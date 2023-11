Berlin Der Bundespräsident und Recep Tayyip Erdogan kennen sich seit langem – doch auf einer Wellenlänge sind sie nicht. Und das hat Gründe.

Von Schönefeld direkt zum Schoss Bellevue: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist am Freitagnachmittag zu seinem Blitz-Staatsbesuch in Deutschland eingetroffen. Vom Flughafen südlich von Berlin wurde er zum Amtssitz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gebracht. Dort trug sich Erdogan zunächst in das Gästebuch ein. Anschließend war ein Vier-Augen-Gespräch der beiden Staatsoberhäupter geplant und danach eine Unterredung im erweiterten Kreis, also mit Beratern und Mitarbeitern. Am Abend kommt Erdogan dann mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) zusammen.

Die beiden Präsidenten Steinmeier und Erdogan kennen sich seit vielen Jahren – der Bundespräsident ist seit 2017 im Amt, zuvor war er Chef des Kanzleramts und zwei mal Außenminister. Der türkische Staatschef wiederum bekleidet seit 20 Jahren höchste Staatsämter – zunächst als Regierungschef, später dann als Präsident seines Landes.

Lesen Sie auch: Trotz Differenzen – Fünf Gründe, warum Scholz Erdogan braucht

Das Verhältnis zwischen Steinmeier und Erdogan gilt eher als kühl und distanziert. Der Türke, der lange Zeit als Reformer galt, führt sein Land inzwischen autoritär und mit harter Hand. 2018 kam es bei einem Staatsbankett in Berlin zu einem Eklat: Steinmeier sprach dort die Festnahme von türkischen Regierungskritikern an, die Zuflucht in Deutschland suchten. Erdogan reagierte ausgesprochen gereizt und behauptete, die Bundesrepublik schütze Terroristen.

Erdogan: Erst Reformer, dann autoritärer Herrscher

Bei dem Gespräch am Freitag dürfte es auch um die Situation im Nahen Osten gehen. Die Sichtweisen der beiden Präsidenten könnten kaum weiter auseinander liegen. Deutschland betrachtet Israels Sicherheit als Teil der deutschen Staatsräson, das ist auch die Position des Bundespräsidenten. Erdogan hingegen hatte Israel wegen dessen Vorgehen gegen die radikalislamische Hamas nach den Massakern vom 7. Oktober einen „Genozid“ an den Palästinensern vorgeworfen. Er bezeichnete Israel auch als „Terror-Staat“. Die Hamas hingegen sei eine „Befreiungsorganisation“.

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sieht in Erdogan keinen legitimen politischen Partner Deutschlands. „Wer das Existenzrecht Israels nicht nur leugnet, sondern aktiv bekämpft, darf kein Partner für die deutsche Politik sein“, sagte er.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik