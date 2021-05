Prozess nach Geiselnahme und Ausbruch aus Klinik Bedburg-Hau

Aus der geschlossenen Psychiatrie in der LVR-Klinik in Bedburg-Hau waren im Mai 2020 zwei Straftäter ausgebrochen.

Kleve/Bedburg-Hau/Aachen. Zwei Straftäter fliehen aus der LVR-Klinik in Bedburg-Hau und nehmen Geiseln. Einen erschießt die Polizei, gegen den anderen startet der Prozess.

Nach dem Aufsehen erregenden Ausbruch zweier Straftäter aus der geschlossenen Psychiatrie in der LVR-Klinik in Bedburg-Hau beginnt am Mittwoch vor dem Landgericht Kleve der Prozess gegen einen der beiden. Dem 44-Jährigen werden Geiselnahme in Tateinheit mit besonders schwerem Raub und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in zwei Fällen vorgeworfen.

Sein damals 37-jähriger Komplize hatte die Flucht nicht überlebt. Zwei Polizisten hatten ihn auf einem Spielplatz erschossen, nachdem er auf einem Spielplatz im rund 150 Kilometern entfernten Aachen einer Frau ein Messer an den Hals gehalten hatte. Die beiden Männer waren wegen Suchterkrankungen im Maßregelvollzug in der Klinik untergebracht worden.

Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte zusammen mit seinem damaligen Mitpatienten am Abend des 25. Mai 2020 gegen 22.20 Uhr einen Pfleger in der Klinik mit einem Messer und einer Rasierklinge bedroht und den Mann als Geisel genommen haben. Sie sollen ihm dessen dienstliche, private und den Autoschlüssel abgenommen haben und dann mit ihrer Geisel unter einem Vorwand die Schleuse passiert haben. Dem Pfleger sollen sie zuvor gedroht haben: „Wenn sich die Schleuse nicht öffnet, überlebst du das nicht.“

Vom Polizeihund in den Hintern gebissen

Die Geisel ließen sie dann an der Klinik zurück. Mit dem Auto des Pflegers konnten sie fliehen. Einen Tag später wurden sie in Aachen entdeckt. Als sie angesprochen wurden, sollen sich beide Männer mit gezogenen Messern zu den Beamten umgedreht und ihnen „Ja, kommt doch!“ zugerufen haben, dann aber weggelaufen sein.

Auf der Flucht konnten die Polizisten den Angeklagten festnehmen. Der soll sich laut Anklage erst noch „kampfeslustig“ auf die Brust geschlagen und mit zwei Messern in der Hand gedroht haben, den eingesetzten Polizeihund zu töten. Der habe ihn dann allerdings in den Hintern gebissen.

Angeklagter sitzt andere Haftstrafe ab

Der 37-Jährige kam bis zu einem Spielplatz, wo er eine Frau von hinten umklammerte und mit einem Messer bedrohte. Die Polizisten schossen, als er die Waffe trotz mehrfacher Warnungen und Aufforderungen nicht zu Boden legte.

Mit der Ansetzung des Prozesses musste sich die Justiz nicht beeilen. Der 44-Jährige war nach seiner Festnahme zunächst in Untersuchungshaft gekommen und ist auch weiter im Gefängnis. Allerdings sitzt er inzwischen eine zweieinhalbjährige Haftstrafe wegen schweren Raubes ab, zu der ihn das Amtsgericht Aachen bereits im Sommer 2019 verurteilt hatte. Nach Bedburg-Hau wird er wohl vorerst nicht zurückkommen.

Bis zum 10. Juni hat das Landgericht zunächst vier weitere Verhandlungstage angesetzt. Zum ersten Fortsetzungstermin Ende sind sechs Zeugen geladen. Außerdem wird eine Sachverständige an der Hauptverhandlung teilnehmen. (red/sk)

