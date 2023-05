In Deutschland hat die Stimmabgabe für die Stichwahl um das türkische Präsidentenamt begonnen. Insgesamt sind rund 1,5 Millionen Stimmberechtigte aufgerufen, sich an den Urnen zwischen Präsident Recep Tayyip Erdogan und seinem Herausforderer Kemal Kilicdaroglu zu entscheiden. AFPTV hat mit Wählerinnen und Wählern beim türkischen Konsulat in Berlin gesprochen.

Recep Tayyip Erdoğan muss in die Stichwahl gegen Kilicdaroglu. Der Drittplatzierte rief seine Wähler nun dazu auf, Erdoğan zu wählen.

Der Ultranationalist und Drittplatzierte des ersten Wahlgangs um die Präsidentschaft in der Türkei, Sinan Oğan, hat Staatschef Recep Tayyip Erdoğan für die Stichwahl am Sonntag seine Unterstützung zugesagt. „Ich rufe die Wähler, die im ersten Wahlgang für uns gestimmt haben, auf, im zweiten Wahlgang für Erdoğan zu stimmen“, sagte Oğan am Montag. Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt stehen sich am Sonntag Amtsinhaber Erdoğan und Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu gegenüber.

In der ersten Wahlrunde erhielt Oğan 5,17 Prozent der Stimmen. Er landete damit auf dem dritten Platz hinter Kemal Kılıçdaroğlu (44,88 Prozent) und Erdoğan, der auf 49,52 Prozent kam. Damit verfehlte Erdoğan die absolute Mehrheit nur knapp. Die Wahlempfehlung Oğans könnte in der kommenden Stichwahl also den Ausschlag zu Gunsten des amtierenden Präsidenten geben.

Ob es so kommt, ist allerdings umstritten: Kurz vor seiner Rede hatte sich das ultranationalistische Parteien-Bündnis, dessen Kandidat Oğan war, aufgelöst. Einer der ehemaligen Bündnispartner nannte die Erklärung Oğans dessen „eigene politische Präferenz“, ein anderes Ex-Allianz-Mitglied hatte am Sonntag seine Unterstützung für den Erdoğan-Herausforderer Kılıçdaroğlu verkündet. (lro/AFP/dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik