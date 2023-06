Berlin Der frühere italienische Premierminister Silvio Berlusconi ist tot. Der umstrittene Politiker starb im Alter von 86 Jahren in Mailand.

Silvio Berlusconi ist tot. Der frühere italienische Premierminister starb im Alter von 86 Jahren. Dies bestätigte ein Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten mehrere italienische Medien berichtet. Berlusconi litt seit Längerem an Leukämie. Erst in der vergangenen Woche war er erneut ins Krankenhaus eingeliefert worden – nach Angaben seiner Ärzte zu Routineuntersuchungen.

Noch am Freitag hatte das San Raffaele-Krankenhaus in Mailand mitgeteilt, der Milliardär und Medienmogul "befindet sich aktuell für geplante Untersuchungen" in Zusammenhang mit seinem Blutkrebs. Lebensgefahr habe nicht bestanden.

Sex-Skandale, markige Sprüche, Gerichtsprozesse: Das ist Silvio Berlusconi. Wir zeigen Szenen eines erstaunlichen Politikerlebens des italienischen Ex-Ministerpräsidenten.

Jubelnd lässt sich Berlusconi bei einer Wahlkampfveranstaltung im Jahr 2011 in Taranto von Anhängern tragen: Trotz der Feierlaune steht es zu diesem Zeitpunkt schon politisch schlecht für den Cavaliere. Im November tritt er vom Amt des Ministerpräsidenten zurück. Mario Monti folgt.

Trotzdem präsentiert sich der nur 1,64 Meter große Ex-Regierungschef auch im Jahr 2016 noch lächelnd mit seinen Anhängern, gerne auch mit Anhängerinnen. Der 1936 in Mailand geborene Berlusconi startete seine Karriere zunächst als Entertainer auf Kreuzfahrtschiffen.

Kein Politiker regierte Italien so lange wie der Medienmogul: Insgesamt 3340 Tage führte er die Geschicke der Italienischen Republik. Lange Zeit waren mehrere Gerichtsverfahren gegen Berlusconi anhängig.

Im August 2013 verurteilten ihn Richter wegen Steuerbetrugs. Die Folge: Zwei Jahre durfte er keine öffentlichen Ämter bekleiden.

Der gebürtige Mailänder war seit 1986 Besitzer des Fußballclubs AC Mailand. Mehrere Jahre war er auch Präsident des Vereins – die Verstrickung in Interessenskonflikte führte aber dazu, dass er das Amt niederlegen musste. Dieses Foto zeigt den Cavaliere mit dem Champions-League-Pokal bei der Siegesfeier des Clubs im Jahr 1990.

Berlusconi hat auch abseits der Politik ungezählte Schlagzeilen gemacht. Zum Beispiel mit dem Fall „Rubygate".

Die Staatsanwaltschaft lastete dem damals 75-Jährigen sexuelle Kontakte zu dem minderjährigen marokkanischen Escortgirl Karima el-Marough (l.), genannt „Ruby", an. Da Berlusconi das Mädchen mit einem Anruf bei der Polizei aus deren Gewahrsam befreite, sollte er sich auch wegen Amtsmissbrauchs verantworten. Die höheren Gerichtsinstanzen sprachen ihn frei.

Einer der zahlreichen politischen Skandale: Als Kandidatinnen der Regierungspartei für die Europawahl 2009 schlug Berlusconi drei junge Schönheiten vor. Eine ehemalige TV-Ansagerin, eine Fernsehschauspielerin und eine Sängerin. „Schamlose Luder im Dienst der Macht", beschimpfte damals seine Noch-Ehefrau Veronica Lario die Damen. Lario (auf dem Bild) reichte 2009 die Scheidung ein.

Von 2012 bis 2020 war der Milliardär mit der fast 50 Jahre jüngeren Francesca Pascale liiert.

Das Bild zeigt den Cavaliere im Jahr 2003 in seiner Eigenschaft als EU-Ratspräsident vor Beginn des EU-China-Gipfels in Peking.

Nach einer Herzoperation im Jahr 2016 spürte der fünffache Vater laut eigener Angaben auf einmal das Alter. „In meinem Leben habe ich nie an das Älterwerden gedacht. Im Gegenteil, ich habe immer gelebt, als sei ich 40 Jahre alt, denn so habe ich mich gefühlt: voller Neugier, voller Tatendrang", sagte Berlusconi zu seinem 80. Geburtstag im Jahr 2017 der Zeitschrift „Chi". Aber dann sei er plötzlich krank geworden. „Und mit der Operation ist das Bewusstsein gekommen, dass ich ein Mann von 80 Jahren bin."

Corona-Pandemie: Berlusconi steckte sich 2020 mit dem Virus an. Hier verlässt er nach der überstandenen Infektion das Krankenhaus.

Parlamentswahl in Italien: Silvio Berlusconi von der rechten Forza Italia kommt Hand in Hand mit Lebensgefährtin Marta Fascina zur Stimmabgabe in Mailand.

Berlusconi schaffte 2022 neben Matteo Salvini und Giorgia Meloni ein neuerliches Comeback.

Am 12. Juni 2023 starb Berlusconi im Alter von 86 Jahren in Mailand. Er hatte zuletzt an Leukämie gelitten.

Silvio Berlusconi: Skandalumwitterter Medienmogul prägte Italien über Jahrzehnte

Berlusconi prägte das öffentliche Leben in Italien über Jahrzehnte in verschiedenen Rollen – nicht nur als Politiker, sondern auch als Medienmogul und langjähriger Eigentümer des Fußballvereins AC Mailand. Zwischen 1994 und 2011 war er dreimal Ministerpräsident. Im vergangenen September wurde er bei den Parlamentswahlen in den Senat gewählt. Seine Partei Forza Italia koaliert aktuell mit der Regierung der ultrarechten Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.

Der frühere italienische Premierminister Silvio Berlusconi (Archivbild). Foto: dpa

Berlusconis Karriere ist aber auch von diversen Skandalen geprägt. Der umstrittene Politiker musste sich wegen Dutzender mutmaßlicher Wirtschafts- und Korruptionsdelikte und seiner Rolle bei den berüchtigten Bunga-Bunga-Sexpartys vor Gericht verantworten. 2013 wurde er wegen Steuerbetrugs rechtskräftig verurteilt.

In den vergangenen Jahren hatte Berlusconi mehrfach mit schweren Gesundheitsproblemen zu kämpfen. 2020 wurde der 86-Jährige mehrere Wochen wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt.

