Berlin. Flugreisende müssen oft umsteigen. Manche Stopps bieten sich für Minitrips an. In diesen Städten lohnt ein Ausflug in die Innenstadt.

Die beliebteste Buchungszeit hat begonnen. Anfang Januar planen viele Menschen ihren Sommerurlaub. Während Schneewehen Deutschland fest im Griff haben, checken die Menschen, was ihre besten und ihre günstigsten Flugziele sind.

Auch interessant: Städte-Urlaub: Wo ein „Cappuccino to go“ sechs Euro kostet

Manchmal kommen Touristen um einen Zwischenstopp nicht herum, weil es keinen Direktflug gibt. Manchmal sind die Ticketpreise für Umsteigeverbindungen so viel günstiger als Nonstop-Flüge, dass man sich auf einen Zwischenstopp einlässt. Allerdings ist das stundenlange Warten im Airport auf den Anschluss oft öde; wie im Flug vergeht die Zeit selten.

Eine Zeit der Zeitökonomie

Dann ist es eine Alternative, den Flughafen zu verlassen und sich die Zeit zum Beispiel mit einer Stadtrundfahrt zu vertreiben. Voraussetzung ist,

dass der Zwischenstopp lang genug ist

und der Flughafen nicht zu weit von der Innenstadt entfernt liegt, was auf viele nicht mehr zutrifft.

Wir haben die Reiseprofis vom Portal Expedia nach europäischen Drehscheiben gefragt, die so nahe an der City sind, dass man in 15 bis 20 Minuten in der Stadt ist und eine Sightseeing-Tour starten kann. Das Ergebnis: vier Airports von Metropolen, die einen Besuch wert sind – Amsterdam, Brüssel, Wien und Lissabon.

Entscheidend ist tatsächlich der Faktor Zeit. Denn: Wer den Transitbereich verlässt, muss bei Rückkehr erneut die Sicherheitskontrolle durchlaufen. „Dafür sollte man genügend Zeit einplanen, sodass man pünktlich zum Boarding am Gate ist“, empfiehlt Expedia-Sprecherin Susanne Dopp. Generell sei das Verlassen des Flughafens in der Regel in der EU „problemlos möglich“.

Lissabon

Der Flughafen ist gut an das Metro-Netz angebunden. Dennoch dauert es 20 Minuten bis in die City. Der Airport in Portugals Hauptstadt ist ein häufiger Zwischenstopp für Leute, die nach Südamerika und Afrika fliegen oder die auf der Blumeninsel Madeira oder den Azoren Urlaub machen wollen.

Mit der roten Linie, der Linha Vermelha, geht es in die Innenstadt. Steigt man an der Haltestelle Alameda in die grüne Linie (Linha Verde) Richtung Cais do Sodré um, bringt die Metro einen direkt zum Martim-Moniz-Platz, wo wiederum die historische Tramlinie „Eléctrico 28“ startet – ein reizvoller Zeitvertreib.

Die Route der Straßenbahn führt durch die engen Straßen der Altstadt vorbei an zahlreichen touristischen Sehenswürdigkeiten bis hoch zum Castelo de São Jorge auf dem höchsten Berg Lissabons. Eine ideale Tour für einen mehrstündigen Aufenthalt. Ein 24-Stunden-Ticket für die Metro, Busse und Straßenbahnen kostet 6,60 Euro.

Das nennt man Entschleunigung: Vom Flugzeug in die Tram in Lissabon. Foto: no_limit_pictures / Getty Images

Brüssel

In 17 Minuten bringen wochentags acht und am Wochenende fünf Züge pro Stunde Reisende vom Flughafen zur Station Brüssel-Central. Von dort sind es nur wenige Fußminuten zum Grand Place. Ein Hin- und Rückfahrticket vom Flughafen kostet 20,60 Euro. Belgiens Hauptstadt und Sitz der Europäischen Kommission ist ein Zwischenstopp für viele Flugziele.

Rund um den zentralen Platz reihen sich die prächtig verzierten Fassaden der Barockhäuser. Sie laden zu einem Bummel ein. Man kann sich aber auch Zeit lassen und die frischen belgischen Waffeln oder typischen Schokotrüffeln genießen.

Der Grand Place, Brüssels Schaufester und Ausgangspunkt für eine Stadtrundfahrt. Foto: Catarina Belova / Shutterstock / Catarina Belova

Wien

Die schnellste Verbindung vom Flughafen in die Wiener Innenstadt dauert nur 16 Minuten. Man nimmt dazu den City Airport Train (CAT). Mit dem fahren Touristen ohne Zwischenstopp zum Verkehrsknotenpunkt Wien-Mitte.

Von dort bietet sich beispielsweise ein Spaziergang im Stadtpark oder ein Besuch des Museums für angewandte Kunst an. Beides ist fußläufig erreichbar. Der CAT verkehrt täglich im 30-Minuten-Takt. Ein Hin- und Rückfahrticket kostet 24,90 Euro.

Auszeit in Wien: Österreichs Hauptstadt ist reizvoll für einen Zwischenstopp. Foto: uniqueton / Shutterstock / uniqueton

Wien bietet sich als Zwischenstopp an für Reisende, die etwa in Kroatien, Montenegro oder Albanien Urlaub machen möchten. Die Flughäfen von Dubrovnik, Podgorica und Tirana werden alle direkt von Wien aus angeflogen. Auch wer in die slowakische Hauptstadt Bratislava will, fliegt meist über Österreichs Hauptstadt.

Amsterdam

Geringfügig schneller, nämlich in 14 bis 17 Minuten, geht der Transfer in Amsterdam, der touristische Hotspot der Niederlande. Amsterdam Centraal ist ein guter Ausgangspunkt für eine Stadttour oder für einen Besuch des Van-Gogh-Museums oder des Rijksmuseums. Wer mehrere Stunden Zeit hat, kann eine wunderschöne Bootstour machen. Ein E-Ticket für Hin- und Rückfahrt in die Innenstadt kostet 9,80 Euro.

Amsterdam ist reizvoll. Allerdings hat auch der Flughafen viel zu bieten. Foto: Yasonya / Shutterstock / Yasonya

Mehr als in Lissabon, Brüssel und Wien ist im Airport Schiphol die Versuchung groß, einfach dort zu bleiben. Erstens, das Flughafengebäude ist an sich schon ein architektonischer Hingucker. Zweitens locken eine Shopping-Meile, ein Casino, Spas und Restaurants. Sogar das Rijksmuseum hat hier eine Dependance.

Wenige Flughäfen in Europa machen es einem so leicht, die Wartezeit zwischen zwei Flügen totzuschlagen. Schiphol ist ein Erlebnis und mit 71,1 Millionen Fluggästen pro Jahr und 350 angeflogenen Zielen einer der größten Flughäfen Europas.

Das könnte Sie auch interessieren: Nasa auf der Runway: Weltraumbehörde führt neue Concorde vor

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Politik