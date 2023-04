Tarifverhandlungen Deutsche Bahn: Bundesweite Streiks am Freitag erwartet

Berlin Die EVG will einem Medienbericht zufolge noch diese Woche zu Warnstreiks bei der Deutschen Bahn aufrufen. Was bisher bekannt ist.

Bei der Deutschen Bahn und weiteren Bahnunternehmen sind in den nächsten Tagen weitere Warnstreiks geplant. Das verlautete am Dienstag aus Gewerkschaftskreisen in Berlin. Ein genauer Zeitpunkt wurde zunächst nicht genannt. Wie mehrere Medien berichten ist der Streik für diesen Freitag vorgesehen. Auf Nachfrage der Deutsche Presse-Agentur (dpa) wollte sich ein EVG-Sprecher nicht dazu äußern. Für Mittwochmorgen hat die Gewerkschaft aber zu einem Pressegespräch geladen.

„Einige Arbeitgeber weigern sich nach wie vor, auf die von den Tarifkommissionen der EVG beschlossenen zentralen Forderungen einzugehen, andere legen Angebote vor, die weit von dem entfernt sind, was wir fordern“, erklärte die Gewerkschaft in ihrer Einladung zum Pressegespräch. „Deshalb müssen wir kurzfristig mehr Druck auf die Arbeitgeber ausüben, die immer noch meinen, die Forderungen der Beschäftigten ignorieren zu können.“

EVG in Tarifverhandlungen mit Deutscher Bahn und kleineren Anbietern

Die EVG befindet sich derzeit in Tarifverhandlungen mit der Bahn sowie rund 50 kleineren Bahn- und Verkehrsunternehmen. Sie fordert bei einer Laufzeit von einem Jahr Lohnerhöhungen von insgesamt zwölf Prozent, mindestens aber 650 Euro als „soziale Komponente“. Ende März hatte die Gewerkschaft bereits zusammen mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi bundesweit zu einem Großstreik aufgerufen, der neben Bus und Bahn auch Flughäfen und Häfen betraf.

Nach dem Streik hatte die Gewerkschaft angekündigt, rund um Ostern keine weiteren Arbeitskämpfe anzusetzen. Mit einigen kleineren Unternehmen haben seitdem weitere Gespräche stattgefunden, nicht aber mit der Bahn. Der nächste Termin ist hier nach EVG-Angaben der kommende Dienstag. (lro/dpa)

