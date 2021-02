Acht Wagen von Tilly als Lebenszeichen im NRW-Karneval

Düsseldorf/Köln. Acht Mottowagen des Wagenbauers Jacques Tilly fahren am Rosenmontag durch Düsseldorf. Ein ganz besonderer Wagen steht auch am Kölner Dom.

Corona, Querdenker und Angela Merkel: Die Düsseldorfer Karnevalisten haben am Rosenmontag acht ihrer berühmten „Motto-Wagen“ auf die Straße geschickt. Pandemiebedingt sollten die überlebensgroßen Karikaturen nicht als Zug, sondern getrennt voneinander durch die Stadt rollen. Die Route blieb streng geheim, um Menschenansammlungen zu vermeiden.

Wagenbauer Jacques Tilly präsentierte bei der Abfahrt unter anderem eine Corona-Figur, die den „Karnevals-Virus“ klein macht, sowie Ex-US-Präsident Donald Trump am Spieß über Feuer. Einem „Querdenker“ flog auf einem Denkmal das Hirn aus dem Kopf, eine Figur zeigte Armin Laschet als Angela Merkel. Provokant: Ein Priester, der die Eichel eines männlichen Glieds als Hut trägt.

Karneval 2021: Greenpeace protestiert mit Wagen von Tilly Karneval 2021: Greenpeace protestiert mit Wagen von Tilly Die Umweltschutzorganisation Greenpeace demonstrierte mit diesem Wagen neben dem Kölner Dom gegen die Klimapolitik des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU). Der von Jacques Tilly gebaute Wagen zeigt die Kirche des Dorfes Keyenberg, einen Braunkohlebagger und eine Karikatur von Laschet. Das Dorf Keyenberg soll dem Tagebau weichen. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Heimlich an den Wagen gearbeitet

Tilly hatte nach Angaben des Comitee Carneval (CC) drei Wochen heimlich an den Wagen gearbeitet. Der Deutschen Presse-Agentur hatte Tilly am Montagvormittag zu den Wagen gesagt: „Es ist ein kleines Zeichen, dass wir noch am Leben sind.“

An der Königsallee kamen am Vormittag kühle Schauer vom Himmel, wo es sonst in der Stadt Konfetti regnet. Statt bunten Kostümen und fantasievollen Masken trugen die wenigen Passanten Mund-Nasen-Schutz.

Auch in der Düsseldorfer Altstadt konnte man keine verkleideten Menschen entdecken. Die „Längste Theke der Welt“, nach den zahlreichen Kneipen so benannt, ist seit dem Lockdown weitgehend ausgestorben. Daran änderte sich auch am Rosenmontag nichts. Vereinzelt hatten Händler und Bäckereien ihre Schaufenster geschmückt.

Besonderer Wagen am Kölner Dom

Wegen der Corona-Pandemie ist auch der größte deutsche Karnevalszug in Köln in diesem Jahr abgesagt worden. Einen Karnevalswagen gab es allerdings doch - direkt neben dem Kölner Dom und verwirrenderweise erbaut von dem Düsseldorfer Spezialisten Jacques Tilly.

Der Wagen zeigt Laschet mit Narrenkappe, wie er mit einem riesigen Braunkohlebagger die Kirche von Keyenberg zum Einsturz bringt. Das Dorf Keyenberg soll dem Tagebau weichen. „Es kann nicht sein, dass mitten in der Klimakrise immer noch riesige Mengen Braunkohle abgebaut werden und und sogar ganze Dörfer mit Kirchen, Schulen und fruchtbaren Äckern geopfert werden“, sagte Bastian Neuwirth von Greenpeace. „Wir finden, Köln ist genau der richtige Ort für diesen Wagen, weil wir hier vor dem Dom die Problematik zeigen können, dass für Braunkohle immer noch Kirchen abgerissen werden.“

Kein Rosenmontagszug: Richtiges Signal

Tilly findet es absolut richtig, dass der Rosenmontagszug wegen Corona abgesagt worden ist. „Die Narrenfreiheit beinhaltet nicht, dass man andere Menschen gefährdet“, sagte er. Natürlich gebe es dieses Jahr besonders viele reizvolle Themen, etwa Corona-Leugner, Querdenker und Verschwörungstheoretiker.

Vermutlich werde er nun nie mehr einen Wagen mit Angela Merkel bauen, sagte Tilly, wobei die Kanzlerin nie ein so großes Thema für ihn gewesen sei. „Ich habe nie richtig böse Merkel-Wagen gebaut, weil's da keinen Anlass dafür gab.“ Mit ihrer „rationalen Politik der Geräuschlosigkeit“ biete sie nur wenige Angriffsflächen. „Ich glaube, im Rückblick wird man sich noch sehr positiv an diese Zeit erinnern“, sagte Tilly.

Rosenmontagszug in Miniaturformat

In Köln gibt es ab 14 Uhr einen karnevalistischen Lichtblick: Das WDR Fernsehen zeigt den Rosenmontagszug im Miniaturformat - als Inszenierung des Stockpuppentheaters Hänneschen. Dafür ist in der Wagenbauhalle des Festkomitees Kölner Karneval eine 32 Meter lange Kulisse der Kölner Altstadt aufgebaut worden.

Der kleine Zug biete alles, was sein großer Bruder auch habe, teilte das Festkomitee mit. Dazu gehören Prunk- und Motivwagen, Tanzgruppen und Gardisten, Kamelle, Pferde und natürlich Zuschauer. Die Motivwagen des Hänneschen-Zugs zeigen unter anderem die Experten Karl Lauterbach, Christian Drosten und Hendrik Streeck als Top-Influencer und schwarze Schäfchen, die in einer zur Waschmaschine umfunktionierten katholischen Kirche wieder weiß gewaschen werden. (dpa)