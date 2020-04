In der Corona-Krise steht das öffentliche Leben still. Nicht nur in der Privatwirtschaft wurden Hunderttausende Mitarbeiter mangels Beschäftigung in Kurzarbeit geschickt – auch in Behörden gibt es weniger zu tun oder Ämter sind ganz geschlossen. Beamte erhalten weiter ihre vollen Bezüge, während Kurzarbeiter jetzt viel weniger auf dem Konto haben. Warum ist das so?

In Niedersachsen tobt bereits ein Streit um um die vermeintliche Besserstellung von Beamten in der Corona-Krise. Und Kritiker spotten, dass Beamte wegen der verschleppten Digitalisierung der Behörden ihre Arbeit nur selten im Homeoffice erledigen können und sie so zum Nichtstun gezwungen sind, während sie der Staat weiter bezahlt.

Beamtengesetz kennt Kurzarbeit nicht

Dabei ist Kurzarbeit im Beamtengesetz schlicht nicht vorgesehen. Rechtlich steht der besonderen Dienst- und Treuepflicht der Beamten die Fürsorgepflicht des Dienstherrn, also des Staates gegenüber. So haben die Staatsdiener etwa kein Streikrecht. Im Gegenzug ist ihr Arbeitsplatz besonders sicher.

Daher widerspreche Kurzarbeit auch dem Gedanken der lebenslangen Beschäftigung von Beamten, sagte etwa Dagmar Bleiker, Sprecherin des Bremer Finanzsenators dem „Weser-Kurier“. Von den 4,8 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst in der Bundesrepublik sind 1,7 Millionen Beamte und Richter.

Zwangsurlaub gibt es für Beamte nicht

Wird eine Behörde in der Corona-Krise vorübergehend geschlossen, werden die Beamten vom Dienst freigestellt – ihre Bezüge erhalten sie weiterhin. Darüber informiert der Deutsche Beamtenbund (dbb). Sie könnten aber in dieser Zeit in eine andere Behörde versetzt werden. Während derzeit einige Einrichtungen geschlossen sind, werden die Beamten in anderen Ämtern dringend gebraucht, betonen Gewerkschaftsvertreter.

In Zwangsurlaub geschickt werden dürfen Beamte nicht, wenn ihre Dienststelle geschlossen wird. Auch in diesem Punkt sind sie im Vorteil gegenüber Arbeitnehmern in der Privatwirtschaft: Bevor Mitarbeiter hier Kurzarbeitergeld erhalten, müssen sie gesammelte Überstunden abbummeln und ihren Resturlaub aus Vorjahren aufbrauchen.

Eigentlich müssten sie zunächst auch ihren Jahresurlaub opfern. In der Corona-Krise ist diese Regel aber laut Bundesarbeitsministerium bis Ende 2020 ausgesetzt worden. Diese Regeln sind bei Kurzarbeit beim Thema Urlaub zu beachten.

Kommunale Angestellte haben bei Kurzarbeit kaum Einbußen

Auch viele der rund drei Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst, die nicht verbeamtet sind, stehen in der Corona-Krise besser da als viele andere Arbeitnehmer. Die kommunalen Arbeitgeber haben mit dbb und der Gewerkschaft Verdi am 1. April einen „Covid-19-Tarifvertrag“ abgeschlossen. Dieser regelt die Konditionen für Kurzarbeit etwa für Erzieher in geschlossenen Kitas oder Verwaltungsmitarbeiter in stillgelegten Ämtern.

Demnach stocken die kommunalen Arbeitgeber das Kurzarbeitergeld in den niedrigeren Entgeltgruppen bis E10 auf 95 Prozent des bisherigen Nettogehalts auf. In den höheren Entgeltgruppen sind es immerhin noch 90 Prozent. Gewerkschaften hatten eine deutliche Anhebung des Kurzarbeitergelds gefordert.

Üblicherweise erhalten Kurzarbeiter 60 Prozent ihres Nettolohns. Wer Kinder hat, bekommt 67 Prozent. Zuvor war Kurzarbeit im öffentlichen Dienst in einigen Bundesländern rechtlich gar nicht möglich, so der dbb.