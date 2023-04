Ukraine-Krieg: „Nicht dem militärischen Denken unterwerfen“

Essen. Günter Verheugen (SPD) war EU-Kommissar – und früher bei der NRZ. Warum er den Aufruf für Verhandlungen im Ukraine-Krieg unterstützt.

Unter der Überschrift „Frieden schaffen“ haben vor wenigen Tagen der Historiker Peter Brandt (Sohn des einstigen Kanzlers und Friedensnobelpreisträgers Willy Brandt) sowie andere Menschen aus dem sozialdemokratischen und gewerkschaftlichen Umfeld einen Text verfasst, der zu Verhandlungen im Ukraine-Krieg aufruft. Auch Günter Verheugen (SPD) hat den Aufruf mit unterzeichnet. Verheugen war ehemals EU-Kommissar, seine Karriere indes begann er als Redakteur bei der NRZ. Chefredakteur Manfred Lachniet sprach mit ihm über den Aufruf.



Was war der Anlass für den Aufruf „Frieden schaffen“, wie haben sich die Unterstützer gefunden?

Der Anlass ist klar: Nach über einem Jahr Krieg in der Ukraine ist es höchste Zeit zu erkennen, dass der eigentliche und tiefer gehende Konflikt, die geopolitische Konfrontation zwischen dem Westen und Russland nicht militärisch gelöst werden kann. Die Politik darf sich nicht länger dem militärischen Denken unterwerfen. Mein gesamtes politisches Leben lang bin ich dem Grundsatz gefolgt: der Frieden ist das Wichtigste. Über alles andere kann und muss man reden. Ich bin von Freunden aus der SPD gefragt worden, ob ich den Aufruf „Frieden schaffen“ unterstützen möchte. Er ist ein Diskussionsbeitrag zur Frage, wie sich unser Land zum Krieg in der Ukraine verhalten sollte. Der Adressat ist die deutsche Politik.

Der Aufruf ist vorwiegend auf Ablehnung gestoßen. Der ukrainische Botschafter sprach von „Zynismus gegenüber den Opfern der russischen Aggression“. SPD-Abgeordnete äußerten sich kritisch, auch Christdemokraten. Was sagen Sie ihnen?

Seit dem Höhepunkt des Kalten Krieges in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts war der Weltfrieden noch nie so gefährdet wie heute. In dieser Lange haben wir außerdem als globale Staatengemeinschaft gewaltige Herausforderungen zu meistern, und das kann nur im friedlichen Miteinander geschehen. Es ist nicht zynisch, nach Wegen zu suchen, das Schießen und Töten zu beenden, sondern es ist Ausdruck von Humanität und Verantwortung. Zynisch ist es vielmehr, die Ukraine für die strategischen Interessen der USA bluten zu lassen und so zu tun, als ginge es dabei um das Wohl der Menschen in der Ukraine.

Die meisten Medien berichteten nur kurz über den Aufruf, meist über die negativen Reaktionen. Wie nehmen Sie die mediale Berichterstattung im Ukraine-Krieg wahr? Finden Sie sie ausgewogen?

Nein. Es gibt rühmliche Ausnahmen, aber in der Breite folgen die Leitmedien der westlichen Erzählung, dass Russland an allem allein schuld ist. Klar, Russland ist der Aggressor, aber wie kam es dazu? Der politische Gesamtzusammenhang und die Vorgeschichte werden in vielen Medien nicht beleuchtet. Man kann zudem den Eindruck gewinnen, dass selbst renommierte Medien in die Scharfmacherrolle schlüpfen und die Politik vor sich hertreiben. Wie soll man verstehen, dass deutsche Medien genüsslich Hetzern wie etwa Herrn Melnyk bereitwillig eine Bühne bieten? Wegen der Quote?

Erst kürzlich haben Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer einen Aufruf zu Verhandlungen veröffentlicht und dafür viel Widerspruch geerntet. Was ist bei Ihrem Aufruf anders? Oder hätten Sie den Appell der beiden Frauen auch unterzeichnet?

Dieser Aufruf warnte vor Eskalation und forderte Verhandlungen. Was soll daran falsch sein? Ich war sogar ein Erstunterzeichner und inzwischen haben dieses Manifest knapp 776.000 Menschen unterzeichnet. Die Art und Weise, wie große Teile von Politik und Medien mit diesem Manifest umgegangen sind, ist bestürzend. Die politische Botschaft wurde nicht diskutiert, sondern es wurden Formfragen nach vorne geschoben: Wer hätte sich zum Beispiel von wem distanzieren müssen usw. Ich frage noch einmal: Wieso ist es naiv, dumm und geschichtslos, wenn man wieder in Kraft setzen will, was wir schon einmal hatten – die Idee vom gemeinsamen Europäischen Haus und die Einsicht, dass Sicherheit nicht gegeneinander, sondern nur miteinander geschaffen werden kann? Und wieso soll es vernünftig, gerecht und moralisch höherwertig sein, Russland „ruinieren“ (Baerbock) zu wollen oder Russland dahin zu bringen, „wo Deutschland am 8. Mai 1945 war“ (Melnyk)? Haben diese Stimmen auch nur eine leise Ahnung, was eine solche Politik anrichten würde?

Wie könnten Verhandlungen organisiert werden, welche Rollen spielen die USA, China, Europa, die Türkei?

Zur Anbahnung von Verhandlungen gibt es nur das Instrument geduldiger und stiller Diplomatie. Es muss zuerst ein Mindestmaß an Vertrauen auf beiden Seiten wiederhergestellt werden, sonst läuft gar nichts. Nach den jüngsten Reaktionen der USA auf den chinesischen Friedensplan bin ich aktuell nicht sehr zuversichtlich. Dennoch muss man alles versuchen, um das notwendige Umdenken auf beiden Seiten zu befördern. Man muss dem globalen Süden nur genau zu hören. Das sind alle wichtige Länder, die am Konflikt nicht direkt beteiligt sind, aber unter den Auswirkungen schwer leiden. Die Stimmen, die die Sprache der Diplomatie und nicht die der Waffen fordern, werden weltweit immer lauter. Natürlich wünsche ich mir, die EU würde sich des Friedensnobelpreises als würdig erweisen und ihren Friedensauftrag auch in diesem Konflikt verwirklichen. Das gilt übrigens auch für die Bundesrepublik Deutschland und das Grundgesetz.

Was sagen Sie Menschen, die in dem Aufruf nur einen Handlangerdienst für Putin sehen?

Ich bin bei der Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte von Helsinki dabei gewesen. Damals hieß es aus den Reihen von CDU und CSU, dieses Dokument sei eine Unterwerfung unter die Machtansprüche der Sowjetunion, was natürlich völliger Unsinn ist. Damals wie heute geht es darum zu begreifen, dass im Umgang mit einer atomaren Supermacht Konfrontation eine lebensgefährliche Strategie ist. Es geht nicht um Unterwerfung oder Anpassung, sondern um kühlen, völlig rationalen Interessenausgleich.

Sie selbst waren mal Journalist, haben bei der NRZ volontiert. Wie würden Sie an das Thema Krieg herangehen?

Ich würde alle Berichte über den Krieg mit dem Warnhinweis versehen, dass Lügen und Täuschen auf allen Seiten zur Kriegsführung gehört. Ich habe bei der NRZ auch über den beginnenden Vietnamkrieg geschrieben und damals alles geglaubt, was die Amerikaner uns erzählt haben. Ich dachte, sie wären die Guten. Ich kann die heutige Journalistengeneration nur warnen: Sie sollten nicht glauben, was ihnen in den Kram passt, sondern allem gegenüber unbequeme Forscher nach der Wahrheit sein.

Welche Erinnerungen haben Sie an die NRZ? Was ist hängen geblieben?

Am 1. Mai 1963, also vor fast 60 Jahren begann ich mein zweijähriges Volontariat bei der NRZ, in Köln und in Essen. Danach bin ich während der Semesterferien immer wieder zurück und habe Urlaubsvertretungen gemacht, meistens Spät- und Nachtdienste. Zeitungsmachen war damals etwas völlig anderes als heute. Ich habe nach meiner Zeit bei der NRZ noch viele andere Redaktionen kennengelernt – und jedes Mal habe mich daran erinnert, welches Glück ich hatte, bei der NRZ bei einem journalistischen Team von beispielhafter menschlicher und fachlicher Qualität in die Schule gegangen zu sein.

Günter Verheugen – zur Person: 1944 in Bad Kreuznach geboren. Nach Studium und Zeit bei der NRZ führte Günter Verheugen ab 1967 die Jungdemokraten in NRW, unter Genscher als Außenminister wechselte Verheugen ins Auswärtige Amt. Weil die FDP 1982 zur CDU wechselte, trat Verheugen mit anderen Linksliberalen der SPD bei. Von 1983 bis 1999 saß er im Bundestag, unter Scharping war er Bundesgeschäftsführer der SPD, ab 1999 Mitglied der Europäischen Kommission, bis 2010 Kommissar für Unternehmen und Industrie.

