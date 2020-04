Konzerte, Partys auf dem Kiez, der Hamburger Hafengeburtstag – alles abgesagt. Niemand ist unterwegs, niemand trinkt, kaum jemand stellt noch seine leeren Flaschen neben den Mülleimer. Die Corona-Krise ist für Christian auch eine finanzielle Krise. Sein Wirtschaftszweig ist eingebrochen, seine Einnahmen geschmolzen.

Christian sammelt Pfandflaschen, um über die Runden zu kommen. Er steht an diesem Mittag vor der Tagesstätte „Alimaus“ nahe der Reeperbahn. Für Obdachlose und bedürftige Menschen geben zwei junge Männer hinter einem Tisch Lunchpakete aus. Sie tragen Schutzmasken und reichen die Tüten mit Essen nach draußen. Mehr passiert hier nicht. Die Einrichtung, mit Aufenthaltsraum, Duschen und Kleiderkammer, ist seit Wochen geschlossen.

Christian, schütteres blondes Haar, Vollbart, stellt seine beiden Ikea-Tüten neben den Eingang, sie sind fast leer, ein paar Bierflaschen, sonst nichts. Er ist nicht beim Arbeitsamt gemeldet, verdient 100 Euro im Monat für ein paar Stunden Gartenarbeit. An den meisten Tagen sammelt er Pfand. „Es ist schwieriger geworden“, sagt Christian.

Obdachlose in der Corona-Krise: „Das ist ein Apokalypse-Feeeling“

Die Corona-Krise hat eine halbe Million Konzerne in die Kurzarbeit gezwungen, sie bringt Gesundheitssysteme ins Wanken, sie rüttelt die Börse durcheinander. Die Bundesregierung schnürt milliardenschwere Rettungspakete. Es geht um ganze Volkswirtschaften. Um „die größte Herausforderung der Bundesrepublik“, sagen Politiker diese Tage oft.

Christian spricht ruhig, er lächelt nach vielen Sätzen kurz, wird dann wieder ernst. Er ist viel unterwegs, auf den Einkaufsstraßen, an den Bahnhöfen, vor den Einrichtungen für Wohnungslose. Der Pfandsammler ist in Zeiten der Pandemie ein Seismograph der Straße. Er sieht, wie die Menschen Kontakte scheuen, wie immer mehr von ihnen Masken tragen. Wie Bürgersteige verwaisen. „Das ist schon ein Apokalypse-Feeling“, sagt er.

Ihm gehe es aber gut. Trotz allem. Und er habe es einfacher als viele andere, sagt Christian. Abends, wenn er Dutzende Flaschen in den Pfandautomat im Supermarkt geschoben hat und die Tüten leer sind, fährt er mit der Bahn raus in die Vorstadt. Im Moment lebe er bei seiner Mutter.

Fast 700.000 Menschen sind ohne eigene Wohnung

Tausende andere in Deutschland leben ohne eigenes Zimmer. Nach Schätzung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe haben knapp 700.000 Menschen keine Wohnung. Die meisten leben in Unterkünften, darunter Hunderttausende Flüchtlinge. Die Experten schätzen, dass rund 40.000 Menschen auf der Straße schlafen, unter Brücken, in Hauseingängen, im Zelt im Park.

Viel wird dieser Tage von „Risikogruppen“ gesprochen. Ältere, Vorerkrankte, Pflegekräfte. Doch von dieser Risikogruppe spricht kaum jemand: Obdachlose.

Dabei sind die Alarmzeichen für die Menschen ohne eigene Wohnung groß. Wer mit Sozialarbeitern, Wohlfahrtsverbänden und Ehrenamtlichen spricht, hört wenig gute Meldungen: Unterkünfte schließen oder sind so voll, dass ein Abstand zum Schutz kaum möglich ist. Essensausgaben sind dicht, Kleiderkammern auch. Die medizinische Versorgung durch Ärzte läuft auf einem Minimum. Wenn überhaupt. Und an vielen Stellen fehlt Schutzausrüstung, Masken, Handschuhe, Desinfektionsmittel.

Vor allem nach der Rede der Kanzlerin im Fernsehen vor einigen Wochen erlebte die soziale Infrastruktur einen Schock – und erkannte den Ernst der Lage. Menschen sollten sich zurückziehen. Vor allem die Älteren. Doch genau sie sind die Säule der Obdachlosenhilfe. Rentner geben Essen aus, ältere Frauen betreiben Kleiderkammern, pensionierte Ärzte untersuchen Kranke.

„Viele Ehrenamtliche sagen, sie möchten gerne helfen“, sagt Christiane Hartkopf, Leiterin der Tagesstätte „Alimaus“. „Aber sie wollen sich im Moment zurecht erst einmal selbst schützen.“

NRW zahlt 500.000 Euro nur für Obdachlosenhilfe

Das System der Hilfe für Menschen auf der Straße basierte schon vor der Pandemie oftmals mehr auf Spenden und Ehrenamt als auf staatlichen Hilfen. Gerade jetzt müsste investiert werden: In mehr Betten, um die Massenunterkünfte zu entlasten, in Schutzausrüstung und Personal. In Quarantäne-Stationen. „Es kann nicht sein, dass in den ohnehin knappen Kassen der Hilfe für Obdachlose jetzt noch mehr Geld fehlt“, sagt Werena Rosenke, Geschäftsführerin vom Dachverband der Wohnungslosenhilfe.

Die Bundesregierung hat ein großes „Sozialschutz-Paket“ geschnürt. Milliardenhilfen auch für soziale Dienstleister. Denn neben den wirtschaftlichen will die Politik so auch die sozialen Folgen der Pandemie eindämmen. Pandemiepläne gelten laut Gesetz auch für Unterkünfte für Obdachlose, sie lagen immer schon in den Schubladen der Länder und Kommunen.

In Nordrhein-Westfalen gibt das Land 500.000 Euro für die Obdachlosenhilfe frei, in Köln dürfen Wohnungslose vorerst in einem besetzten Haus ausharren. In Hamburg bleiben die Winternotunterkünfte bis Ende Mai geöffnet, ein Schwimmbad der Stadt lässt Obdachlose dort jetzt duschen. In Berlin hat die Stadt ein Hostel angemietet. 200 Plätze stünden dort bereit. Und die Diakonie fordert: 100 Euro mehr Sozialhilfe und Grundsicherung für Arbeitslose in Zeiten von Corona.

Helfer für Obdachlose berichten von Mangel an Schutzkleidung

„Waschen ist Würde“ – in Hamburg hat ein Hallenbad jetzt für Obdachlose geöffnet. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

„Im Augenblick prasselt sehr viel auf die kommunalen Ämter ein, insbesondere auf die Gesundheitsämter und Sozialbehörden, so dass hier vieles gleichzeitig zu regeln ist“, sagt Uwe Lübking, Experte für Sozialpolitik beim Deutschen Städte- und Gemeindebund. Die Städte würden die Obdachlosen aber unterstützen, Wohnungsunternehmen der Kommunen zudem Zwangsräumungen für die Zeit der Pandemie aussetzen.

Das Gesundheitsministerium in Berlin hat bis zu dieser Woche zudem 20 Millionen Schutzmasken an die Bundesländer geliefert, dazu 15 Millionen Handschuhe, 91.000 Liter Desinfektionsmittel. Laut Gesetz ist das auch für die Obdachloseneinrichtungen bestimmt. Doch im Moment versorgt der Staat die Schlüsselstelle der Pandemie als allererstes: Klinken und Arztpraxen. Viele Helfer für Obdachlose berichten weiterhin von Mangel an Schutzmaterial.

Auch Marcel trägt keine Maske vor seinem Gesicht. Bringe ja nur was, wenn er selbst erkrankt sei. Wenn alle eine tragen würden, sagt er. Marcel, früher selbst längere Zeit obdachlos, arbeitet heute im Vertrieb des Hamburger Obdachlosen-Magazins Hinz&Kunzt. Alle nennen ihn hier nur „Marci“. Und Marci setzt statt Masken lieber auf Abstand.

Obdachlosen-Magazin zahlt Soforthilfe

„Abstand! Haltet Abstand! Das ist kein Spaß, Leute“, ruft er durch das offene Fenster. Auch das Straßenmagazin hat die Tür für Obdachlose geschlossen, das Magazin erscheint diesen Monat nur online. Ein knappes Dutzend Obdachloser steht jetzt vor Marcis Fenster. So richtig wollen sie nicht auf seine Anweisungen hören. Die meisten halten keinen Abstand zueinander.

Jeder der Verkäufer bekommt in diesen Tagen 100 Euro, ausgezahlt durch das Fenster der Redaktion oder überwiesen. Es ist eine Art Soforthilfe – jetzt, wo auch hier den Wohnungslosen die Einnahmen durch den fehlenden Zeitschriftenverkauf wegbrechen.

Vor dem Fenster wartet auch Sylwester. Er trägt eine militärgrüne Bomberjacke, ein Cäppi und einen Gipsverband am Fuß. Beinbruch. Vor 15 Jahren sei er aus Polen nach Deutschland gekommen, lebte lange auf der Straße. Mittlerweile habe er ein kleines Zimmer mieten können – auch durch den Verkauf der Zeitung ist er nicht mehr obdachlos.

„Ich habe keine Angst“, sagt Sylwester. Aber wie er jetzt an Geld komme, wisse er auch noch nicht. Zehn, manchmal 15 Magazine verkaufe er sonst an einem Tag. Jetzt wartet er auf die Spende. Dennoch verstehe er die Maßnahmen wie Kontaktverbot. „Gesundheit ist wichtiger als Geld.“

Leben auf der Straße schwächt das Immunsystem

Stephan Karrenbauer sitzt im Büroraum. Dort, wo sich sonst Zeitungen stapeln, ist kein Exemplar. Die Hälfte der Verkäuferinnen und Verkäufer lebt auf der Straße, andere in Unterkünften, bei Freunden, Verwandten oder in einem eigenen Zimmer.

Karrenbauer ist Sozialarbeiter bei dem Straßenmagazin. Manche hätten geweint, als klar war, dass es diesen Monat kein Exemplar geben würde, erzählt er. Nicht nur Obdachlose, auch Redaktionsmitglieder. „Zugleich haben wir in dem Moment alle auch gemerkt, wie wichtig das Projekt ist.“

Ein Leben auf der Straße schwächt das Immunsystem. Wenig Schlaf, schlechtere Ernährung. „Viele sind alkoholabhängig oder nehmen Drogen. Das verschärft ihre Lage“, sagt Karrenbauer. „Andere sind zur Prostitution gezwungen, wenn langfristig Einnahmen wegbrechen wie der Magazinverkauf.“ Trotzdem sei dem Team klar gewesen, dass ein Verkauf hohe Risiken für die Menschen bedeutet hätte.

Gerade der unter Obdachlosen stärker verbreitete Drogenkonsum ist nach Ansicht von Experten eine Gefahr – vor allem in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen oder gar Quarantäne. „Müssen Suchtabhängige in einer Wohnung bleiben, steigt das Risiko von Entzugserscheinungen. Das kann in extremen Fällen auch lebensgefährlich sein“, sagt Rosenke von der Arbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe.

Obdachlosen-Lobby fordert flächendeckende Corona-Tests

Sie fordert „flächendeckende Corona-Tests“ für Obdachlose und das Personal in den Einrichtungen. Zudem würden derzeit viele Hotels und Hostels aufgrund der Reisesperren leerstehen. „Hier muss es ein bundesweites Programm geben, um die Menschen an sichere Orte zu bringen“, sagt Rosenke. Es ist eine Forderung, der sich auch andere Einrichtungen und Verbände für Bedürftige anschließen.

Bisher aber stecken Obdachlose in einem Niemandsland des Krisenmanagements. Sie sollen wie alle anderen nicht unnötig auf die Straße, in Parks oder Bahnhöfe – und Kontakte vermeiden. Das sind die neuen Regeln – und die Strafen.

Zugleich aber ist Kontakt in den Mehrbettzimmern der Notunterkünfte unvermeidbar. Sozialarbeiter berichten von Obdachlosen, die aus den Sammelunterkünften fliehen, weil sie sich auf der Straße sicherer fühlen.

Doch dort kontrollieren nun Polizei und Ordnungsamt die Kontaktverbote. Gerade die ärmsten Familien in Deutschland leben oft auf dem engsten Raum. „Werden diese Menschen jetzt bestraft, sind die Ausgangsbeschränkungen sozial ausgrenzend“, sagt Rolf Keicher, Geschäftsführer des Evangelischen Bundesfachverbandes Existenzsicherung und Teilhabe.

Kontaktsperren in der Corona-Krise: Diese Regeln gelten jetzt Kontaktsperren in der Corona-Krise- Diese Regeln gelten jetzt

Gemeindebund will Rettungsschirm für klamme Kommunen

Aus Sicht des Gemeindebundes gibt es Städte, die finanziell gut dastehen und „mehr tun können als hochverschuldete Kommunen“, sagt Sozialexperte Uwe Lübking. „Bund und Länder sollten deshalb nicht nur Rettungsschirme für Unternehmen spannen, sondern auch für die Kommunen. Dann könnten die Kommunen leichter Räumlichkeiten anmieten.“

Hamburg ist eine reiche Stadt. Restaurants spenden in diesen Tagen Essen für die Tagesstätten, Einrichtungen stellen Dixi-Klos auf, Studierende helfen bei Essensausgaben. Pfandsammler Christian erzählt, jemand habe ihm einen Döner und 20 Euro geschenkt. Ein anderer fünf.

Wenn er jetzt Flaschen sammle oder Gartenmüll sortiere, dann trage er auch Handschuhe. In seinem Rucksack hat Christian sogar eine alte Bauschutzmaske. Auch die trage er. Manchmal. „Oft bin ich aber auch zu bequem“, sagt er.