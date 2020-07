Ruhr-Universität Bochum: So soll das Wintersemester laufen

Ab dem kommenden Wintersemester könnte es auf dem Campus der Ruhr-Universität in Bochum wieder etwas voller werden. Dann sollen zumindest teilweise Präsenz-Veranstaltungen stattfinden.

Bochum. Die Ruhr-Universität hat einen Plan für das kommende Wintersemester 2020/21. Zudem ist ab sofort die Anmeldung für viele Studiengänge möglich.

Die Ruhr-Universität Bochum (RUB) plant für das Wintersemester 2020/21 Lehrveranstaltung, die teils digital und teils vor Ort stattfinden sollen. Ab sofort sind Bewerbungen für die Studiengänge möglich, teilt die RUB mit. Die Vorlesungszeit beginnt für Erstsemester am 2. November 2020, für alle anderen am 26. Oktober 2020. Sie endet am 12. Februar 2021. Bewerbungen für viele Studiengänge sind ab sofort möglich.

Derzeit werden an der RUB die Erfahrungen ausgewertet. Die Task Force Lehre und die Fakultäten arbeiten an einem Konzept für die zukünftige Lehre: Da die epidemiologische Entwicklung für das Jahresende schwer vorhersehbar ist, soll es ein Wintersemester mit einer Mischung aus Online- und Präsenzlehre geben. Allen zur Risikogruppe gehörenden Studierenden, auch den Erstsemestern unter ihnen, werden genügend Veranstaltungen online zur Verfügung stehen, sodass sie ihr Studium im Wintersemester fortsetzen beziehungsweise aufnehmen können, so die RUB.

Ruhr-Universität Bochum: Bewerberportal ist freigeschaltet

Das Bewerbungsportal ist ab sofort für grundständige Studiengänge (Bachelor und Staatsexamen) freigeschaltet, die Bewerbungsfrist endet am 20. August 2020. Die Bewerbung für Masterstudiengänge soll kommende Woche möglich sein.

