Beihilfe zum Drogenhandel: Erste Verständigung mit Gericht

Krefeld. Zwei Unternehmer vom Niederrhein sollen ein Drogenlabor mit Chemikalien versorgt haben. Das Gericht minderte für einen Angeklagten den Vorwurf.

Sein Mandant sei der Verlockung erlegen gewesen, schnell an viel Geld zu kommen, erklärt einer der Verteidiger am zweiten Prozesstag. Das sei der Grund, warum der Angeklagte in den Handel mit Chemikalien einstieg. Der 67-Jährige gebe den Tatbestand zwar zu, will aber von einem illegalen Verwendungszweck nichts gewusst haben. Er habe die Chemikalien nur dem mitangeklagten 55-Jährigen verkauft.

Zusammen sollen die zwei Unternehmer vom Niederrhein ein Drogenlabor tonnenweise mit Grundstoffen für synthetische Drogen versorgt haben. Die beiden Angeklagten sollen mit dem Geschäft jeweils rund 300 000 Euro Gewinn gemacht haben.

Haftstrafe von sechs bis sieben Jahren

Am Ende des zweiten Verhandlungstages einigten sich Staatsanwaltschaft und Verteidigung darauf, das Verfahren hinsichtlich der Beihilfe zum Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorläufig für den 55-jährigen Angeklagten einzustellen. Es wurde auf den Vorwurf gegen das Grundstoff-Überwachungs-Gesetz verstoßen zu haben, eingeschränkt. Dem Angeklagten drohe eine Haftstrafe von mindestens sechs und höchstens sieben Jahren.

Mit der Verteidigung des 67-Jährigen Mitangeklagten konnte das Gericht bisher keine Verständigung treffen. Die Verteidiger plädierten darauf, die Haftbefehle gegen ihre Mandanten aufzuheben. Das Gericht entschied dagegen.

Die Ermittler waren den Männern mehr als zwei Jahre lang auf der Spur gewesen. Mitte Juli 2020 hatte die Polizei dann zugeschlagen und beide verhaftet.

Illegal entsorgte Chemieabfälle

Auf die Spur gekommen waren die Ermittler ihnen durch illegal entsorgte Chemieabfälle. Im April 2018 waren im deutsch-niederländischen Grenzgebiet Giftmüllbehälter gefunden worden, die zu der Firma des 67-jährigen Unternehmers führten. (mit dpa)