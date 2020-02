In Thüringen ist eine Lösung der Regierungskrise gefunden worden: Linke, SPD, Grüne und CDU vereinbarten Neuwahlen für den 25. April 2021. Vorher will sich der Linken-Politiker Bodo Ramelow am 4. März im Landtag zur Wiederwahl stellen und eine Regierung bilden, die bis zu den Neuwahlen regieren soll.

Einigung auf Neuwahlen in Thüringen im April 2021

Berlin. Am Freitag beschloss die Thüringer CDU eine Kooperation mit Linken, SPD und Grünen. Die Bundes-CDU hat etwas gegen die Pläne.

Die Bundes-CDU lehnt nach den Worten von Generalsekretär Paul Ziemiak die Wahl eines linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow in Thüringen mit Hilfe der CDU ab. Wer von der CDU Ramelow wähle, verstoße gegen die Beschlüsse der CDU, sagte Ziemiak am Samstag in Iserlohn.

Nach dem Debakel in Thüringen vor zwei Wochen – FDP-Chef Thomas Kemmerich war mit den Stimmen der AfD zum zum Ministerpräsidenten gewählt worden – hatte sich die dortige CDU am Freitagabend mit der Linken, der SPD und der Grünen-Partei über künftige Formen der Zusammenarbeit geeinigt: Der bisherige Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) soll am 4. März im ersten Wahlgang wiedergewählt werden.

Die nächste Landtagswahl soll am 25. April 2021 stattfinden. Doch jetzt brodelt es erneut in der CDU: Aus Berlin und vielen Landesverbänden kommt Kritik: Es gelte der Parteitagsbeschluss, der jegliche Kooperation mit AfD oder Linken untersagt.

Frage nach Zusammenarbeit habe Thüringer CDU „fast zerstört“

Bisherige Stimmen aus der CDU lassen viel über das gegenwärtige Klima innerhalb der Partei vermuten.

Der Thüringer CDU-Landrat Werner Henning sagte, die Frage nach einer Annäherung zur AfD oder zur Linken habe die thüringische CDU fast zerstört: „(...) Es hat die CDU zerrissen. Es hat sie fast zerstört. Denn wir standen alle am Abgrund.“

sagte, die Frage nach einer Annäherung zur AfD oder zur Linken habe die thüringische CDU fast zerstört: „(...) Es hat die CDU zerrissen. Es hat sie fast zerstört. Denn wir standen alle am Abgrund.“ Gesundheitsminister Jens Spahn schrieb dazu auf Twitter, er lehne eine Wahl von Bodo Ramelow durch die CDU ab: „Wir sind als Union in einer Vertrauenskrise. Die letzten Wendungen aus #Thüringen kosten weiteres Vertrauen. Es geht jetzt um die Substanz unserer Partei – nicht nur in Thüringen.“

schrieb dazu auf Twitter, er lehne eine Wahl von Bodo Ramelow durch die CDU ab: „Wir sind als Union in einer Vertrauenskrise. Die letzten Wendungen aus #Thüringen kosten weiteres Vertrauen. Es geht jetzt um die Substanz unserer Partei – nicht nur in Thüringen.“ Auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) bekräftigte seine Ablehnung einer Zusammenarbeit seiner Partei mit der Linken. „Die Linkspartei ist rechtlich noch die alte SED. Wir hatten und haben Kollegen im Bundestag, die Opfer der Stasi gewesen sind“, sagte Schäuble dem „Handelsblatt“. In der CDU waren nach dem Zweiten Weltkriegs und dem Verbot der NSDAP dagegen ehemalige Mitglieder der Partei aktiv.

Eine Wahl von @bodoramelow durch die @CDU lehne ich ab.



Wir sind als Union in einer Vertrauenskrise. Die letzten Wendungen aus #Thüringen kosten weiteres Vertrauen. Es geht jetzt um die Substanz unserer Partei - nicht nur in Thüringen. — Jens Spahn (@jensspahn) February 22, 2020

Ex-Ministerpräsidentin Lieberknecht: Andere Verhältnisse in ostdeutschen Ländern

Thüringens Ex-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht hält die Vereinbarung ihrer Partei mit Rot-Rot-Grün dagegen für tragfähig. Die 61-Jährige war zuletzt selbst auf Vorschlag Ramelows als Übergangs-Ministerpräsidentin im Gespräch gewesen, hatte sich dann aber zurückgezogen, weil es Unstimmigkeiten über die Zusammensetzung der Regierung und Neuwahlen gab. Daraufhin legte sie der CDU eine Kooperation mit der Linken nahe.

Der Kompromiss sei eine „realpolitische Lösung“ und sorge für Stabilität im Regierungshandeln „für eine überschaubare Zeit bis zur Neuwahl“. Das sagte Christine Lieberknecht am Samstag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Über den parteiinternen Beschluss, der Zusammenarbeiten mit der AfD und der Linken verbietet, sagt Lieberknecht: „Das war sicher auch richtig. Aber in den ostdeutschen Ländern gibt es andere Verhältnisse.“

Berliner CDU-Chef: „Stich ins Herz unserer Partei“

In Berlin scheint man dafür wenig Verständnis zu haben. Der Berliner CDU-Chef Kai Wegner findet deutliche Worte für den Vorstoß in Thüringen: Die Wahl Ramelows würde „die Grundsätze der CDU verraten“, sagte Wegner am Samstag. Das wäre „ein Stich ins Herz unserer Partei“ und „eine historische Dummheit“.

Die CDU setze die Extreme von Links und Rechts nicht gleich, aber verhelfe beiden nicht zur Macht, erklärte der Berliner Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete weiter. „Die CDU Thüringen ist auf dem besten Weg, ihren politischen Kompass zu verlieren. Ich habe für diese selbstverschuldete Haltungskrise überhaupt kein Verständnis.“

(dpa/reba)