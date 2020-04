Düsseldorf. Grundschüler sollen in NRW ab dem 11. Mai wieder zur Schule gehen - wenigstens tageweise. Verbände sehen Schulleiter vor einer Mammutaufgabe.

Alle Grundschüler in Nordrhein-Westfalen sollen ab dem 11. Mai wieder tageweise in die Schule gehen. Das kündigte das NRW-Schulministerium am Donnerstag in einer Mail an die Schulen an. Derweil konnte sich Bund und Länder noch nicht auf ein einheitliches Vorgehen einigen. Den Anfang sollen die Viertklässler schon am 7. Mai machen. Ab dem 11. Mai sollen dann in einem tageweise „rollierenden“ System die Kinder aller Jahrgangsstufen unterrichtet werden. Konkret heißt das: An jedem Werktag soll ein anderer Jahrgang in die Schule gehen - nach wochenlanger coronabedingter Zwangspause. Verbände allerdings kritisieren die Entscheidung der Politik.

"So viel Unterricht wie möglich" für Schüler in NRW

Es solle „an einem Tag so viel Unterricht und Betreuung wie möglich“ geben, schrieb Mathias Richter in der Schulmail. Die Notbetreuung soll bleiben. Die gleiche Regelung gilt für die Primarstufe der Förderschulen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Der Verband Bildung und Erziehung in NRW (VBE) hat die Entscheidung des Ministeriums für Schule und Bildung mit großem Erstaunen zur Kenntnis genommen: „Es ist unbegreiflich, dass in den Informationen zur Wiederaufnahme des Unterrichts an den Grundschulen und den Primarstufen der Förderschulen notwendige konkrete Hinweise und Rahmenvorgaben fehlen“, erklärt Anne Deimel, stellvertretende Landesvorsitzende des VBE NRW. "Es kann nicht sein, den Schulen die alleinige Verantwortung zuzuschieben, wie viele Unterrichtsstunden sie pro Tag anbieten können." Für die Schulleitung sei es eine Mammutaufgabe, Präsenzunterricht im rollierenden System, Distanzunterricht, Notbetreuung und OGS zu organisieren

Keine schulische Normalität bis zum Herbst

Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) wünscht sich mehr Unterstützung. Bis weit in den Herbst hinein werde es keine schulische Normalität geben. "Was den Schulen jetzt zugemutet wird, ist ein organisatorischer Parforceritt mit enormen Belastungen für die Schulleitungen und ihre Kollegien“, erklärte Maike Finnern, GEW-Landesvorsitzende. Insgesamt habe die Ankündigung des Schulministeriums gemischte Gefühle bei der GEW ausgelöst. "Einerseits Erleichterung mit Blick auf die Entscheidung, die als überfällige Kurskorrektur der Landesregierung gesehen wird, andererseits massive Kritik an den Modalitäten der Schulöffnung und an der Informationspolitik des Schulministeriums, die als massive Zumutung für die Schulen gewertet wird", heißt es in der Stellungnahme.

Am Dienstag hatte das nordrhein-westfälische Schulministerium bekanntgegeben, dass ab dem 7. Mai zunächst die Viertklässler wieder in ihre Schulen zurückkehren könnten. Zwei Viertklässler aus NRW hatten am Mittwoch allerdings Klage beim Oberverwaltungsgericht eingereicht, weil sie eine Ungleichbehandlung gegenüber anderen Jahrgangsstufen sehen und nicht in der nächsten Woche zurückkommen wollen.

Auseinandersetzungen um Neustart

Bei den anderen Schulformen führt das Ministerium derzeit Gespräche mit Schulen, Schulleitungen und Schulträgern über die weitere schrittweise Rückkehr der Schüler. Vor einer Woche hatte bereits der Unterricht für die Schüler der Abschlussklassen wieder begonnen.

Um den Neustart an Schulen hat es in den vergangenen Tagen erbitterte Auseinandersetzungen in NRW gegeben. Viele Schüler und Eltern werfen der Landesregierung vor. Gleichzeitig hat die lange Phase des Schulausfalls viele berufstätige Eltern vor große Probleme gestellt.

