskirchen und diakonischen Verbänden eingeführt und verlässlich umgesetzt werden.

Das Papier hält fest, dass Aufklärung und Aufarbeitung unter anderem die Benennung von Taten, Ursachen und Folgen sexualisierter Gewalt, die Identifikation von Missbrauch ermöglichenden Strukturen und die Anerkennung geschehenen Unrechts umfasst. Die institutionelle Aufarbeitung soll zudem dazu beitragen, Schlussfolgerungen für den Schutz vor Missbrauch zu ziehen.

Aus der Erklärung geht auch hervor, dass letztlich die 20 evangelischen Landeskirchen und 17 Diakonie-Landesverbände für die Aufarbeitung Verantwortung tragen. Für sie ist die am Mittwoch unterzeichnete Erklärung nicht unmittelbar bindend. Das Papier hält aber fest, dass deren Zusammenschlüsse - die Kirchenkonferenz und die Konferenz für Diakonie und Entwicklung - entsprechende Beschlüsse zur Umsetzung fassen.

CDU-Vize Jung: Festhalten an Klimaschutzgesetz in Deutschland

10.15 Uhr: Der CDU-Vizevorsitzende Andreas Jung verlangt von der Bundesregierung nach dem Beschluss der UN-Klimakonferenz mehr Ehrgeiz daheim. „Die Bundesregierung hat in Dubai für mehr Verbindlichkeit geworben, das darf sie jetzt nicht zu Hause untergraben: Die Pläne zur Entkernung des Klimaschutzgesetzes müssen jetzt vom Tisch“, sagte Jung, der auch energie- und klimaschutzpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist, der Deutschen Presse-Agentur in Dubai.

Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP will das deutsche Klimaschutzgesetz reformieren und sich damit mehr Spielraum für die Einhaltung der deutschen Klimaziele verschaffen. Das Signal aus Dubai sei: „Fossile Energie muss weltweit durch klimafreundliche Technologien ersetzt werden“, erklärte Jung. Für Deutschland bedeute das: „Wir brauchen für Klimaneutralität 2045 eine belastbare Strategie mit heute verfügbaren Technologien: Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Wasserstoff und CO2-Kreisläufe müssen pragmatisch und konsequent vorangebracht werden.“

IW sieht Deutschland auch im kommenden Jahr in der Rezession

9.45 Uhr: Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) sieht Deutschland auch im kommenden Jahr in einer Rezession. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde 2024 „um fast ein halbes Prozent“ zurückgehen, heißt es in der am Mittwoch vorgelegten aktuellen Konjunkturprognose. Für dieses Jahr rechnet das IW mit einem Rückgang um ein halbes Prozent. „Für die deutsche Wirtschaft hätte 2024 eigentlich zum Jahr der Erholung werden können“, so das IW. Doch die Rahmenbedingungen blieben schlecht. Besonders der wochenlange Streit um den Bundeshaushalt habe die Unternehmen verunsichert, viele hätten ihre Investitionsentscheidungen zurückgestellt.

Dazu komme die weiterhin unsichere geopolitische Lage - der globale Welthandel werde 2024 voraussichtlich nur um ein Prozent zulegen. Darunter leidet die exportorientierte deutsche Wirtschaft. Die Industrie werde 2024 im vierten Jahr in Folge stagnieren, schätzt das IW. Seit zwei Jahren bekommen die Unternehmen demnach weniger Aufträge aus dem Ausland - viele hielten sich daher mit Investitionen zurück.

Die Bautätigkeit lag in diesem Jahr unter dem Niveau von 2019 - Gründe sind die hohen Bauzinsen und die hohen Kosten. Da die IW-Forschenden keine Senkung der Zinsen erwarten, rechnen sie auch 2024 mit einem schwachen Jahr für die Bauwirtschaft. In der Dienstleistungswirtschaft dagegen „geht es sachte aufwärts“, so das IW. Denn die Inflation werde 2024 nicht mehr über drei Prozent steigen, die privaten Haushalte hätten wieder etwas mehr Geld in der Tasche. Die Arbeitslosigkeit wird den IW-Modellrechnungen zufolge voraussichtlich auf sechs Prozent steigen. „Mit diesen schlechten Wirtschaftsaussichten steht Deutschland unter den großen Ländern allein da“, so das IW. In den USA wird die Wirtschaft nach der Auslandsprognose des Instituts um 1,25 Prozent wachsen, in Frankreich um 0,75 Prozent und in China um 4,5 Prozent.

Einigung im Haushaltsstreit

7.30 Uhr: Die Ampelkoalition hat sich auf eine Einigung im Haushaltsstreit verständigt. Wie es am Mittwoch aus Regierungskreisen weiter hieß, ist für 12.00 Uhr ein Pressestatement im Bundeskanzleramt geplant. Durch das Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgericht musste im Etat 2024 eine zweistellige Milliardenlücke geschlossen werden.

Details zu der Einigung wurden zunächst nicht bekannt. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte die Finanzlücke im Haushalt mit 17 Milliarden Euro beziffert.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte mit Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) seit Tagen über eine Lösung verhandelt. Die SPD forderte bis zuletzt, auch im kommenden Jahr die Schuldenbremse auszusetzen. Dies lehnten die Liberalen aber strikt ab.

Lokführergewerkschaft GDL stellt längere Streiks nach Weihnachtsferien in Aussicht

7.07 Uhr: Die Lokführergewerkschaft GDL hat neue und längere Bahnstreiks nach den Weihnachtsferien in Aussicht gestellt. „Ab dem 8. Januar sollte man mit längeren Arbeitskämpfen rechnen“, sagte GDL-Chef Claus Weselsky der „Augsburger Allgemeinen“ vom Mittwoch. Die Bahnreisenden müssten sich zwar vorerst nicht auf einen unbefristeten Streik einstellen, jedoch auf längeren Stillstand als bisher. „Wir werden in Maßen die Bahn bestreiken“, sagte Weselsky. „Wir müssen nicht unbefristet streiken, um das System “Bahn‘ zum Stehen zu bringen.„ Die Gewerkschaft sei außerdem “so verantwortungsbewusst, dass wir nicht auf ewige Zeiten streiken werden„.

Weselsky warf DB-Personal-Vorstand Martin Seiler vor, bislang nicht über die Kernforderung der GDL - die Absenkung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden für Beschäftigte im Schichtdienst - verhandeln zu wollen. „Wir werden die Blockadehaltung der Bahn aufbrechen“, sagte der GDL-Chef der „Augsburger Allgemeinen“. „Wenn Herr Seiler nicht mit uns verhandelt, stellt sich die Machtfrage.“

Die Lokführer hatten zuletzt am vergangenen Freitag bundesweit einen Warnstreik abgehalten. Derzeit läuft eine Urabstimmung der Gewerkschaftsmitglieder, um ab Januar häufiger und länger zu streiken. Das Ergebnis soll am 19. Dezember verkündet werden. „Ich rechne mit einer hohen Zustimmung für einen Arbeitskampf, also deutlich mehr als die notwendigen 75 Prozent“, sagte GDL-Chef Weselsky der „Augsburger Allgemeinen“. „Bislang haben wir ja nur zwei Mal zu 24-stündigen Warnstreiks aufgerufen.“

Schlagabtausch in Bundestagsausschuss zu Rassismus in der Polizei

7.05 Uhr: Ob Rassismus in den deutschen Sicherheitsbehörden ein strukturelles Problem ist oder nicht, wird auch innerhalb der Bundesregierung nicht einheitlich bewertet. Die Antirassismusbeauftragte der Bundesregierung, Staatsministerin Reem Alabali-Radovan (SPD), verwies in einer Sitzung des Innenausschusses Ende November auf Studien, die „strukturellen Rassismus“ im Gesundheitswesen und bei den Sicherheitsbehörden festgestellt hätten. Anlass ihrer Äußerungen war eine Diskussion über die Ergebnisse einer vom Bundesinnenministerium in Auftrag gegebenen Studie des Unabhängigen Expertenkreises Muslimfeindlichkeit. Wie aus dem Sitzungsprotokoll hervorgeht, schloss sich die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesinnenministerium, Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD), dieser Einschätzung so nicht an.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) habe zwar das Vorwort geschrieben, sich den Inhalt des Berichts des Expertenkreises darin aber nicht zu eigen gemacht, sondern lediglich festgehalten, dass es nun gelte, sich ernsthaft mit den darin enthaltenen Empfehlungen auseinanderzusetzen, sagte die Parlamentarische Staatssekretärin. Dem Unionsabgeordneten Christoph de Vries (CDU) warf Schwarzelühr-Sutter vor, „der Ministerin zu unterstellen, sie würde jetzt Behörden oder Verwaltungen unter Generalverdacht stellen aufgrund dieses Berichts. Sie habe sich in den Verhandlungen über die geplante Reform des Bundespolizeigesetzes dafür eingesetzt, dass Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei künftig auf Verlangen eine sogenannte Kontrollquittung ausstellen müssten, betonte Alabali-Radovan. Solche Quittungen, auf der Ort, Zeitpunkt und Grund einer Personenkontrolle vermerkt werden müssen, gibt es bereits in Bremen.

De Vries sagte nach der Sitzung, es sei ein „Skandal und Ausdruck tiefen Misstrauens, dass mit Frau Alabali-Radovan ein Mitglied der Bundesregierung deutschen Sicherheits- und Gesundheitsbehörden strukturellen Rassismus unterstellt und die Spitze des Bundesinnenministeriums diesen ungeheuerlichen Vorwurf unwidersprochen stehen lässt“. Ausdruck dieses tiefen Misstrauens seien auch die Pläne der Innenministerin, künftig Quittungen bei Kontrollen durch die Bundespolizisten einzuführen. Faeser sollte sich als Dienstherrin vor die Bundespolizisten sowie die Beschäftigten des Bundeskriminalamtes und des Bundesamtes für Verfassungsschutz stellen „und den Rassismusvorwurf in aller Deutlichkeit zurückweisen“.

Kassenärzte-Chef findet Lauterbachs Corona-Warnungen übertrieben

7.00 Uhr: Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) unverhältnismäßige Appelle angesichts der aktuellen Corona-Lage vorgeworfen. „Karl Lauterbach kann nicht aus seiner Haut. Ich halte seine Warnungen und Appelle in der Dringlichkeit für überzogen. Wir haben schließlich keine pandemische Lage mehr“, sagte Gassen der „Rheinischen Post“ (Mittwoch). Er wolle nicht bestreiten, dass die Zahlen aktuell stark steigen. „Aber wir haben früher auch nicht wegen Erkältungen oder der Grippe überall zum Maskentragen und zum Verzicht auf Weihnachtsfeiern in Innenräumen geraten. Was Sinn macht, ist die Impfung gegen Corona und Grippe für alle Älteren und Risikogruppen“, meinte Gassen.

Zugleich äußerte er Bedauern darüber, dass mittlerweile eine gewachsene Skepsis gegenüber Impfstoffen herrsche. „Die Grippe-Impfquoten waren noch nie zufriedenstellend. Aktuell sind sie aber gefühlt noch einmal besonders niedrig. Gleichwohl verwundert es mich nicht, dass heute mehr Menschen zögern“, sagte Gassen der Zeitung. „Denn als die Corona-Impfstoffe kamen, wurden Sorgen über deren Sicherheit und Verträglichkeit von Medizinern und Politikern weggewischt. Dabei gab und gibt es natürlich Impfschäden bei einzelnen Personen, die genau wie Long-Covid-Fälle zum Gesamtbild gehören“, betonte der KBV-Vorstandsvorsitzende.

Lauterbach hatte angesichts der aktuellen Corona-Welle erneut zu Vorsicht und mehr Impfungen in der Vorweihnachtszeit aufgerufen. Der Minister riet zudem, „lieber noch mal Maske in Bus und Bahn“ zu tragen. Wenn es gehe, sollte man „lieber im Homeoffice bleiben, als die Bürogesellschaft zu genießen“.

Ärzteverband reicht Verfassungsbeschwerde gegen Triage-Regel ein

6.54 Uhr: Unterstützt vom Ärzteverband Marburger Bund haben 14 Notfall- und Intensivmediziner Verfassungsbeschwerde gegen das Infektionsschutzgesetz (IfSG) des Bundes eingelegt. Wie der Marburger Bund am Mittwoch mitteilte, richtet sich die Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gegen die im Gesetz enthaltene sogenannte Triage-Regel im Fall von Engpässen bei der Versorgung schwer kranker Patientinnen und Patienten. Durch diese werden Medizinern demnach „Grenzentscheidungen aufgezwungen, die ihrem beruflichen Selbstverständnis an sich widersprechen und sie in eklatante Gewissensnöte bringen“. Aus der Sicht der Beschwerdeführer verletze das IfSG hierdurch das Grundrecht der Berufsfreiheit (§ 12 Abs. 1 GG) und das der Gewissensfreiheit (§ 4 Abs. 1 Var. 2. GG).

Triage bedeutet, dass Ärzte und Ärztinnen bei zu wenigen Betten oder Beatmungsgeräten etwa in einer Pandemie eine Reihenfolge festlegen, wer zuerst behandelt wird. Konkret richtet sich die Kritik unter anderem gegen die aus Sicht der Kläger uneindeutige Regelung der Zuteilung begrenzter Behandlungskapazitäten. Die Unbestimmtheit des gesamten Verfahrens bringe erhebliche Rechtsunsicherheit für die entscheidungsverpflichteten Ärzte mit sich, heißt es.

Zudem wird das Verbot der sogenannten Ex-post-Triage kritisiert, wonach eine einmal getroffene Entscheidung zur Behandlung eines Patienten nicht zurückgenommen werden darf, falls zu einem späteren Zeitpunkt ein Patient eingeliefert wird, der eine bessere Überlebenschance hat. Hierin sieht der Marburger Bund einen Konflikt mit dem Berufsethos: Den Ärzten werde die Möglichkeit genommen, in einer Notsituation die größtmögliche Zahl an Menschen zu retten.

Merz kontra Ampel: Kein Interesse an neuen Wahlrechts-Verhandlungen

6.40 Uhr: Die Spitze der Unionsfraktion hat der Ampel-Koalition vorgeworfen, auf ein neuerliches Gesprächsangebot über eine gemeinsame Wahlrechtsreform nicht reagiert zu haben. Die Ampel-Parteien hätten offensichtlich kein Interesse daran, mit der Union noch einmal über dieses Thema zu sprechen, kritisierte Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) am Dienstag vor einer Sitzung der CDU/CSU-Abgeordneten in Berlin.

Anfang Dezember hatten Merz und Dobrindt die Fraktionschefs von SPD, Grünen und FDP in einem Brief aufgefordert, erneut über einen gemeinsamen Vorschlag zur Verkleinerung des Bundestages zu verhandeln. Anlass war ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Die Karlsruher Richter hatten Ende November entschieden, dass die Wahlrechtsreform von 2020 verfassungskonform sei.

Mittlerweile hat die Ampel-Koalition ein neues Wahlrecht durch den Bundestag gebracht, durch das sich die Union benachteiligt sieht. Die Unionsfraktion klagt in Karlsruhe gegen diese von der Ampel durchgesetzte Wahlrechtsreform. Merz sagte, er nehme zur Kenntnis, dass „diese drei Ampelfraktionen keinerlei Veranlassung sehen, mit uns noch einmal über ihre Wahlrechtsreform zu sprechen, die wir für grob demokratiegefährdend halten, so wie die Ampel sie gegen unseren Willen verabschiedet hat“.

Umfrage: 75 Prozent halten Haushaltskrise für Blamage der Regierung

6.34 Uhr: Drei Viertel der Bürger halten die aktuelle Haushaltskrise laut einer Umfrage für eine Blamage für die Bundesregierung. Auf die Frage, ob man Verständnis für die ausgebliebene Einigung der Ampelkoalition beim Bundeshaushalt 2024 habe, entschieden sich 75 Prozent für die Antwort „nein, das ist eher eine Blamage für die Regierung“. Nur 22 Prozent zeigten sich verständnisvoll. Im Rahmen der am Dienstag veröffentlichten Umfrage für das RTL/ntv-Trendbarometer hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa zur Haushaltskrise am 8. und 11. Dezember 1003 Personen befragt.

Bei der Wählergunst zeigte sich in der Umfrage wenig Bewegung in Vergleich zu den Vorwochen. CDU und CSU kommen bei der Sonntagsfrage auf 31 Prozent - ein Plus von einem Prozentpunkt gegenüber der Vorwoche. Nach wie vor auf Platz zwei liegt die AfD, der demnach gleichbleibend 22 Prozent der Befragten bei einer Bundestagswahl ihre Stimme geben würden. Auch bei SPD (14 Prozent), FDP (5 Prozent) und Linke (4 Prozent) gab es keine Veränderungen. Die Grünen würden nur noch 13 Prozent wählen (-1 Prozentpunkt). Das Umfrageinstitut befragte vom 5. bis 11. Dezember 2501 Menschen zu ihren Parteipräferenzen.

Markus Söder: Nach Pisa-Schock – CSU-Chef fordert extreme Änderung beim Unterricht

6.23 Uhr: Was ist, wenn plötzlich die Union regiert? Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sagt im Interview, was sich für die Menschen in Deutschland ändern würde – und wer dann Kanzler wäre. Der CSU-Chef zieht zudem Konsequenzen aus dem Pisa-Schock – und erklärt, warum er neue Atomkraftwerke bauen will. Lesen Sie dazu:Markus Söder: Schüler sollen Fremdsprachen später lernen

Politik-News vom 12. Dezember:

Nach 25 Jahren legt der Grünen-Politiker Jürgen Trittin im Januar sein Bundestagsmandat nieder. „Jetzt, zur Mitte der Legislaturperiode, ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um selbstbestimmt zu gehen“, sagte der 69-Jährige dem „Spiegel“.

Nach Auflösung der Linksfraktion im Bundestag haben sich zehn Abgeordnete um die Politikerin Sahra Wagenknecht am Dienstag als neue Gruppe formiert. Wagenknecht wurde nach eigenen Angaben zur Vorsitzenden gewählt.

Der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz hat die Jugendorganisation der AfD, Junge Alternative (JA), in NRW als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. „Es liegen verdichtete Anhaltspunkte dafür vor, dass die Junge Alternative nicht nach demokratischen Spielregeln spielt, sondern das eigene rechtsextremistische Regelwerk vorzieht“, teilte Innenminister Herbert Reul (CDU) mit.

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat den Vorständen der Deutschen Bahn (DB) empfohlen, auf umstrittene Bonuszahlungen in Millionenhöhe zu verzichten. „Selbst wenn das in Verträgen alles klar geregelt ist und da jetzt Kriterien erfüllt werden, muss man sich als Verantwortlicher bei der Bahn schon fragen, ob das gerade das richtige Signal ist“, sagte Klingbeil.

Politik-News vom 11. Dezember:

Die Bonuszahlungen für Manager der Deutschen Bahn führen nach Ansicht der Lokführergewerkschaft GDL zu einer Verschärfung der Tarifauseinandersetzung. „Der Tarifkonflikt wird nach dem Bekanntwerden der Boni keineswegs entschärft. Er wird noch härter“, sagte GDL-Chef Claus Weselsky.

Die FDP wird ihre Mitglieder über einen Ausstieg aus der Ampelkoalition abstimmen lassen. Der Bundesvorstand der Partei beschloss am Montag, ein entsprechendes Verfahren einzuleiten.

Deutschland darf dem Energiekonzern RWE 2,6 Milliarden Euro staatliche Hilfe für den Kohleausstieg zahlen. Das teilte die EU-Kommission am Montag in Brüssel mit.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig befasst sich am Donnerstag mit dem Kreuzerlass für bayerische Behörden. Der Bund für Geistesfreiheit hält die Vorschrift von 2018 für rechtswidrig und will auf dem Klageweg den Freistaat zum Abhängen der Kreuze verpflichten.

SPD-Chefin Saskia Esken ist nach eigenen Worten „ausgesprochen zuversichtlich“, dass der Haushaltsstreit in der Koalition noch in dieser Woche gelöst wird. „Wir sind wesentliche Schritte weiter“, sagte Esken am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“.

Angesichts des Erstarkens rechter Kräfte insbesondere in Ostdeutschland hat Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) vor der Gefahr politischer Instabilität gewarnt. „Wenn ich auf die aktuellen Umfragen blicke, machen mir insbesondere die Landtagswahlen im September 2024 in drei ostdeutschen Bundesländern Sorge“, sagte die SPD-Politikerin.

Politik-News vom 10. Dezember:

Die SPD hat ihren Bundesparteitag in Berlin am Sonntagnachmittag beendet. Generalsekretär Kevin Kühnert äußerte sich in seinem Schlusswort zufrieden mit dem Verlauf der dreitägigen Beratungen. „Professionell und solidarisch“ hätten die Delegierten den Parteitag „zu einem Erfolg gemacht“, sagte Kühnert. Erwartungen Mancher, „dass es an der einen oder anderen Stelle knallt“, hätten sich nicht bestätigt.

