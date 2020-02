Sicherheitskonferenz: Macron beklagt Schwächung des Westens

München/Berlin. Macron spricht auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Er beklagt eine „Schwächung des Westens“ – und sieht Deutschland in der Pflicht.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesprochen und eine „Schwächung des Westens“ beklagt. Die USA verfolgten seit einigen Jahren eine Politik, die „einen gewissen Rückzug und ein Überdenken ihrer Beziehung zu Europa“ beinhalte, führte er aus.

Zuvor hatte US-Außenminister Mike Pompeo die Stärke des Westens beschworen und beteuert, dass sich die USA nicht aus der transatlantischen Allianz zurückzögen.

Zudem warnte Macron davor, dass das Scheitern des deutsch-französischen Tandems in der EU ein „historischer Fehler“ wäre. Nach Finanz- und Migrationskrise hätten viele Menschen den Glauben an die Demokratie verloren, sagte der 42-Jährige.

Macron in München: Deutsch-französisches Tandem müsse Antworten geben

Die EU – und auch das deutsch-französische Tandem – müsse Antworten darauf geben, wie die Perspektive in 20 oder 30 Jahren sei. Nachdem es auf seine Vorschläge der vergangenen Jahre häufig keine Antwort aus Berlin gegeben habe, sei er nicht frustriert, aber ungeduldig.

Konkret sagte Macron, dass Europa etwa beim Klimaschutz, bei der Entwicklung des neuen Mobilfunkstandards 5G oder von Künstlicher Intelligenz souveräne Antworten finden müsse. Diese Themen könne Europa seit Jahren nicht bewältigen. Die neue EU-Führung um Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratschef Charles Michel eröffne jedoch neue Möglichkeiten.

Münchner Sicherheitskonferenz – Mehr zum Thema:

Die Sicherheitskonferenz in München hat am Freitag begonnen und läuft noch bis Sonntag. Es geht um die großen Konflikte in der Welt. Eine Zentrale Frage der Sicherheitskonferenz: Muss es mehr deutsche Militär-Präsenz geben?Was die Welt von Deutschland will, erfahren Sie hier.

Für Samstag wird auch eine Rede von Facebook-Gründer Marc Zuckerberg erwartet. Ob er künftig mehr Steuern zahlen will, können Sie jetzt schon hier lesen.