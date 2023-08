Berlin. Bei den Ermittlungen gegen die Reichsbürger rund um Prinz Reuß spielt jetzt ein Maaßen-Chat eine Rolle. Wichtige Politik-News im Blog.

Maaßen-Chat spielt offenbar Rolle bei Ermittlungen gegen Reichsbürger

CDU-Politiker Otte fordert eine Stärkung der Drohnenabwehr

Der Gesamtmetall-Chef fordert die Bundesregierung auf, schnellstmöglich das Wachstumschancengesetz zu verabschieden

Wachstumschancengesetz zu verabschieden Scholz und die Ministerinnen und Minister haben bisher etwa 850.000 Kilometer in ihren Dienstwagen zurückgelegt

Der Kinderschutzbund kritisiert den Streit um die Kindergrundsicherung

Berlin. Der Streit um die Kindergrundsicherung kommt nicht zum Erliegen: Während Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) Leistungen für Familien zusammenfassen und diese zugleich erhöhen will, sieht die FDP die Leistungsverbesserungen kritisch. Vor diesem Hintergrund hatte Paus das Wachstumschancengesetz von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) im Kabinett blockiert, das die Wirtschaft um jährlich rund 6,5 Milliarden Euro entlasten soll.

Nun melden sich nicht nur weitere Politiker zu Wort, sondern auch die Präsidentin des Deutschen Kinderschutzbundes. Diese findet die öffentlichen Diskussionen "beschämend".

Die wichtigsten Nachrichten des Tages aus der Bundespolitik finden Sie hier im News-Blog.

Politik-News vom 18. August: Offenbar Auswertung eines Maaßen-Chats bei Reichsbürger-Ermittlungen

15.35 Uhr: Im Rahmen der Ermittlungen gegen die Umsturzpläne einer Gruppe aus der Reichsbürger-Szene werden offensichtlich auch Chats des früheren Verfassungsschutz-Chefs Hans-Georg Maaßen ausgewertet. Wie das Magazin „Spiegel“ berichtete, stießen die Ermittler bei der Auswertung eines beschlagnahmten Mobiltelefons auf einen Austausch zwischen Maaßen und dem rechtslibertären Buchautor und AfD-Sympathisanten Markus Krall.

Krall stand demnach in Kontakt mit einer der Führungsfiguren der Reichsbürger-Gruppe, dem Frankfurter Geschäftsmann Heinrich XIII. Prinz Reuß. Laut „Spiegel“ gratulierte Maaßen Krall im Herbst 2022 per Whatsapp zu dessen Geburtstag und schrieb: „Wir müssen weiter kämpfen.“ Krall habe zugestimmt und ergänzt, die Zeit dränge, denn „diese Irren“ führten das Land „auf geradem Wege in den Atomkrieg“.

Gemeint war dem Bericht zufolge offenbar die Bundesregierung und ihr Kurs im Ukraine-Krieg. Bei der Auswertung von Kralls Daten sei den Fahndern außerdem eine Mail an Prinz Reuß aufgefallen. Die Zeit der „großen Wende“ sei nahe, schrieb demnach Krall, Prinz Reuß habe alles Nötige getan, „damit das Heilige Deutschland wieder Struktur annehmen kann“.

Die Mail sei drei Monate vor der Verhaftung von Prinz Reuß im Dezember geschrieben worden, hieß es. Krall wird in dem Terrorverfahren bislang nicht als Beschuldigter geführt, sondern als Zeuge. Auf Anfrage teilte er laut „Spiegel“ mit, er habe von den mutmaßlichen Plänen von Prinz Reuß „erst aus den Medien erfahren“.

Maaßen, der auch als Anwalt arbeitet, wollte sich laut „Spiegel“ aus „berufsrechtlichen Gründen“ nicht zu Krall und seiner Kommunikation mit ihm äußern. Er kämpfe „für die freiheitlich-demokratische Grundordnung“, der „Versuch, mich zu einem irren Reichsbürger zu machen“ sei der „traurige Höhepunkt“ einer gegen ihn laufenden „Diffamierungskampagne“, sagte Maaßen demnach.

CDU-Politiker Otte fordert Nachbesserung bei Drohnenabwehr

7.10 Uhr: Mit Blick auf den Kauf des Raketensystems Arrow 3 hat der CDU-Politiker Henning Otte auch eine Stärkung der Drohnenabwehr gefordert. "Hier muss die Bundesregierung nachbessern", sagte der Vize-Vorsitzende des Verteidigungsausschusses dem digitalen Medienhaus „Table Media“ (Freitag). "Wir haben etwa in der Ukraine, in der Bergkarabach-Region und in Saudi-Arabien gesehen, was drohen kann." Arrow 3 sei zwar eine notwendige Verstärkung der Abwehr gegen Mittel- und Langstreckenraketen, die Deutschland gefährden könnten. "Ich fordere allerdings auch den Schutz für den Nah- und Nächstbereich, etwa gegen Drohnen und ganze Drohnenschwärme zu stärken."

Mit dem israelischen Abwehrsystem Arrow 3 will Deutschland die europäische Luftverteidigung voranbringen. Die USA erteilten ihrem Bündnispartner Israel am Donnerstag die Erlaubnis zum Verkauf des Systems. Die Verhandlungen über den Kauf hatten im Vorjahr begonnen und waren eine Reaktion auf den Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Mit den Lenkflugkörpern von Arrow 3 sollen weitreichende feindliche Flugkörper außerhalb der Erdatmosphäre durch einen direkten Treffer zerstört werden.

CDU-Politiker wirft Faeser Schönfärberei bei Zurückweisungen vor

7.05 Uhr: Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm (CDU), wirft Bundesinnenministerin Nancy Faser (SPD) einen unseriösen Umgang mit Zahlen zu Zurückweisungen an deutschen Grenzen vor. Angaben des Ministeriums zur Schweizer Grenze seien ein "Täuschungsversuch", sagte Throm der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Bei Zurückweisungen verweigert die Bundespolizei direkt an der Grenze Menschen die Einreise, wenn diese die nötigen Bedingungen nicht erfüllen und keinen Asylantrag stellen.

Im ersten Halbjahr 2023 wurden insgesamt 12.589 Menschen an deutschen Grenzen zurückgewiesen. Den größten Anteil von 4787 machten dabei Zurückweisungen an der Schweizer Grenze aus, gefolgt von der österreichischen Grenze mit 4489 Zurückweisungen und deutschen Flughäfen mit 3120 Zurückweisungen. In den deutschen Seehäfen und an allen anderen Grenzen liegen die Zahlen erheblich niedriger.

Ein Großteil der Schweizer Zahlen entfällt aber auf Zurückweisungen noch auf Schweizer Hoheitsgebiet, wie das Ministerium in seiner Antwort an Throm schreibt. Nach ersten Berechnungen hätten rund 4200 der "einreiseverhindernden Maßnahmen" dort stattgefunden. Grundlage ist ein Abkommen mit der Schweiz, das der Bundespolizei den Einsatz dort erlaubt, wie ein Ministeriumssprecher auf Anfrage erläuterte. "Drittstaatsangehörige, welche die Einreisevoraussetzungen nicht erfüllen", würden dabei an ihrer Weiterreise in das Bundesgebiet gehindert. Es handle sich dabei um Zurückweisungen nach dem deutschen Aufenthaltsgesetz, nur eben auf fremdem Staatsgebiet. Das Ganze habe mitnichten den gleichen Effekt, argumentiert indes Throm. "Eine Einreiseuntersagung in der Schweiz verhindert faktisch nicht, dass jemand trotzdem nach Deutschland weiterreist."

Gesamtmetall-Präsident warnt vor "heftiger Deindustrialisierung"

7.01 Uhr: Der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall hat die Bundesregierung aufgefordert, schnellstmöglich das Wachstumschancengesetz sowie weitere Reformen zu verabschieden, um die Konjunktur in Schwung zu bringen. Der regierungsinterne Streit um das Gesetz sei "ein verheerendes Signal", sagte Verbandspräsident Stefan Wolf dem Portal T-Online (Freitag). "Ich erwarte vom Bundeskanzler, dass er bis zur Kabinettsklausur in Meseberg eine Einigung herbeiführt, damit das Gesetz schnellstmöglich in Kraft treten kann", fügte er hinzu.

Sollte die Ampelregierung bei ihrer nächsten Kabinettsklausur in Meseberg Ende August nicht zu wirklich überzeugenden Beschlüssen kommen, "droht uns eine heftige Deindustrialisierung", warnte Wolf und forderte "kurzfristige Impulse, die der Wirtschaft noch dieses Jahr helfen".

Außerdem brauche Deutschland "eine echte Agenda 2030": "Damit meine ich ein umfassendes Modernisierungspaket, das die Rahmenbedingungen in unserem Land grundlegend verbessert, das dafür sorgt, dass Firmen wieder gern bei uns investieren und hier Arbeitsplätze schaffen."

Kanzler und Minister 850 000 Kilometer im Dienstwagen unterwegs

6.57 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerinnen und Minister der Ampel-Regierung haben seit Amtsbeginn etwa 850.000 Kilometer in ihren Dienstwagen zurückgelegt. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage des parlamentarischen Geschäftsführers der AfD-Fraktion im Bundestag, Stephan Brandner, hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

In einigen Ministerien würden Kilometerzahlen nicht mit abschließender Genauigkeit erfasst, heißt es darin. Daher enthalte die näherungsweise angegebene Gesamtzahl gegebenenfalls auch Leerfahrten. Diese machten erfahrungsgemäß etwa 25 Prozent der Fahrten aus.

Brandner kritisierte die Anzahl gefahrener Kilometer: "Während die Bundesregierung vom Bürger erwartet, dass dieser möglichst bis zum Lebensende Lastenfahrrad oder gar nicht fahren möge, kurven allein die Minister und der Kanzler in zwei Jahren mehr als 20-mal um den Erdball." Hinzu kämen die zahlreichen "sinnfreien Flüge"

Scholz zurückhaltend zur Lieferung von Marschflugkörpern an Ukraine

CDU-Generalsekretär Linnemann: Deutschland braucht Agenda 2030

6.45 Uhr: CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat ein umfassendes Programm angemahnt, um Deutschland und seine schwächelnde Wirtschaft wieder international wettbewerbsfähig zu machen. "Es bringt jetzt nichts, hier und da mal Abschreibungsregeln zu verbessern. Unser Land braucht jetzt ein Gesamtkonzept, eine Agenda 2030", sagte Linnemann der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Es gehe darum, dass Leistung sich wieder lohne, dass Fördern und Fordern wieder stattfänden, dass der Staat, insbesondere die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, funktionierten.

"Wir sind nicht nur der kranke Mann Europas, sondern laut Internationalem Währungsfonds der kranke Mann der Welt", sagte Linnemann. Der IWF habe prognostiziert, dass die Bundesrepublik unter den großen Industriestaaten weltweit das einzige Land sei, dessen Wirtschaft 2023 schrumpfen werde. "Alle anderen Länder wachsen."

"Wir brauchen jetzt erstens Liquidität. Das Wachstumschancengesetz, das der Finanzminister auf den Weg bringen will, ist in der Sache in großen Teilen richtig", sagte Linnemann. Die Energiepreise müssten nach seiner Auffassung so schnell wie möglich gesenkt werden. Um das Fachkräfteproblem anzugehen, sollten Hunderttausende Menschen, die demnächst in Rente gingen, anschließend steuerfrei hinzuverdienen können - beispielsweise 2000 Euro monatlich. Linnemann schlug auch vor, ein Experiment zu wagen und den Landkreisen in Deutschland für zwei Jahre zu erlauben, Bürokratie und Überregulierung abzubauen.

Kinderschutzbund kritisiert Streit um Grundsicherung

6.27 Uhr: Die Präsidentin des Deutschen Kinderschutzbundes, Sabine Andresen, hat die aktuelle Debatte um die Kindergrundsicherung kritisiert. "Ich finde die aktuelle Diskussion aus der Perspektive von Familien mit Kindern unwürdig und beschämend", sagte Andresen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Freitag). "Denn ungefähr jedes fünfte Kind in Deutschland wächst in Armut auf. Und wenn der Kampf gegen diese Kinderarmut nicht priorisiert wird, dann wird eine Chance vertan."

Es gehe nicht nur darum, Leistungen zusammenzulegen oder das Kindergeld zu erhöhen, sondern um einen Paradigmenwechsel. "Ich frage mich: Warum positioniert sich eine sozialdemokratische Partei da nicht eindeutiger? Das fehlt mir. Und es wundert mich."Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) entscheide nicht allein.

Paus hat den Gesetzentwurf zur Kindergrundsicherung nach eigenen Angaben dem Kanzleramt und dem Finanzministerium vorgelegt. "Die Kindergrundsicherung wird kommen. Der Gesetzentwurf ist mittlerweile im Vorhabenclearing und liegt dem Bundeskanzleramt und auch dem Bundesfinanzministerium vor", sagte sie dem Nachrichtenportal "The Pioneer" (Freitag). "Wie vom Kanzler gewünscht, habe ich unterschiedliche Varianten vorgelegt."

Grünen-Geschäftsführerin: Ampel-Koalition muss "an einem Strang ziehen"

5.30 Uhr: Nach dem Fehlstart der Ampel-Koalition in die zweite Hälfte der Legislaturperiode hat die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Irene Mihalic, die Bundesregierung zu Geschlossenheit aufgefordert.

Die Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Irene Mihalic, hat die Bundesregierung für die zweite Hälfte der Legislaturperiode zur Geschlossenheit aufgefordert. "Ich gehe davon aus, dass die offenen Punkte bis zur Klausur der Bundesregierung in Meseberg geklärt werden", sagte Mihalic dieser Redaktion. "Das muss auch sein, denn wir wollen nach der Sommerpause als Ampel-Koalition zurück in den Arbeitsmodus finden."

Zugleich kritisierte Mihalic den Ton in der Ampel-Regierung. "Dabei halte ich die Schärfe im Ton mancher Koalitionsmitglieder jetzt für wenig hilfreich. "Es sei "doch normal, dass ein Gesetzentwurf noch mal geschoben wird, wenn Beratungsbedarf herrscht", sagte die Grünen-Politikerin mit Verweis auf das Veto von Parteikollegin und Bundesfamilienministerin Lisa Paus zum Wachstumschancengesetz am Mittwoch im Kabinett. Mihalic hob hervor: "Wir müssen an einem Strang ziehen, die Kindergrundsicherung muss kommen, genauso wie das Wachstumschancengesetz."

Politik-News vom 17. August: SPD-Chef: Streit in Kabinett macht mich fassungslos

22.50 Uhr: SPD-Chef Lars Klingbeil hat den neuerlichen Streit im Kabinett der Ampel-Koalition scharf kritisiert. Die Aufgabe der Regierung sei es, in der aktuellen Situation Sicherheit, Stabilität und Orientierung zu geben. "Ich dachte eigentlich, dass alle das verstanden haben", sagte Klingbeil am Donnerstag in Frankfurt am Main. Dass das offenkundig doch nicht der Fall sei, "das hat mich sehr fassungslos gemacht". Er habe die klare Erwartung, dass das Kabinett auf seiner Klausur Ende August in Meseberg auch über die Zusammenarbeit spreche und das bereinige.

Paus: Gesetzentwurf zur Kindergrundsicherung liegt Kanzleramt vor

21.30 Uhr: Bundesfamilienministerin Lisa Paus hat den Gesetzentwurf zur Kindergrundsicherung nach eigenen Angaben dem Kanzleramt und dem Finanzministerium vorgelegt. "Die Kindergrundsicherung wird kommen. Der Gesetzentwurf ist mittlerweile im Vorhabenclearing und liegt dem Bundeskanzleramt und auch dem Bundesfinanzministerium vor", sagte die Grünen-Politikerin dem Nachrichtenportal "The Pioneer" (Freitag). "Wie vom Kanzler gewünscht, habe ich unterschiedliche Varianten vorgelegt."

Paus hatte bereits der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" gesagt, dass der Gesetzentwurf von ihrer Seite aus fertig sei. Sie zeigte sich zuversichtlich, dass es bis zur Kabinettsklausur Ende des Monats eine Einigung geben werde. Zuletzt hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit Blick auf die Kindergrundsicherung ein schriftliches Machtwort gesprochen und Paus aufgefordert, bis Ende August einen in der Regierung geeinten Gesetzentwurf vorzulegen.

Mieterschutz, Migration, Bürokratieabbau: SPD-Fraktion fordert schnelle Ampel-Beschlüsse

21 Uhr: Nach dem Fehlstart der Ampel-Koalition in die zweite Hälfte der Legislaturperiode will die SPD-Fraktion auf mehreren Feldern schnell Ergebnisse vorlegen. "Nach der Sommerpause wollen wir die im Koalitionsvertrag vereinbarten Vorhaben zum sozialen Mietrecht anpacken, um Mieterinnen und Mieter zu entlasten", sagte SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese dieser Redaktion.

"Wir wollen das Staatangehörigkeitsrecht reformieren und dadurch doppelte Staatsangehörigkeiten möglich machen." Asylbewerber sollten erleichterte Arbeitsmöglichkeiten bekommen, sowie Rückführungen besser umgesetzt werden. Auch eine Reform des Bundespolizeigesetzes werde "zügig" angepackt.

SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch kündigte zudem rasche Beschlüsse an, um den klimafreundlichen Wandel in den Bereichen Energie und Heizen zu beschleunigen. "Dazu bringen wir weitere, wichtige Gesetzesvorhaben auf den Weg, mit denen wir auch die Planungs- und Genehmigungsverfahren nochmal massiv beschleunigen." Dazu zählten das Wind- und Solarpaket sowie die kommunale Wärmeplanung. "Es bleibt entscheidend, dass wir beim Bürokratieabbau endlich deutlich vorankommen", sagte Miersch.

Finanzminister Lindner zieht klare Grenzen bei Kindergrundsicherung

17.05 Uhr: Im Streit um die Kindergrundsicherung hat sich Finanzminister Christian Lindner gegen zusätzliche Leistungen ausgeprochen. Der FDP-Chef sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Freitagausgabe): "Eine fünfköpfige Familie, die Bürgergeld bezieht, erhält heute schätzungsweise 36.000 bis 38.000 Euro im Jahr vom Steuerzahler."

Aus seiner Sicht helfe es aber wenig, ihnen nun hohe zusätzliche Transfers zu zahlen, seien es 1000 oder gar 3000 Euro im Jahr. Solchen Familien "einfach nur mehr Sozialtransfers zu überweisen, verbessert nicht zwingend die Lebenschancen der Kinder", sagte Lindner. Außerdem gelte: "Die logische Voraussetzung einer neuen Leistung wie etwa der Kindergrundsicherung ist, dass wir überhaupt eine prosperierende Wirtschaft haben."

Der Minister machte deutlich, dass es dafür nicht nur wegen knapper Haushaltsmittel Begrenzungen geben müsse. "Es muss auch spürbare Anreize geben, die Hilfen des Sozialstaats zu Sprachförderung, Qualifikation und Arbeitsaufnahme anzunehmen." Dies sei nicht zuletzt eine "zentrale Frage der Gerechtigkeit all jenen gegenüber, die für ihr Einkommen arbeiten".

Lindner: "Einfach nur mehr Sozialtransfers zu überweisen, verbessert nicht zwingend die Lebenschancen der Kinder."

Paus: Investitionen in Kinder sind Zukunftsinvestitionen

16.15 Uhr: Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) will bis Ende August eine Einigung über die Kindergrundsicherung erzielen und hat ihr Veto gegen das Wachstumsgesetz von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) indirekt verteidigt. Weil es noch Klärungsbedarf gebe, werde das Gesetz auf die Tagesordnung der Kabinettsklausur in Meseberg Ende August gesetzt, sagte sie der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (online, Donnerstag).

"Investitionen in unsere Kinder sind Investition in die Zukunft Deutschlands", sagte Paus. "Ganz grundsätzlich gesagt: Immer wieder heißt es, wir müssten erst mal erwirtschaften, was wir verteilen können. Dabei ist es doch umgekehrt: Wir brauchen gute Rahmenbedingungen für Familien, auch, damit Eltern überhaupt erwerbstätig sein können." Damit reagierte sie auf Vorhalte der FDP-Spitze, wonach Wirtschaftswachstum die Voraussetzung für Sozialleistungen ist.

Pistorius: Weg für Beschaffung von Arrow 3 ist frei

16.01 Uhr: Verteidigungsminister Boris Pistorius hat sich erfreut darüber gezeigt, dass die US-Regierung Israel grünes Licht für den Verkauf des Raketenabwehrsystems Arrows 3 an Deutschland gegeben hat. "Damit ist nun für uns der Weg frei, die Beschaffung des Systems Arrow 3 einleiten zu können", erklärte der SPD-Politiker am Donnerstag in einer Mitteilung. "Das Raketenabwehrsystem wurde von Israel und den USA entwickelt, damit stellt das Projekt auch ein Zeichen unserer besonderen deutsch-israelischen Beziehungen dar."

Dieses Beschaffungsvorhaben sei essenziell, um Deutschland künftig vor ballistischen Raketenangriffen schützen zu können. "Darüber hinaus liefern wir einen Beitrag im Rahmen des Nato-Bündnisses. Wir möchten das System in die Nato-Luftverteidigung integrieren", sagte Pistorius weiter. Deutschland unterstütze damit auch die Sicherheit seiner Nachbarländer.

Bundesregierung stärkt ukrainische Flugabwehr weiter

15.05 Uhr: Deutschland hat der von Russland angegriffenen Ukraine weitere Militärgüter geliefert, darunter zwei Startgeräte der Kurzstreckenvariante des Flugabwehrsystems Iris-T. Weiter wurden zehn Bodenüberwachungsradare des Typs GO12 und mehr als 4000 Nebelgranaten im Nato-Kaliber von 155 Millimeter in die Ukraine geschickt. Das geht aus der Liste der Bundesregierung zu den Militärhilfen hervor, die am Donnerstag aktualisiert wurde.

Die ukrainische Logistik wird mit vier Schwerlastern und zugehörigen Aufliegern sowie acht Wechselladersystemen gestärkt. Allein 2023 soll sich damit die militärische Unterstützung auf rund 5,4 Milliarden Euro belaufen.

Wissler wirft Lindner Blockade bei Kindergrundsicherung vor

14.45 Uhr: Linken-Parteichefin Janine Wissler hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) vorgeworfen, keine ausreichenden Mittel für die geplante Kindergrundsicherung bereitstellen zu wollen. Lindner blockiere "das wohl wichtigste sozialpolitische Vorhaben und das fällt ihm nun auf die Füße", sagte Wissler der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag. Sie bezog sich darauf, dass die für die Kindergrundsicherung zuständige Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) am Mittwoch im Kabinett ihr Veto gegen die Verabschiedung von Lindners Wachstumschancengesetz eingelegt hatte.

Linkenchefin Wissler äußerte scharfe Kritik an Lindners Prioritätensetzung: "Derselbe Bundesfinanzminister, der den Unternehmen nun Steuergeschenke in Milliardenhöhe machen will, hat angeblich kein Geld für die Kindergrundsicherung", sagte Wissler AFP.

"Ohnehin ist das Wachstumschancengesetz ein lächerlicher Murks", kritisierte die Linken-Chefin weiter. "Dass die FDP so tut, als hinge das Wohl der deutschen Wirtschaft an diesem Gesetz, ist lächerlich."

Linken-Chefin Wissler ruft Bundestagsfraktion zum Zusammenhalt auf

10.52 Uhr: Linken-ParteivorsitzendeJanine Wissler ruft nach der Ankündigung von Dietmar Bartsch sein Amt an der Fraktionsspitze abzugeben zu Geschlossenheit auf. "Diese Fraktion soll zusammenbleiben", sagte sie im "Morgenmagazin" der ARD. "Wir sollten uns darauf konzentrieren, die politische Alternative zur Ampel zu sein, alternative Vorschläge zu machen, und uns nicht damit auseinandersetzen, dass es irgendwelche Tendenzen gibt, eine andere konkurrierende Partei aufzubauen."

Man sollte in den angekündigten Rückzug von Bartsch nichts hineininterpretieren, so Wissler. "Dietmar Bartsch hat ja selber deutlich gemacht, er wird weiter für eine starke und geeinte Linke kämpfen. Und das wird er jetzt nicht mehr in der allerersten Reihe machen. Aber er wird sicher ein Aktivposten in der Bundestagsfraktion bleiben."

Linken-Chefin Wissler ruft Bundestagsfraktion zum Zusammenhalt auf Foto: Sebastian Willnow / dpa

Die Linken-Vorsitzende spielte damit auf den Richtungsstreit um die Abgeordnete Sahra Wagenknecht an, die bis zum Jahresende entscheiden will, ob sie eine eigene Partei gründet. In diesem Fall droht der Linken und ihrer Bundestagsfraktion die Spaltung. Es wird erwartet, dass zusammen mit Wagenknecht weitere Abgeordnete die Linke verlassen würden.

Thüringer SPD-Innenminister skeptisch bei Cannabis-Legalisierung

7.30 Uhr: Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) findet die von der Bundesregierung geplante Cannabis-Legalisierung problematisch. "Ich bin nicht überzeugt, dass dadurch der Schwarzmarkt eingedämmt wird", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Er habe Sorge, dass die leichtere Verfügbarkeit wieder mehr Leute an die Droge heranführe.

Mehrere CDU-Innenminister und Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) hatten die Pläne zuvor ebenfalls scharf kritisiert. Maier machte klar, dass er Cannabis nicht als harmlose Droge ansehe. "Ich stehe im Grunde für eine restriktivere Linie."

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) findet die von der Bundesregierung geplante Cannabis-Legalisierung problematisch. Foto: Bodo Schackow/dpa/Archivbild

Das Bundeskabinett hatte am Mittwoch in Berlin den Gesetzentwurf zur Cannabis-Legalisierung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) beschlossen.

Fünf Jahre Klimastreiks: Neubauer rügt Widerstände in der Politik

7.00 Uhr: Fünf Jahre sind seit dem ersten Schulstreik von Greta Thunberg vergangen. Die deutsche Aktivistin Luisa Neubauer zeigt sich enttäuscht über die anhaltenden politischen Widerstände. "Es ist frustrierend zu erleben, dass diverse politische Vertreter bis heute lieber Klimaaktivisten beleidigen und Klima-Fortschritt verhindern, statt anzuerkennen, dass es die Klimabewegung nur braucht, weil sie in den letzten Jahrzehnten ihren Job nicht gemacht haben", sagte Neubauer, die der Bewegung Fridays for Future angehört, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer ist enttäuscht über die anhaltenden politischen Wiederstände gegen die Klimabewegung. Foto: Matic Hrabar/STA/dpa

In den vergangenen Monaten bekam vor allem die Gruppe Letzte Generation viel Aufmerksamkeit wegen ihrer umstrittenen Aktionen. Zuletzt hatten vor allem Politiker von SPD, Union und FDP die Aktivisten scharf kritisiert und zum Teil als Kriminelle gebrandmarkt, weil sie regelmäßig unter anderem Straßen und Flughäfen blockieren.

Neubauer sagte zu den Zielen der Bewegung: "Als Fridays for Future arbeiten wir kontinuierlich daran, dass es uns nicht mehr braucht, und dass die Bundesregierung stattdessen eigenständig ihre globalen Klimaversprechen einhält." Das deutsche Klimaschutzgesetz sieht vor, klimaschädliche Emissionen bis 2030 um 65 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren. Bis 2040 sollen sie um 88 Prozent sinken und 2045 soll Treibhausgasneutralität erreicht werden.

Neuer Ampel-Streit stößt bei Opposition und Wirtschaft auf Kritik

5.00 Uhr: Direkt nach der Sommerpause sorgt ein Streit innerhalb der Koalition für Kritik und Unverständnis von der Opposition und der Wirtschaft. "Offensichtlicher kann man geballte Regierungsunfähigkeit und mangelnden gemeinsamen Regierungswillen kaum zur Schau stellen", sagte der Vorsitzende der CSU-Abgeordneten im Bundestag, Alexander Dobrindt, der "Augsburger Allgemeinen". "Die Streit-Ampel geht in die nächste Runde."

Auch von Seiten der Wirtschaft kam scharfe Kritik. "Während Deutschland anders als andere Länder in eine tiefe Rezession rutscht, leistet sich die Bundesregierung ein Kampf persönlicher Eitelkeiten einzelner Minister", teilte der Vorsitzende der BVMW-Bundesgeschäftsführung, Christoph Ahlhaus.

Weil Familienministerin Lisa Paus das Vorhaben blockierte, wurde, anders als geplant, am Mittwoch nicht das sogenannte Wachstumschancengesetz vom Kabinett verabschiedet. Das Paket von Christian Lindner (FDP) enthält steuerpolitischen Maßnahmen,die die Wirtschaft um jährlich rund 6,5 Milliarden Euro entlasten sollen. Die Grünen-Politikerin Paus fordert mehr Geld für die Kindergrundsicherung. In der FDP war von einem Erpressungsversuch die Rede. Der Kanzler will den aktuellen Streit rasch beenden und noch diesen Monat das Gesetz verabschieden.

Familienministerin Lisa Paus blockiert das Wachstumschancengesetz. Jetzt hagelt es scharfe Kritik von Opposition und Wirtschaft. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Zusätzliche Kritik an Paus äußerte FDP-Vize Wolfgang Kubicki gegenüber unserer Redaktion: "Ob sie meint, die grüne Regierungsfähigkeit zu unterstreichen, indem sie demonstriert, dass die Grünen sowohl für als auch gegen das Wachstumschancengesetz sind, kann ich nicht sagen", sagte Kubicki. "Einen professionellen Eindruck hinterlässt sie jedenfalls nicht, wenn sie meint, in dieser schwierigen konjunkturellen Situation die Zukunftsfähigkeit des Landes aufs Spiel setzen zu müssen."

Politik-News vom 16 August:

Bundesregierung spielt Streit in der Koalition herunter

FDP kritisiert Veto von Paus gegen Lindner-Gesetzentwurf scharf

CDU-Generalsekretär hält Cannabis-Legalisierung für schweren Fehler

Das Bundeskabinett in Berlin hat am Mittwoch den Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zur Cannabis-Legalisierung abgesegnet. Mehr dazu: So soll der Joint in Deutschland legal werden

Mitten in der tiefen Krise der Linken gibt der langjährige Bundestagsfraktionschef Dietmar Bartsch sein Amt ab.

Familienministerin Paus blockiert laut Koalitionskreisen das Wachstumschancengesetz im Kabinett

Die CSU fordert eine Anhebung des Elterngeldes.

Die Gewerkschaft der Polizei fordert massive Nachbesserungen bei Cannabis-Gesetz

Politik-News vom 15. August:

Bundesjustizminister hat das geplante Cannabis-Gesetz bereits vor Beratungen des Kabinetts gegen die Kritik verteidigt, es führe zu einer zusätzlichen Belastung der Justiz.

Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Silvia Breher bezeichnet die Pläne zur Cannabis-Freigabe als einen "schweren Fehler".

Nach dem Flug-Debakel eines Airbus der Flugbereitschaft, mit dem Außenministerin Annalena Baerbock unterwegs war, hat die Grünen-Politikerin die geplante Reise nach Australien abgebrochen.

Nun will die Luftwaffe das Flugzeug sowie eine weitere Maschine vorzeitig ausmustern.

Der Linken-Politikerin Gesine Lötzsch geht das nicht weit genug – sie fordert die Abschaffung der Flugbereitschaft.

Politik-News vom 14. August:

In der Debatte um mögliche Eigenbeteiligung im Gesundheitssystem hat sich der Hausärzte-Verband dagegen ausgesprochen, Patientinnen und Patienten für zu viele Arztbesuche zu sanktionieren.

SPD-Vorsitzende Saskia Esken schließt die Anhebung des gesetzlichen Rentenalters aus. Sie hält eine Erhöhung für ungerecht und eine verstecke Rentenkürzung.

Ein Mitglied der als rechtsextremistisch eingestuften Thüringer AfD kann vorläufig seine Waffen und die entsprechenden Erlaubnisscheine zurückbekommen. Das Thüringer Innenministerium prüft, ob Rechtsmittel eingelegt werden sollen.

Außenministerin Annalena Baerbock muss ihre Reise nach Australien auf Grund einer Flugzeugpanne vorerst unterbrechen.

Politik-News vom 13. August:

Bundeskanzler Scholz stellte sich im ZDF-"Sommerinterview" am Sonntag den Fragen von Theo Knoll. Kritik an seinem Führungsstil wies er zurück: "Ich bin derjenige, der das Tempo macht, und das betrachte ich auch als meine Aufgabe. Und sorge dafür, dass es vorankommt."

Führende Politiker von CDU und FDP haben zurückhaltend auf die Forderung der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm reagiert, das gesetzliche Renteneintrittsalter weiter zu erhöhen.

(mit dpa/afp/epd/kna/fmg)

