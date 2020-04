Berlin. In der Corona-Krise gerät auch der Machtkampf in der Union wieder ins Blickfeld: Wie stehen derzeit die Chancen von Laschet und Söder?

Es gibt drei Punkte in der Kommunikation mit Landespolitikern in diesen Tagen, in denen die Hochphase der medizinischen Coronakrise (gefühlt) etwas nachlässt. Zunächst wird über Maßnahmen, Verantwortung, Ängste, wissenschaftliche Einschätzungen gesprochen. Dann kommt Punkt zwei: Der Blick darauf, wie es andere Bundesländer halten, meist gepaart mit einer gewissen Stichelei.

Und dann kommt das Gespräch auf die Persönlichkeiten der Krise: Je besser die Corona-Krise im Griff erscheint, desto stärker rückt wieder der Machtkampf in der CDU und die Frage der Unions-Kanzlerkandidatur wieder in den Vordergrund. Am heutigen Donnerstag werden sich die Ministerpräsidenten wieder mit der Kanzlerin beraten, um 14 Uhr ist eine Videokonferenz geplant.

Corona-Krise: CSU-Chef Söder und NRW-Ministerpräsident Laschet im Mittelpunkt

Es sind besonders zwei, die neben Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gerade das Bild der Politik prägen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder haben sich in der Krise zu Antipoden in der öffentlichen Debatte entwickelt, ohne dass sie sich dies ausgesucht hätten. In den Vor-Corona-Zeiten konnte man etwa beim bayerischen Ministerpräsidenten Söder durchaus eine gewisse Vorliebe für einen CDU-Chef Laschet erkennen.

Führungsstärke- und Willen, Erfahrung in Politik und Regierungsämtern, kein Bruch mit Merkel – das nannte Söder in Interviews stets als Voraussetzung für den CDU-Chefposten. Friedrich Merz, den ehemaligen Unionsfraktionschef, hatte Söder da eher nicht im Sinn.

Doch dann kam Corona, der CDU-Wettbewerb um die Nachfolge von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer fiel erstmal aus. Und die beiden Ministerpräsidenten der größten Bundesländer gerieten quasi über Nacht in die politische Bewährungsphase ihres Lebens.

Zwei unterschiedliche Herangehensweisen, die die Debatte prägen

Laschet muss gerade heftige Kritik einstecken für seinen Kurs, so viel Bewegungsfreiheit wie möglich zu wagen. Der NRW-Regierungschef hatte mit dem Kreis Heinsberg den ersten Corona-Hotspot in seinem Bundesland, schloss dort als erster im Land Schulen. Doch er wollte von Anfang an eine Debatte, wie Öffnungen wieder möglich sind.

Der 59-Jährige schuf Sonderregelungen für B abybedarfs- und Möbelmärkte, machte sich früh für die Aufhebung von Gottesdienstverboten stark, ließ die Schulen schnell öffnen: Laschets Credo: „Wir brauchen einen Fahrplan in eine verantwortungsvolle Normalität.“

Laschets Kurs birgt gewisses Risiko

Die Krise geht an dem Vollblutpolitiker nicht spurlos vorbei. Sein letzter Auftritt in der ARD-Talkshow „Anne Will“ wirkte am Sonntag nicht souverän: Virologen-Schelte und Kommunen-Kritik kamen nicht gut an, Laschet wirkte fahrig und genervt, sein Tonfall war eher patzig.

Weggefährten fühlten sich an frühere Zeiten erinnert, als das Nervenkostüm nicht immer Stand hielt. Dass er den Sonderweg bei der Öffnung von Einrichtungshäusern forsch mit dem Argument verteidigt, NRW sei eben das Land der Küchenbauer und die Möbelbranche biete hier 35.000 Menschen Arbeit, wurde im Kanzleramt mit hochgezogenen Augenbrauen registriert.

Laschet steht unter enormen Druck: Er befindet sich sowohl im Wettbewerb um den CDU-Vorsitz als auch im Kommunalwahlkampf. Und im Hintergrund dräut die Frage der Kanzlerkandidatur.

Das Kanzleramt wirkt manches Mal als Schiedsrichter

In NRW teilen viele Bürger Laschets Kurs: Seine Sympathiewerte und die Zustimmung zur schwarz-gelben Regierung sind sehr hoch. Auch Laschets persönliche Sympathiewerte stiegen. Im Kanzleramt verfolgt man Laschets Vorpreschen mit einigem Unverständnis – dort dominieren die Naturwissenschaftler, die sich der Krise sehr rational nähren, und vor allem die Gesundheitsvorsorge im Blick haben.

Wenn Merkel in ihrer Regierungserklärung von einem allzu forschen Vorgehen der Länder spricht, hat sie – nicht nur aber auch – NRW im Blick.

Was ist gerade mit Söder los?

Der bayerische Ministerpräsident leidet gerade unter einer Pollenallergie, teilt seinen Ministerpräsidenten-Kollegen dennoch mit Blick auf die heutige Sitzung deutlich mit: „Ich denke nicht, dass es um die Rücknahme von Lockerungen geht“ - und sieht sich im Einklang mit dem Kanzleramt. Wobei man dort das Vorpreschen der beiden Ministerpräsidenten in Sachen Bundesliga und Geisterspiele durchaus kritisch sieht. Die Frontlinien sind in Corona-Zeiten nicht eindeutig.

Auch aus anderen Bundesländern kommt Kritik: Söder, derzeit Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, hätte stärker an der Einheit der Ministerpräsidenten arbeiten müssen, heißt es.

Söder punktet in Umfragen

Er habe ausschließlich die Interessen Bayerns vertreten. Doch die Bevölkerung nimmt Söder das offenbar nicht übel – im Gegenteil: So glauben derzeit 46 Prozent der Befragten in einer Civey-Umfrage, dass die Union mit Söder als Spitzenkandidat die besten Chancen bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr hätte.

Abgeschlagen dahinter liegt Merz mit 13,9 Prozent, den dritten Platz belegt Laschet mit 8,6 Prozent. Besonders unter den Unionsanhängern ist CSU-Chef Söder besonders beliebt. 68 Prozent räumen der Union unter seiner Führung die besten Chancen ein.

Söder darf Öffentlichkeit nicht überstrapazieren

Doch auch in München gibt es nach Wochen im Krisenmodus hinter den Kulissen Stimmen, die in der „Omnipräsenz“ des Nürnbergers ein „zu viel des Guten“ sehen. „Er muss aufpassen, dass er am Ende nicht den Bogen überspannt“, heißt es.

Dieses Problem haben die anderen beiden Kandidaten um den CDU-Vorsitz, Merz und Norbert Röttgen, derzeit nicht. Der Bundestagsabgeordnete Röttgen wartet ab, Merz hofft, dass sein Wirtschaftssachverstand bald gefragt sein wird.

Ob er allerdings gegen die Krisenmanager wird bestehen können? Seine Anhänger sehen da mittlerweile ein Fragezeichen. Denn: Ob in Berlin, München oder Düsseldorf, ob im Kanzleramt oder in den Staatskanzleien: Einwürfe vom Seitenrand werden derzeit nur müde belächelt. Im Feuer stehen andere.