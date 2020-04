Die Corona-Krise hat vorübergehend bundesweit zu Schulschließungen geführt

Zunächst werden die Abschlussklassen für Prüfungen an die Schulen zurückkehren

Die Kultusminister der Länder wollen am Montag in einer Schaltkonferenz über das weitere Vorgehen beraten

Der Deutsche Lehrerverband schlägt ein Schichtmodell vor, damit vor den Sommerferien alle Schüler wieder in die Schulen können

Bundesbildungsministerin Karliczek plädiert für Samstagsunterricht und Maskenpflicht

Für Schüler und Eltern hat die Ungewissheit ein Ende. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder haben entschieden, dass der Schulbetrieb ab dem 4. Mai wieder aufgenommen werden soll – allerdings schrittweise.

Nach Ansicht des Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, könnten a lle Schüler noch vor den Sommerferien wieder in die Schulen zurückkehren. Meidinger schlägt dafür ein „Schichtmodell“ vor: Die Klassen werden geteilt und kommen abwechselnd für je eine Woche in die Schule und erhalten für die jeweils andere Woche Aufgaben für zu Hause.

Das wäre nach Meidingers Ansicht ein praktikables Modell, das auf der einen Seite die geltenden Abstandsregelungen berücksichtigt und auf der anderen Seite verhindert, dass ganze Klassenstufen auf absehbare Zeit zu Hause bleiben müssten.

„Die Politik wäre auf der Grundlage dieses Modells in der Lage, einen schrittweisen, nach Klassenstufen gestaffelten Zeitplan der Rückkehr von Schülern in den Präsenzunterricht vorzulegen, der es vermutlich allen Schülern ermöglicht, noch in diesem Schuljahr in die Schulen zurückzukehren“, sagte Meidinger der Deutschen Presse-Agentur.

Rückkehr zur Schule: Karliczek für Samstagsunterricht

Ein solches Vorgehen hätte seiner Ansicht nach mehrere Vorteile: Eltern könnten Betreuungs- und Arbeitszeiten besser planen, Raum- und Stundenpläne müssten kaum geändert und Fächer nicht gestrichen werden. Zudem würde die Gefahr gemindert, dass „sozial benachteiligte und leistungsschwache Kinder und Jugendliche sowie Schüler mit besonderem Förderbedarf“ durch dauerhafte Abwesenheit abgehängt würden.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hält hingegen Samstagsunterricht für eine Möglichkeit, den Schulbetrieb während der Corona-Pandemie fortzusetzen. „Das Schuljahr sollte für die Kinder kein verlorenes Schuljahr werden. Das wird nicht einfach sein“, betonte Karliczek.

Falls Schüler abwechselnd unterrichtet werden sollten, „also nur jeden zweiten Tag, wird man womöglich den Samstag brauchen, um alle dreimal pro Woche zu unterrichten“, sagte sie dem „Spiegel“. Es dürfe keine Option ausgeschlossen werden.

Wolfgang Schäuble hatte vorgeschlagen, die Sommerferien zu verkürzen. Für die Bildungsministerin ist das bisher keine Lösung. „Es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, um den Unterrichtsausfall zu kompensieren, die sollten wir zunächst nutzen“, sagte sie. „Es könnte zum Beispiel erst einmal an freiwillige Sommerkurse in den Ferien gedacht werden.“

Schulbeginn zu Corona-Zeiten: Ab 4. Mai starten die Schulen wieder

Doch das sind erstmal reine Überlegungen. Klar ist: In Phase eins – die bereits läuft – kehren zuerst die Abschlussklassen i n die Schulen für Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen zurück. In Phase zwei – ab 4. Mai – folgen diejenigen Klassen, die im kommenden Schuljahr Prüfungen ablegen und der oberste Jahrgang der Grundschulen.

Was mit den anderen Klassenstufen passiert, ist bisher weitgehend unklar. Die für die Bildung zuständigen Kultusminister der Länder wollen am Montag in einer Schaltkonferenz über das weitere Vorgehen beraten.

Die Forschungsgemeinschaft Leopoldina hatte vorgeschlagen, dass zunächst Grundschulen und die Sekundarstufe I schrittweise öffnen sollten. Alle Maßnahmen müssten auf längere Zeit unter Einhaltung der Vorgaben zu Hygiene, Abstand, Mund-Nasen-Schutz, Tests und Quarantäne umgesetzt werden. Lesen Sie hier: Namhafte Corona-Berater: Was ist eigentlich die Leopoldina?

Viele Kinder arbeiten seit einigen Wochen mit digitalem Lernstoff. Foto: istock / iStock

Ihre Empfehlung, zuerst Grundschulen und die Sekundarstufe 1 (Haupt-, Real- und Gesamtschulen bis Klasse 10 sowie Gymnasien bis einschließlich der Klassen 9 beziehungsweise 10) zu öffnen, begründen sie damit, dass Jüngere mehr auf persönliche Betreuung, Anleitung und Unterstützung angewiesen seien.

Kleinere Grundschulklassen und Fokus auf bestimmte Fächer

In Grundschulen müsse mit deutlich reduzierten Gruppengrößen von maximal 15 Schülern gestartet werden, um das Abstandsgebot besser einhalten zu können. Auch zeitversetzter Unterricht sei möglich. Zudem solle es eine Konzentration auf Schwerpunktfächer geben, etwa Deutsch und Mathematik in der Grundschule.

„Der Schulhof darf nicht zum Austauschort von Viren werden“, wird betont. Es solle mit den Abschlussklassen begonnen werden, „damit sie auf den Übergang in die weiterführenden Schulen vorbereitet werden können“.

Zu Kitas heißt es: „Da kleinere Kinder sich nicht an die Distanzregeln und Schutzmaßnahmen halten können, gleichzeitig aber die Infektion weitergeben können, sollte der Betrieb in Kindertagesstätten nur sehr eingeschränkt wiederaufgenommen werden.“

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Leopoldina: „Die Maske muss zum sozialen Standard werden“

Die Stellungnahme der Leopoldina war eine wichtige Grundlage für die Bundesregierung bei der Frage, welche Lockerungen möglich sind. Generell raten die Experten der Akademie zu ausreichendem Infektionsschutz. Nur so könne die Rückkehr ins normale Leben gelingen. „Die Maske muss zum sozialen Standard werden“, so der Forscher der Leopoldina weiter. „Es muss das neue Cool und Chic sein.“ Auch für eine Ausweitung der Covid-19-Tests sprechen sich die Forscher aus.

Klar ist: „Die Schulen werden auf absehbare Zeit nicht mehr so sein wie vor Corona. Schulkonzerte, Ausflüge, Klassenfahrten – das alles wird es erstmal nicht mehr geben“, sagte Heinz-Peter Meidinger unserer Redaktion.

Brauchen Schulen neue Hygieneregeln?

Solange es weder einen Corona-Impfstoff noch ein Medikament dagegen gibt, sind Lehrer und Schüler mit Vorerkrankungen besonders gefährdet. Doch auch für alle anderen sind neue Regeln nötig: „Wir brauchen Mindeststandards beim Gesundheitsschutz für Lehrkräfte und Schüler, wenn die Schulen nach den Osterferien tatsächlich wieder geöffnet werden sollen“, fordert die Vorsitzende des Deutschen Philologenverbands, ­Susanne Lin-Klitzing.

DIe Abitur-Prüfungen sollen stattfinden. Darauf hatten sich die Länder bereits geeinigt. Foto: Jonas Güttler / dpa

Der wichtigste Punkt: Die Hygienebedingungen in den Schulgebäuden müssten deutlich besser werden als vor den Schließungen. Dazu sollten genügend funktionierende Waschbecken gehören, damit sich Lehrer und Schüler mehrmals am Schultag die Hände waschen können. Aber auch eine bessere und häufigere Reinigung der Schulen sei nötig, insbesondere der Toiletten. Dazu müsse es regelmäßig nachgefüllte Desinfektionsmittelspender an den Eingangstüren geben.

Schulöffnung in NRW: "Habe nicht die besten Erfahrungen mit Hygiene" Schulöffnung in NRW- Habe nicht die besten Erfahrungen mit Hygiene

Bundesbildungsministerin Karliczek befürwortet eine Maskenpflicht für Schüler in bestimmten Situationen. „Aus meiner Sicht spricht viel dafür, dass überall dort, wo Schülerinnen und Schüler den Abstand nicht einhalten können, Masken getragen werden müssen“, sagte sie dem „Spiegel“. „Das ist im Schulbus der Fall, auch auf dem Weg ins Schulgebäude und auf den Fluren.“

In den Klassenzimmern sei die Lage womöglich anders. Wenn die Schüler weit genug auseinander säßen, könnten die Masken vielleicht abgelegt werden. „Aber auch hier wäre ich vorsichtig – wie wir generell jetzt nicht übermütig werden dürfen.“

(mit dpa/AFP)