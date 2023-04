Türkei-Wahlen in NRW: Alle Fragen und Antworten im Überblick

Essen. Die Türkei-Wahl findet am 14. Mai statt - Türken in NRW können aber schon früher ihre Stimme abgeben. Wir haben alle Infos zur Wahl gesammelt.

In der Türkei findet am 14. Mai die Parlaments- und Präsidentschaftswahl statt.

Türkische Staatsbürger in Deutschland können schon früher wählen gehen.

In NRW sind rund 500.000 Personen wahlberechtigt.

Wir haben alle Fragen und Antworten zur Türkei-Wahl gesammelt.

In der Türkei findet am 14. Mai die Parlaments- und Präsidentschaftswahl statt. Türkische Staatsbürger, die in Deutschland leben, können ihre Stimme ab sofort abgeben. Doch wie genau läuft das ab? Wie können Türken in Nordrhein-Westfalen wählen? Und was wird überhaupt gewählt?

Wahlen in der Türkei: Wer ist in NRW wahlberechtigt?

In NRW sind etwa 500.000 Menschen wahlberechtigt. Wer wählen will, muss einen türkischen Pass besitzen und sich in die Wählerverzeichnisse eintragen lassen. Das geht übrigens nicht mehr kurzfristig - die Frist ist bereits abgelaufen.

Türkei-Wahl: Ab wann dürfen Menschen in NRW wählen?

Türkische Staatsbürger, die im Ausland leben, können vielerorts ab dem 27. April und noch bis zum 9. Mai ihre Stimme abgeben.

Türkei-Wahlen 2023: Der amtierende türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan tritt erneut an. Foto: dpa

Wahlen in der Türkei: Wie können Menschen in NRW ihre Stimme abgeben?

Bundesweit wurden 26 Wahllokale eingerichtet, in denen wahlberechtigte Türken in Deutschland ihre Stimme abgeben können. Sie befinden sich meist in den Generalkonsulaten größerer Städte. In NRW gibt es acht Wahllokale in folgenden Städten:

Aachen

Bielefeld

Dortmund

Düsseldorf

Essen

Greven

Hürth

Siegen

Welchen Einfluss haben die Stimmen aus NRW?

Die im Ausland lebenden türkischen Wahlberechtigten machen etwa fünf Prozent aller Wahlberechtigten aus. Außerhalb der Türkei leben die meisten Türken in Deutschland - bundesweit sind es etwa drei Millionen, die Hälfte davon ist wahlberechtigt. Unter den Bundesländern liegt NRW vorne: mit etwa 500.000 wahlberechtigten Türken.

Bis zum 9. Mai können wahlberechtigte Türken in NRW ihre Stimme abgeben. Die Stimmzettel werden dann in die Türkei geflogen und dort ausgezählt. Experten schätzen ein: Je enger die Wahl, desto wichtiger die Stimmen aus dem Ausland.

Türkei-Wahl in NRW: Wann wird in der Türkei gewählt?

Die Wahlen in der Türkei finden erst am 14. Mai statt.

Wahlen in der Türkei: Wer tritt an und was wird gewählt?

Der amtierende türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan stellt sich zur Wiederwahl - er ist bereits seit 20 Jahren mit seiner Partei AKP an der Macht. Sein Herausforderer ist der Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu. Er tritt als gemeinsamer Kandidat für einen Zusammenschluss aus sechs Oppositionsparteien (CHP) an.

Es wird nicht nur ein neuer Präsident, sondern auch ein neues Parlament in der Türkei gewählt.

Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu tritt bei der Türkei-Wahl gegen den amtierenden Präsidenten Erdogan an. Foto: AFP

Wahlkampf in NRW: Gibt es öffentliche Auftritte?

Öffentliche Wahlkampfauftritte sind in Deutschland drei Monate vor den Wahlen nicht mehr erlaubt. Bei den vergangenen Wahlen vor fünf Jahren hatte es Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland gegeben.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte bereits auf Risiken im Zusammenhang mit der Türkei-Wahl hingewiesen: „Es ist damit zu rechnen, dass die türkische Regierung hier bei uns in NRW versucht, unsere türkischen Mitmenschen als Wähler zu mobilisieren. Damit wirken sich türkische Wahlen auch auf die Sicherheitslage in NRW aus.“ NRW werde den Wahlkampf daher „aufmerksam begleiten“.

Gibt es schon Prognosen zum Wahlausgang?

Laut Umfragen hat Kemal Kilicdaroglu gute Chancen, Präsident Recep Tayyip Erdogan nach 20 Jahren an der Macht abzulösen. Experten rechnen mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen.

In NRW etwa sieht der türkischstämmige Journalist Hüseyin Topel diesmal eine „greifbare Chance“ für die Opposition - und warnt vor Wahlmanipulation. Der Journalist aus Hilden hält einen Rekordwert bei der Wahlbeteiligung hierzulande für gut möglich. „Die Türken in Deutschland fühlen sich durch diese Art der Teilhabe vollwertig und zugehörig. Sie wollen keine Türken zweiter Klasse sein.“ Und er mahnt: „Es ist höchste Vorsicht geboten. Besonders die Wahlurnen im Ausland müssen durch Unterstützer der Opposition parteiübergreifend akribisch bewacht werden.“

Türkei-Wahl: Kann Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu Präsident Recep Tayyip Erdogan nach 20 Jahren an der Macht abzulösen? Foto: AFP

Türkei-Wahl: Was ist, wenn es kein eindeutiges Ergebnis gibt?

Wenn keiner der beiden Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen erreicht, geht es am 28. Mai in die Stichwahl.

Wie lief die letzte Türkei-Wahl in NRW ab?

Bei der vergangenen Wahl 2018 hatten in NRW landesweit eine Mehrheit von über zwei Dritteln der türkischen Wähler für Erdogan votiert. In ganz Deutschland kam Erdogan auf 64,8 Prozent - und insgesamt nur auf 52,6 Prozent. Etwa die Hälfte der stimmberechtigten Türken in Deutschland hat 2018 gewählt. 2018 war die Wahlbeteiligung bundesweit in Essen am höchsten.

