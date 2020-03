Am liebsten würden Sie die Airlines wieder verstaatlichen.

Riexinger: Das wäre das Beste. Was so dramatische gesellschaftliche Folgen haben kann, darf nicht marktwirtschaftlich und unreguliert bleiben. Fluggesellschaften gehören in staatliche Hand – genauso wie die Energieversorgung oder die Bahn. Das war ja alles mal reguliert, und die Welt ist nicht untergegangen.

Sie wollen unsere Wirtschaftsordnung auf den Kopf stellen. Warum soll der Staat der bessere Klimaschützer sein?

Riexinger: Es geht mir darum, die Wirtschaft nach gesellschaftlichen Bedürfnissen auszurichten. Die Logik des Kapitalismus ist, dass man noch höhere Profite macht als der Konkurrent. Diese Logik lässt sich nicht vereinbaren mit ökologischem und sozialem Wirtschaften.

In Bremen ist das erste rot-grün-rote Bündnis im Westen entstanden. Ist die Linke auch im Bund bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen?

Riexinger: Für uns ist entscheidend, dass wir einen grundlegenden Politikwechsel hinbekommen. Dafür brauchen wir Mehrheiten in der Gesellschaft und im Parlament. Bei der SPD sehe ich da schon eine größere Neigung. Ein offenes Feld sind die Grünen.