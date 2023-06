Berlin Nach der Beschädigung des Kachowa-Staudamms im Süden der Ukraine werden schwere Überschwemmungen erwartet. Alle News im Überblick.

Nach der teilweisen Zerstörung des Kachowa-Staudamms wird die südlich des Bauwerks gelegene Region rund um den Fluss Dnipro derzeit überflutet

Wer für die Katastrophe verantwortlich ist, ist noch unklar

Während sich die Ukraine und Russland gegenseitig die Schuld zuweisen, sehen Experten Anhaltspunkte für eine russische Sprengung

Bundeskanzler Scholz vermutet eine gezielte Aktion Russlands

Durch eine Detonation am frühen Dienstagmorgen ist der Kachowka-Staudamm im Süden der Ukraine schwer beschädigt worden. Der wichtige Damm befindet sich im von Russland besetzten Teil des südukrainischen Gebiets Cherson. Das an ihn angrenzende Wasserkraftwerk wurde zerstört. Nun werden schwere Überschwemmungen befürchtet: Nach ukrainischen Angaben leben in der "kritischen Zone" rund um die Anlage nahe der Stadt Nowa Kachowka etwa 16.000 Menschen. Insgesamt könnten etwa 80 Ortschaften betroffen sein.

Die Ukraine und Russland beschuldigten sich gegenseitig, für die Zerstörung verantwortlich zu sein. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj machte "russische Terroristen" für die Sprengung des Damms verantwortlich. Auf Internet-Videos ist zu sehen, wie große Wassermassen aus der Mauer strömen. Die russischen Besatzer hingegen nannten Beschuss durch die ukrainische Armee als Grund für die Zerstörungen an Damm und Kraftwerk. Die Angaben beider Seiten ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Die Karte zeigt die Lage des Kachowka-Staudamms im Süden der Ukraine. Foto: dpa

Russischer UN-Botschafter: Humanitäre Hilfe muss über Russland kommen

22.27 Uhr: Russland will UN-Hilfskräfte nur dann auf das von Moskau kontrollierte Gebiet lassen, wenn sie über Russland dorthin reisen. „Sie weigern sich einfach, von der Russischen Föderation aus zu gehen“, sagte der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja vor einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates in New York.

Zugang sei den Hilfskräften „erlaubt, sofern sie aus dem richtigen Gebiet einreisen.“ Nebensja ließ zudem durchblicken, dass er eine unabhängige Untersuchung zu den Hintergründen der Zerstörung befürworten würde.

Rettungskräfte versuchen, Boote mit Bewohnern abzuschleppen. Foto: Felipe Dana/AP/dpa

Wer profitiert von der Sprengung des Kachowka-Staudamms?

UN-Sicherheitsrat soll wegen Damm tagen – vielleicht mit Selenskyj

19.13 Uhr: Die Zerstörung des Kachowka-Staudamms soll noch am Dienstag den UN-Sicherheitsrat in New York beschäftigen. Eine Dringlichkeitssitzung sei für 16 Uhr (22 Uhr MESZ) anberaumt worden, teilten Diplomatenkreise der Deutschen Presse-Agentur mit. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beantragte einer Quelle zufolge, virtuell bei der Veranstaltung sprechen zu dürfen. UN-Generalsekretär António Guterres wurde gefragt, das mächtigste Gremium der Weltorganisation zu briefen.





Die Ukraine beschuldigt Russland, den Damm gesprengt zu haben, dessen Zerstörung große Überflutungen verursacht hat. Moskau behauptet, dass ukrainische Truppen die Anlage beschossen hätten.

Ukraine: Mehr als 40.000 Menschen müssten evakuiert werden

17.38 Uhr: Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Süd-Ukraine müssen allein auf der von den Ukrainern kontrollierten rechten Seite des Flusses Dnipro 17.000 Anwohner gerettet werden, sagte die stellvertretende Generalstaatsanwältin der Ukraine, Viktoria Lytwynowa, am Dienstag im Fernsehen. Rund 1300 Menschen hatten ihre Häuser laut ukrainischen Angaben bis zum Nachmittag verlassen.

Weitere rund 25 000 Menschen seien auf der von Russland besetzten südlichen Flussseite in Gefahr, hieß es zudem aus Kiew. Über ihr Schicksal war zunächst wenig bekannt.

Die Wassermassen fluten nach und nach die Stadt Cherson. Foto: Reto Klar

Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal sprach von Überschwemmungsgefahr für bis zu 80 Ortschaften. Militärgouverneur Olexander Prokudin berichtete von zunächst acht Ortschaften, die ganz oder teilweise unter Wasser stünden – darunter auch Teile der Stadt Cherson. Angaben über Tote oder Verletzte gab es zunächst nicht.

Nach Staudamm-Sprengung: Zahlreiche Tiere in Gefahr

17.10 Uhr: Auch zahlreiche Tiere sind durch das Wasser bedroht und müssen teils zurückgelassen werden. Wie mehrere Medien Berichten ist etwa der Zoo "Fairy Grove" in Nowa Kachowka vollständig überflutet worden. Alle Tiere des Zoos seien dabei ums Leben gekommen, heißt es in mehreren Medien übereinstimmend.

Dammbruch in der Ukraine: Deutsche Hilfsorganisationen im Einsatz

16.41 Uhr: Nach dem Dammbruch in der Ukraine sind auch zahlreiche deutsche Hilfsorganisationen im Einsatz. Die Johanniter, die bereits vor der Katastrophe mit Partnern in der Region zusammengearbeitet haben, stehen nach eigenen Angaben in direktem Kontakt mit diesen. "Es wurden Fahrzeuge für Evakuierungen bereitgestellt, weitere Nothilfsmaßnahmen werden gerade sondiert", so Florian Beck, Johanniter-Programmreferent für die Ukraine.

Auch die Caritas hat bereits erste Hilfsmaßnahmen eingeleitet und unterstützt die Evakuierung vor Ort. Der größte Hilfe-Bedarf besteht derzeit an Trinkwasser, Nahrungsmitteln, Hygiene und Unterkünften. Das gesamte Ausmaß der Katastrophe vollständig zu erfassen, sei aktuell noch schwierig.

Nach der Zerstörung des Staudamms in der Ukraine sind die Straßen in Cherson zum Teil bereits knietief überflutet. Foto: Reto Klar/FUNKE Foto Services

Bundeskanzler Scholz sieht Schuld für Staudamm-Katastrophe bei Russland

16.29 Uhr: Wie die meisten westlichen Politiker sieht auch Bundeskanzler Olaf Scholz in der Sprengung des Kachowa-Staudamms eine gezielte Aktion Russlands, um eine militärische Offensive der Ukraine zu stoppen. "Das ist natürlich, bei allem, was man annehmen kann, eine Aggression der russischen Seite, um die ukrainische Offensive zur Verteidigung des eigenen Landes aufzuhalten", sagte der SPD-Politiker in der Sendung "RTL Direkt Spezial - Am Tisch mit Olaf Scholz", die am Dienstagabend ausgestrahlt werden soll (22.10 Uhr).

Der Angriff auf den Kachowka-Staudamm sei "einer, den wir lange befürchtet haben", so der Bundeskanzler. Die Attacke habe schlimme Konsequenzen für alle, die im Umfeld des Staudamms lebten. "Das zeigt schon, dass das eine neue Dimension ist."

Staudamm zerstört: Atomenergiebehörde warnt vor Folgen für AKW Saporischschja

16.20 Uhr: Nachdem die Internationale Atomenergiebehörde am Vormittag zunächst Entwarnung gegeben hatte, zeigt sie sich angesichts der Zerstörung des Kachowka-Damms nun doch besorgt. In "ein paar Tagen" könne der Pegel des Stausees so niedrig sein, dass das Wasser nicht mehr zum Kraftwerk gepumpt werden könnte, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Dienstag. Der teilweise zerstörte Staudamm liegt am Fluss Dnipro, der das Atomkraftwerk mit Kühlwasser versorgt.

Laut Grossi sinkt der Wasserpegel im Stausee durch die Schäden am Damm derzeit um etwa fünf Zentimeter pro Stunde. Am Dienstagmorgen habe der Pegel des Stausees bei etwa 16,4 Metern gelegen. Falle er unter 12,7 Meter, könne das Wasser nicht mehr abgepumpt werden. Das Personal des Kraftwerks unternehme "alle Anstrengungen, um so viel Wasser wie möglich in die Kühlkanäle und die zugehörigen Systeme zu pumpen." Zudem werde geprüft, ob ein Kühlteich in der Nähe geeignet wäre, für eine gewisse Zeit Wasser zur Kühlung zu liefern.

Der gesprengte Staudamm bei Nowa Kachowka. Foto: - / AFP

Selenskyj bezeichnet mutmaßlichen Anschlag auf Staudamm als "Massenvernichtungswaffe"

15.48 Uhr: Der ukrainische Präsident hat seine Anschuldigung, Russland sei für die teilweise Zerstörung des Kachowka-Staudamms verantwortlich, erneuert. "Das ist die größte menschengemachte Umweltkatastrophe in Europa seit Jahrzehnten", sagte er bei einer Sicherheitskonferenz in der slowakischen Hauptstadt Bratislava. Dort war er am Dienstag per Video zugeschaltet. "Russland hat eine ökologische Massenvernichtungswaffe gezündet."

Selenskyj wies Behauptungen Russlands zurück, wonach die Ukraine den Damm selbst zerstört habe. "Russland kontrolliert den Kachowka-Damm mit dem Wasserkraftwerk seit über einem Jahr", sagte er nach Angaben seines Präsidialamtes. "Und es ist physisch unmöglich, ihn von außen durch Beschuss zu zerstören."

Während westliche Politiker sich Selenskyjs Argumentation größtenteils anschließen, gibt es jedoch auch Kritiker, die in der Zerstörung des Damms einen Nutzen für die Ukraine sehen. "Es gibt Spekulationen, dass die Zerstörung des Staudamms die ukrainische Offensive erleichtern könnte, da Teile von russischen Minenfeldern überschwemmt wurden", sagte etwa der Politikwissenschaftler Alexander Libman gegenüber "Focus".

Nach Staudamm-Bruch: Russische Besatzungsverwaltung lässt Bezirke evakuieren

14.52 Uhr: Wegen der Überflutungen in der Region unterhalb des gebrochenen Staudamms lässt die russische Besatzungsverwaltung drei Bezirke evakuieren. Die Menschen in Nowa Kachowa, Golo Pristan und Oleschky sollen in Sicherheit gebracht werden. Nachdem die Besatzer zunächst keinen Grund für entsprechende Maßnahmen gesehen hatten, war in der Stadt Nowa Kachowka bereits am späten Vormittag der Notstand ausgerufen worden.

Auch in der inzwischen wieder von den russischen Besatzern befreiten Stadt Cherson bereiten sich die Menschen auf die Evakuierung vor. Wegen des Kriegs leben aktuell noch rund 40.000 Menschen in der Gemeinde – 2017 waren es noch über 200.000. Experten gehen davon aus, dass eine meterhohe Welle die Stadt noch am Dienstag treffen könnte.

Menschen warten in Cherson an einem Bahnhof auf einen Evakuierungszug. Foto: Nina Lyashonok/AP/dpa

Bundesamt für Strahlenschutz: Keine Gefahr für Atomkraftwerk Saporischschja

14.34 Uhr: Seit Beginn des Ukraine-Kriegs stand das größte Atomkraftwerk Europas in Saporischschja immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Groß war zeitweise die Sorge, die Kampfhandlungen könnten die Sicherheit des Kraftwerks beeinträchtigen.

Auch die Zerstörung des Kachowka-Staudamms hat Folgen für das Kraftwerk. Denn dieses liegt am Dnipro, der durch den Damm aufgestaut wurde, und bezieht aus ihm sein Kühlwasser. Könnte das Wasser im Kraftwerk also bald knapp werden?

Derzeit sieht das Bundesamt für Strahlenschutz keine Gefahr für das Atomkraftwerk. Auch die internationale Atomenergiebehörde (IAEA) gab zunächst Entwarnung. IAEA-Experten seien vor Ort und würden die Situation genau beobachten.

Experten vermuten Verantwortung für Staudamm-Sprengung bei Russland

14.18 Uhr: Noch ist unklar, wer für die Sprengung des Staudamms im Süden der Ukraine verantwortlich. Die Regierungen in Moskau und Kiew machen sich jeweils gegenseitig dafür verantwortlich. Der Militärexperte Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik vermutet dennoch Russland hinter der Explosion. Welche Motive er hinter einem russischen Angriff auf den Staudamm sieht, lesen Sie hier.

Ähnlich äußerte sich auch Carlo Masala, Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München. "Alles spricht dafür, dass die Russen den Damm gesprengt haben“, sagte er gegenüber "t-online". Moskau verfolge damit zwei Ziele: Chaos zu stiften und eine Gegenoffensive der Ukraine zu behindern.

Durch Staudamm-Explosion: Mindestens 150 Tonnen Maschinenöl ausgetreten

14.10 Uhr: Infolge der Explosion am Kachowka-Staudamm sind ukrainischen Angaben zufolge mindestens 150 Tonnen Maschinenöl ausgetreten und in den Fluss Dnipro gelangt. Weitere 300 Tonnen drohen derzeit auszulaufen. Der Dnipro entspringt in Russland und fließt über Belarus und die Ukraine ins Schwarze Meer.

Das ausgetretene Öl könne die Strecke bis zum Golf von Dnipro und damit bis zum Meer innerhalb von rund einem Tag zurücklegen. Am Fluss aber auch am Meer drohen nun enorme Umweltschäden.

Baltische Präsidenten verurteilen Zerstörung ukrainischen Staudamms

13.45 Uhr: Die Präsidenten der drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen haben Russland für die Zerstörung eines wichtigen Staudamms im Süden der Ukraine verantwortlich gemacht. "Der russische Terrorismus hat gerade ein neues Ausmaß erreicht", twitterte der lettische Staatschef Egils Levits. Erstlands Präsident Alar Karis schrieb ebenfalls von einem "Terrorakt". Litauens Staatschef Gitanas Nauseda von einem "Kriegsverbrechen". Alle drei forderten, Russland zur Rechenschaft zu ziehen.

Ukraine fordert Russlands Ausschluss aus UN-Sicherheitsrat

13.02 Uhr: Die Ukraine hat die Zerstörung des Kachowka-Staudamms als "größte menschengemachte Katastrophe seit Jahrzehnten" eingestuft. Hunderttausende bekämen in den kommenden Jahren die negativen Folgen zu spüren, warnte der Chef des Präsidentenbüros in Kiew, Andrij Jermak, am Dienstag in Kiew. Er bezeichnete Russland als "Terrorstaat", der seinen Angriffskrieg auf eine neue Stufe stelle. "Heute ist Russland eine globale Bedrohung." Das Land müsse seinen Sitz im UN-Sicherheitsrat verlieren. Russland gehört dort zu den fünf Vetomächten.

Außenminister Dymtro Kuleba verurteilte den Anschlag auf den Staudamm und das Wasserkraftwerk im russisch besetzten Teil des Gebiets Cherson als "abscheuliches Kriegsverbrechen". "Russland hat den Kachowka-Staudamm zerstört und damit die wahrscheinlich größte technische Katastrophe in Europa seit Jahrzehnten verursacht", schrieb er im Kurznachrichtendienst Twitter. Tausende Zivilisten seien in Gefahr. "Die Ukraine steht vor einer großen humanitären und ökologischen Krise." Vorwürfe aus Moskau, Kiew sei verantwortlich für die Zerstörung, wies der Minister als Propaganda zurück.

Dieses vom ukrainischen Präsidialamt über AP veröffentlichte Videostandbild zeigt Wasser, das durch einen Durchbruch im Kachowka-Staudamm fließt. Foto: Uncredited/Ukrainian Presidential Office/AP/dpa

Britischer Außenminister nennt Damm-Zerstörung "Kriegsverbrechen"

12.49 Uhr: Der britische Außenminister James Cleverly hat die Zerstörung eines wichtigen Staudamms in der Südukraine als "Katastrophe" und "Kriegsverbrechen" kritisiert. "Die Zerstörung des Kachowka-Staudamms ist eine abscheuliche Tat", schrieb Cleverly am Dienstag auf Twitter.

"Vorsätzliche Angriffe auf rein zivile Infrastruktur sind ein Kriegsverbrechen." Der Minister betonte: "Das Vereinigte Königreich steht bereit, die Ukraine und die von dieser Katastrophe Betroffenen zu unterstützen." Zur Frage, wer für die Zerstörung verantwortlich ist, äußerte sich Cleverly zunächst nicht.

Ukrainisches Militär will sich durch Überflutung nicht bremsen lassen

12.23 Uhr: Durch die Zerstörung des Kachowka-Staudamms wollen sich die ukrainischen Streitkräfte nach eigenen Angaben nicht von der Rückeroberung russisch besetzter Gebiete abhalten lassen. Die Ukraine verfüge über "alle notwendigen Boote und Pontonbrücken, um Wasserhindernisse zu überwinden", hieß es in einer Mitteilung der Abteilung für strategische Kommunikation vom Dienstag.

Die russischen Besatzer hätten den Staudamm im Süden der Ukraine "aus Angst vor der ukrainischen Armee" gesprengt, schrieb das Militär auf Telegram. Die russischen Truppen könnten den professionell ausgebildeten und mit neuesten Waffen ausgestatteten Ukrainern nicht standhalten, hieß es weiter.

