Kanzler Olaf Scholz ist zurück aus dem Urlaub. Am Dienstag startete er seine Sommerreise in seiner Funktion als SPD-Bundestagsabgeordneter.

Berlin. Kanzler Scholz lehnt eine Erhöhung des Rentenalters in Deutschland ab. Fünf Jahrzehnte Arbeit seien genug. Die Politik-News im Blog.

Esken fordert von Lindner, ein konkretes Konzept für das geplante Klimageld vorzulegen

Die Union fordert von Scholz Klarheit über Taurus-Lieferung an Ukraine

Bundeskanzler Scholz lehnt ein höheres Renteneintrittsalter ab

Bund und Länder ringen weiter um die Finanzierung der Zusatzkosten beim Deutschlandticket

Die Union fordert eine Lohnersatzleistung für pflegende Angehörige

Berlin. Bundeskanzler Scholz stellte sich am Donnerstagabend im Bürgerdialog in Thüringen zahlreichen Fragen von den Gästen vor Ort. Während der Kanzler für seine Einstellung zum Renteneintrittsalter und Long-Covid viel Zuspruch erhalten hat, brachte ausgerechnet eine Elftklässlerin ihn in Verlegenheit.

Zudem wächst auch der außenpolitische Druck auf ihn: Sicherheitspolitiker der Union haben Scholz aufgefordert, im Streit um eine Lieferung von weiter reichenden Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine Klarheit zu schaffen.

Politik-News vom 11. August: Bürgerdialog: Elftklässlerin bringt Scholz in Verlegenheit

7.15 Uhr: Beim Bürgerdialog in Erfurt musste sich Bundeskanzler Scholz einer Frage einer Elftklässlerin stellen, die Aufsehen erregt hat: Wann wird es in Deutschland endlich ein Zentralabitur geben? Bislang sind die Prüfungsaufgaben nicht einheitlich, weshalb gute Noten in Bundesländern wie Thüringen von Außenstehenden oft auf "einfache Aufgaben" geschoben, gute Noten in Bayern dagegen mit "schlauen Schülern" begründet werden.

Ein Problem, das auch Scholz bekannt ist. "Da haben Sie in ein Wespennest gestoßen", heißt es vom Bundeskanzler. Ihm sei zwar bekannt, dass eine Volksabstimmung zugunsten des Zentralabiturs ausfallen würde – die Umsetzung bereite ihm allerdings Sorgen. Alleine wegen der unterschiedlichen Anzahl an Leistungskursen je Bundesland. "Jetzt macht mal Leute, würfelt es aus", scherzt der Kanzler, bevor er gesteht, dass ihn das Organisatorische zum aktuellen Zeitpunkt etwas überfordere: "Die Fantasie, wie das geht, die habe ich noch nicht ganz."

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich am Donnerstagabend im Erfurter Egapark live den Fragen der geladenen Gäste gestellt.

Union fordert von Scholz Klarheit über Taurus-Lieferung an Ukraine

7.00 Uhr: Sicherheitspolitiker der Union haben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aufgefordert, im Streit um eine Lieferung von weiter reichenden Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine Klarheit zu schaffen. In dieser Frage dürfe es kein "weiteres Ampel-Theater" geben, sagte Fraktionsvize Johann Wadephul (CDU) der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Für uns ist wichtig, dass eine Entscheidung zur Lieferung von Taurus-Flugkörpern gut abgewogen werden muss. Es muss klar sein, dass es keine Mitwirkung deutscher Soldaten geben darf und die Nachlieferung für die Luftwaffe gleichzeitig mit der Abgabe eingeleitet werden muss."

Einem Medienbericht zufolge prüfe die Bundesregierung bereits, wie Deutschland die Ukraine in den kommenden Monaten mit Marschflugkörpern vom Typ Taurus aus Beständen der Bundeswehr versorgen kann. Wie der "Spiegel" berichtete, laufen darüber Gespräche zwischen dem Verteidigungsministerium und der Rüstungsindustrie. Dabei habe Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) den Taurus-Hersteller gebeten, eine Limitierung für die Ziel-Programmierung in die Marschflugkörper zu integrieren.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will demnach durch technische Modifikationen des Taurus ausschließen, dass die Ukraine mit den weitreichenden Waffensystemen Angriffe auf russischem Territorium ausführen kann. In Industriekreisen hieß es, eine solche Einschränkung des Systems sei durchaus möglich, werde aber einige Wochen in Anspruch nehmen. Nach "Spiegel"-Informationen will Scholz die Taurus-Lieferung erst genehmigen, wenn er von der technischen Modifikation überzeugt ist.

Bundeswehrverband ruft nach mutmaßlichem Spionage-Fall Soldaten zur Wachsamkeit auf

6.42 Uhr: Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Spions im Koblenzer Beschaffungsamt der Bundeswehr hat der Deutsche Bundeswehrverband Soldatinnen und Soldaten zur Wachsamkeit gegenüber radikalen Tendenzen in der Truppe aufgerufen. "Wir müssen sehr achtsam bleiben und in der Truppe weiter für die neuen Gefahren durch den Ukraine-Krieg sensibilisieren", sagte der stellvertretende Verbandsvorsitzende, Oberstleutnant Marcel Bohnert, der Düsseldorfer "Rheinischen Post" und dem Bonner "General-Anzeiger" (Freitag).

Vor allem helfe der tägliche Umgang beim Dienst, mögliche gefährliche Umtriebe in der Truppe zu erkennen: "Kameradinnen und Kameraden erkennen im täglichen Dienstbetrieb immer noch am besten, wenn jemand tatsächlich radikale Tendenzen entwickelt.“ Dass ein solcher Fall nun bekannt wurde, zeige auch, „dass die Mechanismen der Sicherheitsbehörden und in der Bundeswehr greifen", sagte Bohnert.

Die Bundesanwaltschaft hatte am Mittwoch in Koblenz einen Mitarbeiter des Beschaffungsamtes der Bundeswehr festnehmen lassen. Er soll sich aus eigenem Antrieb seit Mai mehrmals bei der russischen Botschaft in Berlin und dem Generalkonsulat in Bonn gemeldet und eine Zusammenarbeit angeboten haben. Einmal soll er dabei beruflich erlangte Informationen weitergegeben haben. Einem Medienbericht zufolge hatte der mutmaßliche Spion Thomas H. Zugang zu brisanten Informationen, die für russische Nachrichtendienste von großer Relevanz gewesen sein könnten. Wie "Zeit online" berichtete, arbeitete er in einer Abteilung, die für die elektronische Kriegsführung der Bundeswehr zuständig ist und damit in einem sensiblen Bereich. Demnach war Thomas H. Offizier und hatte Zugang zu streng geheimen Plänen.

Esken fordert von Lindner rasches Konzept für Klimageld

6.40 Uhr: Die Co-Vorsitzende der SPD, Saskia Esken, hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) dazu aufgefordert, schnell ein konkretes Konzept für das geplante Klimageld vorzulegen. "Wir haben in der Koalition vereinbart, dass der Finanzminister die Infrastruktur ausarbeitet, um das Klimageld an die Menschen überweisen zu können. Ich erwarte von Christian Lindner, dass er nun zügig ein konkretes Konzept vorlegt", sagte Esken der "Rheinischen Post" (Freitag). Angesichts wachsender Kosten und steigender Preise pochten die Menschen zu Recht darauf, dass das Projekt in die Tat umgesetzt werde.

Mit dem Klimageld sollen Einnahmen des Staates aus dem CO2-Preis an die Bürger zurückfließen. Nach jüngstem Stand soll vom Jahr 2025 an ein verwaltungtechnisches System für diese Rückzahlung zur Verfügung stehen.

Kanzler Scholz will Long-Covid-Patienten helfen

6.30 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz kann sich neue Regeln für einen Einsatz noch nicht zugelassener Medikamente bei der Behandlung von Long Covid vorstellen. Es gebe sehr viel Sicherheit im Gesundheitssystem und das sei auch sehr gut, sagte Scholz am Donnerstag bei einem Bürgerdialog in Erfurt. Aber wenn jemand schon seit drei Jahren erkrankt sei und es Medikamente gebe, die vielleicht helfen würden, aber wegen verschiedener Tests erst in fünf Jahren verfügbar wären, „dann ist das vielleicht etwas, wo wir eine andere Praxis entwickeln müssen“, sagte der SPD-Politiker.

Solche Medikamente, die noch nicht sicher und nicht abschließend getestet seien, müsse man vielleicht verfügbar machen, wenn Patient und Arzt zustimmten. Eine 37 Jahre alte Frau, die nach eigenen Angaben selbst an Long Covid erkrankt ist, hatte Scholz nach medizinischer Versorgung von Long-Covid-Patienten und sozialer Absicherung gefragt.

Strack-Zimmermann für Taurus-Marschflugkörper an Ukraine

6.18 Uhr: Die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat sich für die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine ausgesprochen. "Wir haben genug Taurus. Ein guter Teil ist sofort einsatzbereit. Die Ukraine braucht sie dringend. Und es wäre an der Zeit, grünes Licht zu geben", sagte die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses am Donnerstag dem Fernsehsender Phoenix.

"Ich glaube, das Problem sitzt erneut im Kanzleramt, wo man versucht, das Thema nicht hochploppen zu lassen. Ich finde es sehr ärgerlich, dass wir wieder eine Diskussion führen, die mich sehr an die Diskussion erinnert, Panzer zu liefern." Die Ukraine fordert von Berlin Marschflugkörper vom Typ Taurus, um auch Stellungen der russischen Streitkräfte weit hinter der Frontlinie angreifen zu können.

Die Bundesregierung ist dabei zurückhaltend, weil die Geschosse auch russisches Territorium erreichen können. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will diese aktuell nicht liefern, schließt es aber nicht kategorisch aus: "Der Zeitpunkt für eine Entscheidung ist für uns noch nicht gekommen", sagte er Anfang August. Strack-Zimmermann mahnte, weiteres Warten könne man sich angesichts der Situation in der Ukraine nicht erlauben. "Es ist völkerrechtskonform, wenn die Ukraine weiß, woher sie angegriffen wird, dass dort auch präventiv zugeschlagen werden kann, um Angriffe zu unterbinden."

Scholz hält höheres Rentenalter für unnötig

6.10 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz lehnt eine Erhöhung des Rentenalters in Deutschland ab. "Ich bin der festen Überzeugung, dass wir es jetzt nicht mehr nötig haben, das Renteneintrittsalter immer weiter anzuheben", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag bei einem Bürgerdialog in Erfurt. "Wer jetzt mit 17 die Schule verlässt, hat fünf Jahrzehnte Arbeit vor sich. Ich finde, das ist genug", sagte Scholz. Wenn jemand länger arbeiten wolle, solle er das tun können - "aber nicht weil er muss, sondern weil er oder sie kann".

Zuletzt hatte unter anderem Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz gewarnt, ein regulärer Renteneintritt mit 67 Jahren werde bei gleichbleibendem Wohlstand nicht dauerhaft zu halten sein. In vielen Berufen halte er längeres Arbeiten auch zunehmend für zumutbar. Nach geltender Rechtslage wird die Altersgrenze ohne Rentenabschläge schrittweise von 65 auf 67 Jahre angehoben. Für jene, die 1964 aufwärts geboren wurden, gilt die Regelaltersgrenze von 67 Jahren. Eine weitere Anhebung hat die Ampel-Koalition bisher ausgeschlossen.

Scholz betonte zudem, die gesetzliche Rentenversicherung habe aus seiner Sicht "eine gute Zukunft". Alle könnten sich darauf verlassen, dass das Rentenniveau stabil bleibe und nicht sinke.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich am Donnerstagabend im Erfurter Egapark live den Fragen der geladenen Gäste gestellt.

Politik-News vom 10. August: Bund und Länder ringen um Mehrkosten beim Deutschlandticket

20.52 Uhr: Die Finanzierung für 2023 steht – doch wie es beim Deutschlandticket langfristig weitergeht, muss noch geklärt werden. Die Bundesländer sehen dabei den Bund in der Pflicht: "Der Bund und vor allem Bundesverkehrsminister Wissing müssen sich jetzt endlich zu dem von ihm selbst initiierten Projekt bekennen und auch in den kommenden Jahren die Hälfte der Kosten des Deutschlandtickets übernehmen", sagte Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) der "Süddeutschen Zeitung".

Die Kosten für das Deutschlandticket wollen Bund und Länder je zur Hälfte tragen. Vom Bund kommen von 2023 bis 2025 jeweils 1,5 Milliarden Euro. Die Länder wollen ebenso viel aufbringen. Auch mögliche Mehrkosten sollen im ersten Jahr hälftig geteilt werden. Gerungen wird nun um Aufteilung der Mehrkosten in den Folgejahren. Ohne eine Einigung in offenen Finanzfragen für die Zeit nach 2023 "sehen die Länder die Fortführung des Deutschlandtickets oder zumindest dessen flächendeckende Anwendung ernsthaft gefährdet", zitiert die Zeitung den Verkehrsminister Nordrhein-Westfalens, Oliver Krischer (Grüne).

Scholz äußert sich zum Fachkräftemangel – "Das ist lösbar"

15.38 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht in der Bekämpfung des Fachkräftemangels in Deutschland eine voraussichtlich jahrzehntelange Aufgabe. Deutschland habe „jetzt 10, 20, vielleicht sogar 30 Jahre“ vor sich, in denen über Aus- und Weiterbildung alle Potenziale in der Bevölkerung ausgeschöpft werden müssten, sagte Scholz beim Besuch eines Mittelstandsunternehmens im thüringischen Waltershausen. Es müssten „wirklich alle Möglichkeiten, die wir hierzulande haben, genutzt werden“. Lesen Sie dazu auch: Öffentlicher Dienst blutet aus – Experte: "Lage dramatisch"

Gleichzeitig sei Deutschland darauf angewiesen, Fachkräfte „aus anderen Ländern hierherzulocken“, sagte Scholz weiter. „Das ist lösbar und wir haben die Gesetze dazu gemacht.“ Er verwies auf das im Juli im Parlament beschlossene Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Vorgesehen ist darin unter anderem ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild für Bewerber aus dem Ausland und die erleichterte Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besucht auf seiner Wahlkreis-Sommerreise in Brandenburg das Berufsbildungszentrum der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Kleinmachnow. Foto: Jens Kalaene/dpa

Scholz besuchte in Waltershausen das Unternehmen Sealable Solutions, das weltweit Dichtungs- und Isolationslösungen anbietet. Am Abend stellt sich der Kanzler in der Reihe von Dialogveranstaltungen in allen Bundesländern dann in Erfurt Fragen von Bürgerinnen und Bürgern.

Passen dazu: Faktencheck – „Kranker Mann Europas“? So geht es der deutschen Wirtschaft

Lohnersatzleistung für entgangenen Lohn analog zum Elterngeld vorgeschlagen – Sozialverband dafür

13.30 Uhr: Der Sozialverband Deutschland (SoVD) unterstützt die Forderung nach einer finanziellen Unterstützung für pflegende Angehörige. „Für diese Menschen sind dringend mehr Entlastungs- und Unterstützungsangebote nötig“, sagte die SoVD-Vorstandsvorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier gegenüber unserer Redaktion. „Denn viel zu oft wird vergessen, dass 80 Prozent der zu Pflegenden zu Hause von An- oder Zugehörigen versorgt werden.“

Engelmeier fügte hinzu: „Zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf brauchen wir angemessene Pflegezeiten mit Lohnersatzleistungen für entgangenes Arbeitsentgelt analog zum Elterngeld.“ Außerdem müssten pflegende Angehörige mit einer besseren rentenrechtlichen Absicherung unterstützt werden.

Die Unionsfraktion im Bundestag hatte sich für eine Besserstellung von Pflegenden ausgesprochen. Wer für die Pflege von Familienmitgliedern zeitweise aus dem Beruf aussteige, solle ebenso entlastet werden wie Eltern, die nach der Geburt eines Kindes Elterngeld bekommen.

Die allermeisten Renten reichen nicht für den Eigenanteil an den Pflegeheimkosten. Foto: Oliver Berg / dpa-tmn

Auch interessant: Caritas-Präsidentin über Mindestlohn: „Da passt etwas nicht“

„Verantwortungsgemeinschaft“ statt Familie – Justizminister will Eckpunkte vorlegen

12.00 Uhr: Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will nach der Sommerpause Eckpunkte für die im Koalitionsvertrag verankerte „Verantwortungsgemeinschaft“ vorlegen. Sie solle „Menschen rechtliche Sicherheit geben, die dauerhaft im Alltag Verantwortung füreinander übernehmen, aber keine Liebesbeziehung haben“, sagte Buschmann den Zeitungen der Mediengruppe Bayern (Donnerstagsausgaben). Bald nach der Sommerpause soll das entsprechende Eckpunktepapier kommen, „sodass wir im nächsten Jahr den Gesetzentwurf ins Parlament bringen können“.

„Übernahme von Verantwortung gibt es heute auch jenseits von Familie und romantischen Partnerschaften“, sagte Buschmann. Als Beispiele nannte er zusammenlebende ältere Menschen, die ihre Lebenspartner verloren haben und junge Menschen in Wohnprojekten. „Doch was passiert, wenn einer von ihnen ins Krankenhaus muss und der andere Auskunft über den Zustand haben möchte? Oder was für Rechte haben die Beteiligten in Bezug auf eine gemeinsame Mietwohnung?“, führte Buschmann aus. Solche Fragen seien bislang auf die klassischen Familienbeziehungen zugeschnitten. „Das muss sich ändern, wenn die Beteiligten sich das wünschen.“

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will angeblich bis zum Ende der Sommerpause auch ein Eckpunktepapier zur Reform des Antidiskriminierungsgesetzes vorlegen. Foto: Sebastian Konopka / FUNKE Foto Services

Nach Spionagefall – Union fordert rasche Aufklärung

10.37 Uhr: Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Florian Hahn (CSU), hat die Bundesregierung aufgefordert, den Umfang der mutmaßlichen Spionage beim Beschaffungsamt der Bundeswehr rasch aufzuklären. "Die Bundesregierung ist nun gefordert, schnell das Ausmaß aufzuklären und zu informieren", sagte Hahn dieser Redaktion am Donnerstag. "Der Fall zeigt auf, dass auch wir bedroht sind und aufmerksam sein müssen."

Lesen Sie dazu auch: Faeser zu Spionage-Verdacht: "Sicherheitslage verändert"

Die Bundesanwaltschaft hatte am Mittwoch in Koblenz einen Mitarbeiter des Beschaffungsamtes der Bundeswehr festnehmen lassen. Ihm wird vorgeworfen, für den russischen Geheimdienst tätig gewesen zu sein. Er soll sich aus eigenem Antrieb seit Mai mehrmals bei der russischen Botschaft in Berlin und dem Generalkonsulat in Bonn gemeldet und eine Zusammenarbeit angeboten haben. Einmal soll er dabei Informationen weitergegeben haben.

Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr in Koblenz. Foto: picture alliance / dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Zahl der Beschäftigten in Teilzeit steigt immer weiter an

9.14 Uhr: In den letzten Jahren ist die Anzahl der Beschäftigen in Teilzeit weiter gestiegen. Vor allem Frauen arbeiten oft weniger als sie eigentlich wollen. Die Zahlen gehen hervor aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Fraktion im Bundestag, wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet.

Danach arbeiteten Mitte 2022 rund 10,2 Millionen Menschen in Teilzeit, das sind fast 30 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Hinzu kommen deutlich mehr Teilzeitbeschäftigte als vor zehn Jahren. Im Jahr 2012 lag die Zahl bei 7,3 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das waren knapp 25 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.

Die Zahl der Beschäftigten in Teilzeit ist weiter gestiegen. Vor allem Frauen arbeiten häufig weniger als sie eigentlich wollen. Ein Grund ist die Kinderbetreuung. Foto: Jan Woitas / dpa

Der Anteil von Frauen in Teilzeit wuchs dabei von 44,4 Prozent im Jahr 2012 auf 49,6 Prozent im vergangenen Jahr, bei den Männern stieg der Anteil von 8,6 auf 12,6 Prozent. Tatsächlich gibt aber nur ein Viertel der Teilzeitbeschäftigen an, freiwillig weniger als Vollzeit zu arbeiten, wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet. Die Ursachen dafür liegen bei den Frauen vor allem in der Kinderbetreuung (27,2 Prozent) und der Betreuung von Pflegebedürftigen oder Menschen mit Behinderung (17 Prozent). Gut fünf Prozent der Frauen gaben als Grund an, keine Vollzeitstelle zu finden.

Lesen Sie auch: Elternzeit als Karriere-Killer? Anwältin gibt wichtige Tipps

Union will Lohnersatz für pflegende Angehörige

6.00 Uhr: In einem Positionspapier fordert die CDU/CSU-Bundestagsfraktion eine Lohnersatzleistung für pflegende Angehörige. So zitiert das Redaktionsnetzwerk Deutschland aus dem Dokument. Vorbild für den Lohnersatz könnte dabei das Elterngeld sein.

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert eine Lohnersatzleistung für Menschen, die ihre Angehörigen pflegen. Foto: Mascha Brichta/dpa Themendienst/dpa-tmn

Bisher gibt es in der Pflegezeit-Regelung zwar einen Anspruch auf eine vorübergehende Freistellung am Arbeitsplatz, aber Unterstützungsgelder werden nur für maximal zehn Tage gewährt.

Die Union will daher die Menschen finanziell entlasten, die für die Pflege Angehöriger in der Familie monatelang aus dem Beruf aussteigen müssen. Außerdem fordern CDU und CSU Steuerfreibeträge für pflegende Angehörige und eine Berücksichtigung ihrer Leistungen bei der Rentenversorgung.

Lesen Sie auch: Pflegedienst macht Fehler – Was Angehörige tun können

Politik-News vom 9. August:

Björn Höcke gilt als AfD-Rechtsaußen – und will nach der Landtagswahl 2024 in Thüringen Ministerpräsident werden.

CDU-Generalsekretär Linneman spricht sich dafür aus, Normalverdiener durch eine Reform der Einkommenssteuer zu entlasten.

Innenministerin Nancy Faeser (SPD) will durch eine Änderung des Grundgesetzes das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zur Zentralstelle für den Kampf gegen Cyberattacken auf Ziele in Deutschland machen. Die Landesinnenminsiter der Union halten davon nichts.

Gesundheitsminister Lauterbach (SPD) hält einen Zuschuss aus Steuergeldern für das Gesundheitswesen für unausweichlich.

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter unterstützt den Vorschlag von Innenministerin Faeser (SPD) auch nicht verurteilte Angehörige krimineller Clans abzuschieben.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach plant vor der geplanten weitgehenden Legalisierung von Cannabis eine Kampagne zu den Risiken des Rauschmittels.

Politik-News vom 8. August:

Die CDU Sachsen-Anhalt hat sich gegen eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags ausgesprochen. Über 90 Prozent der Menschen in dem Bundesland lehnen höhere Beiträge einer Umfrage zufolge ebenfalls ab.

Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken im Bundestag, warnt davor, durch Parteiaustritte die Existenz der Fraktion aufs Spiel zu setzen.

Die Grünen haben sich gegen den Vorschlag von Bundesinnenministerin Faeser (SPD) ausgesprochen, nicht verurteilte Angehörige krimineller Clans abzuschieben.

