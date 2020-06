NRW-Grundschüler werden 15. Juni wieder täglich unterrichtet

Düsseldorf. Überraschende Wende: Grundschüler in NRW sollen jetzt doch schon vor den Sommerferien wieder regelmäßig unterrichtet werden.

Grundschüler in NRW sollen ab Montag, dem 15. Juni wieder regulär unterrichtet werden. Das kündigte das Schulministerium am Freitag in Düsseldorf an. Bis zu den Sommerferien sollen die Kinder an allen Wochentagen die Grundschulen besuchen.

Das sei im Interesse der Bildungsgerechtigkeit, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer am Freitag in einer Pressekonferenz.

An die Stelle des Prinzips „Abstand“ trete dann das Prinzip „konstante Lerngruppen“. Das bedeute, dass die Schüler wieder im Klassenverband unterrichtet werden sollen und die Abstandsregeln entfallen. Eine Maskenpflicht an Schulen werde es nicht geben.

Gerade den jüngsten Schülern bedeute der regelmäßige Schulbesuch „unglaublich viel“, sagte Gebauer. Der Neustart vor den Sommerferien ermögliche es den Schülern, das Schuljahr regulär zu Ende zu bringen.

Entlastung für Eltern

Außerdem könnten sich Lehrkräfte so einen Überblick über den Lernstand und die Gefühlslage der Schülerinnen und Schüler zu verschaffen, um das kommende Schuljahr vorzubereiten.

Außerdem sei die Maßnahme eine Entlastung für Eltern, die ihre Kinder in den vergangenen Wochen zu Hause betreuen mussten.

Die Ministerin berief sich zur Begründung der Entscheidung auf virologische Studien, wonach von Kindern nur ein geringes Infektionsrisiko ausgehe.

(red/dpa)