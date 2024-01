Ein Mitglied der Wahlkampagne nimmt auf der Bühne die letzten Korrekturen am Teleprompter vor dem Auftritt des ehemaligen Präsidenten Trump bei einer Caucus-Nachtparty vor.

US-Wahl 2024 Vorwahlen in Iowa – Donald Trump liegt meilenweit vorn

San Francisco Die erste wichtige Entscheidung der US-Wahlen 2024 steht an. Im Bundesstaat Iowa stimmen die Republikaner über ihren Kandidaten ab.

In den USA hat das Wahljahr begonnen – und es ist ein eisiger Start in das Rennen um das mächtigste Amt der Welt. Bei arktischen Temperaturen stimmen die Mitglieder und Republikanischen Partei im Bundesstaat Iowa darüber ab, welchen der drei Kandidaten sie als Präsidenten der Vereinigten Staaten sehen wollen: Donald Trump, Ron DeSantis oder Nikki Haley.

Aufgrund der extremen Wetterbedingungen waren alle drei Kandidaten gezwungen, Auftritte abzusagen. In einigen Teilen von Iowa herrschen derzeit historische Tiefsttemperaturen von bis zu minus 42 Grad Celsius. Zudem wurde der Bundesstaat im Mittleren Westen von massivem Schneefall und heftigen Winterstürmen getroffen.

So kalt ist es in dem Bundesstaat, dass es bei Autofahrern zum Ritual geworden ist, einmal auf die Motorhaube zu klopfen, bevor sie ihr Fahrzeug starten. Nagetiere machen es sich im meist warmen Motorraum gemütlich.

Vorwahl in Iowa: Trump meilenweit vorne

Dem früheren US-Präsidenten scheint das extreme Wetter nicht die Parade verschneit zu haben. US-Medien berichteten Dienstagabend (Ortszeit), dass Trump bei der Vorwahl gewonnen hat – und das mit meilenweitem Abstand auf seine Mitbewerber. Bei CNN brachte es Trump ersten Prognosen zufolge auf gut 58 Prozent der Stimmen. Beim Sender Fox News, der eine eigene Prognose abgab, führte Trump ebenfalls das Feld an.

Des Moines: Wahlkampfschilder der republikanischen Kandidaten Trump und Haley stehen vor der Franklin Junior High. Foto: Carolyn Kaster / DPA Images

Neben Trump stellen sich fünf weitere republikanische Kandidaten dem Votum ihrer Parteimitglieder. Trump will nach Angaben seines Wahlkampfteams im Laufe des Abends an mehreren dieser Versammlungen teilnehmen.

Die Vorwahlen im Agrarstaat Iowa haben streng genommen zwar nur eine begrenzte Bedeutung; sie sind aber symbolisch wichtig und können die Dynamik des Rennens beeinflussen. Die nächsten Vorwahlen finden am 23. Januar im Bundesstaat New Hampshire statt. Der Sieger der landesweiten Republikaner-Vorwahlen wird bei der Präsidentschaftswahl am 5. November Amtsinhaber Joe Biden von der Demokratischen Partei herausfordern.

mit Material von dpa und AFP

