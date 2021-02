Autokinos in NRW: "Aufwand zu groß für eine Wiederholung"

An Rhein und Ruhr. Autokinos haben im vergangenen Jahr einen Aufschwung erlebt. Kinobetreiber erklären, warum sich trotz Erfolg eine Wiederholung nicht lohnt.

Essen, trinken, reden ohne seine Mitgucker zu stören und dabei den Film in der eigenen Privatloge genießen – Autokinos haben im vergangenen Jahr einen echten Aufschwung erlebt. Kinobetreiber sahen diese Möglichkeit als Chance auch in Pandemiezeiten ihr Personal weiterbeschäftigen zu können, sagt Heike Grießer, Geschäftsführerin des Lichtburg-Kinos in Dinslaken. Während des ersten Lockdowns Ende April vergangenen Jahres und am ersten Maiwochenende sei das an der Trabrennbahn „sehr erfolgreich gewesen“. An den ersten vier Abenden war das Kino ausverkauft. „Da hatten wir pro Auto immer zwei Tickets abgerechnet, egal wie viele Besucher in einem Auto kamen“, erklärt Grießer.

Gezeigt wurde an diesen Abenden „Das perfekte Geheimnis“ und „Knives Out“. Danach, so die Geschäftsführerin, „ließen die Besucherzahlen deutlich nach“. Eine Wiederholung des Autokinos im Frühjahr diesen Jahres schließt Grießer aus: „Da wir durch das Autokino fast unsere Förderung vom Land für die Zeit des ersten Lockdowns verloren hätten, planen wir kein weiteres Autokino. Dieses würde sich witterungsbedingt erst ab Ostern lohnen und dann auch nur während eines totalen Lockdowns. Leider fehlt uns in dieser Hinsicht jegliche Planungssicherheit.“

Mehrere Filme innerhalb kürzester Zeit ausverkauft

Ähnlich sehen es auch die Betreiber des . „Es war eine tolle Aktion und ist gut angenommen worden“, sagt Nils Ebling vom WeselMarketing, die das Autokino in Wesel initiiert haben. „Wir hatten mehrere Abende, die innerhalb kurzer Zeit ausverkauft waren. Am erfolgreichsten war hier der Film "Das perfekte Geheimnis", bei dem schon nach wenigen Minuten das letzte verfügbare Ticket über die virtuelle Ladentheke ging“, weiß Ebling zu berichten. Dennoch gebe es bisher keine Pläne für eine Wiederholung.

Auch das Team des MoersMarketing, Betreiber des Autokinos vor dem ENNI Sportpark in Rheinkamp, hat ein „Autokino nicht im Portfolio für 2021“, sagt Michael Birr, Geschäftsführer von MoersMarketing. „Wir waren sehr zufrieden und würde aufgrund der Resonanz das Autokino auch in diesem Jahr gerne weiterleben lassen. Zu bedenken ist aber, dass durch Corona keine neuen Filme erschienen sind und wir dadurch kein Filmmaterial haben“, erklärt der Geschäftsführer. Eine Wiederholung von beliebten Filmen aus dem vergangenen Jahr, wie „Joker“ oder „Die Känguru-Chroniken“, sei ausgeschlossen. Birr schätze, dass dann nämlich die Besucher ausbleiben, weil die Menschen für Wiederholungen nicht ins Kino gehen: „Da gibt es dann auch immer noch das Heimkino mit zig Streamingdiensten.“

Finanzieller Aufwand sehr hoch

Auch die Klever müssen vorerst auf ihr Autokino verzichten: „Mit dieser Art von Autokino sind wir in jeder Hinsicht an unsere Grenzen gestoßen. Der finanzielle Aufwand war sehr hoch und wir werden im Falle einer Wiederholung einiges anders machen“, sagt Reinhard Berens, Chef der Tichelpark-Cinemas in Kleve. Die LED-Leinwand sei für einen solchen Zeitraum einfach zu teuer. Innerhalb von nur zwei Wochen Organisationszeit hat das Team der Klever Filmbetriebe von Mitte April bis Ende Mai 2020 sieben Wochen ein Autokino auf dem Parkplatz vor dem Klever Kino veranstaltet. Durch die Unterstützung der Kreis Klever Wirtschaft und der Kunden sei das Projekt trotz hoher technischer Aufwendungen kostendeckend gewesen. Doch nicht nur die Kosten spielten bei einer möglichen Wiederholung eine Rolle: „Die Ausnahmegenehmigungen der Stadt Kleve, die wir Dank der Schirmherrschaft der damaligen Bürgermeisterin Sonja Northing für die Live-Events erhalten haben, werden wir in diesem Jahr auf Grund massiver Beschwerden aus der Nachbarschaft nicht mehr erhalten“, ist sich Berens sicher.

Momentan gehe der Leiter der Klever Filmbetriebe davon aus, dass im Zeitraum April/Mai der normale Kinobetrieb wieder aufgenommen werden könne, „wenn auch eingeschränkt“. Ein Parallellbetrieb käme dann nicht in Frage. „Sollte es mit dem Lockdown jedoch für uns länger dauern, werden wir konkrete Pläne zum gegebenen Zeitpunkt rechtzeitig veröffentlichen“, verspricht er. Dennoch blickt Berens gerne auf das vergangene Autokino-Jahr zurück: „Dank der lichtstarken LED-Leinwand konnten wir mit einem gut genutzten Kinderprogramm auch tagsüber vor allem bei Familien punkten. „Der König der Löwen“ oder „Die Eiskönigin“ waren hier fast immer ausverkauft. Erfolgreiche Experimente auf den bereitgestellten Bühnen für Live-Auftritte der Kult-Rockband "Massive Beat", mit drei Auftritten von Lokal Kabarettist Ludger Kazmierczak & Friends und eine spektakuläre Disco-Show der regionalen DJs waren zusätzliche Highlights, die unvergessen bleiben und mit Hupkonzerten honoriert wurden.“

20.000 Besucher im Motor Movie

Auf ähnliche Höhepunkte blickt auch Daniel Dreier von der WDL Luftschiffgesellschaft, dem Veranstalter des Autokinos „Motor Movie“ am Flughafen Essen/Mülheim. Die rund 70 Filmvorführungen seien „stets gut besucht“ gewesen. Der Flughafen bot „mit seinem weitreichenden Areal die perfekte Möglichkeit“ auch 40 Firmenveranstaltungen, Abitur-Zeugnisausgaben und Comedy-Veranstaltungen durchzuführen. Dies habe sich zusätzlich zu einem weiteren Schwerpunkt des Konzeptes entwickelt und lockte mit dem Autokino zusammen insgesamt 20.000 Besucher zum Flughafen. „Aktuell planen wir keine Fortsetzung des Projektes. Sollte der Bedarf sich dahingehend entwickeln, dass ein derartiges Format stark nachgefragt wird, werden wir das „Motor Movie“ kurzfristig wieder eröffnen“, kündigt Dreier an.

Autokinos in der Region

Autokino-Fans müssen nicht gänzlich auf das besondere Filmerlebnis verzichten. Neben den Autokinos, die im vergangenen Jahr spontan gestartet sind, existieren in Essen, Düsseldorf, Köln und Dortmund fest etablierte Autokinos, die auch weiterhin geöffnet haben.