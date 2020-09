Corona bremst weiterhin die Jecken in Dinslaken und Voerde

Dinslaken/Voerde. Karnevalsvereine haben über die derzeitige Lage gesprochen. Ob es 2021 einen Umzug durch Voerde gibt, wird Anfang Oktober entschieden.

Die Karnevalisten wollen die Session 2020/21 noch nicht aufgeben. So lautet das Fazit einer Videokonferenz, die die Vereine aus Voerde und Dinslaken am vergangenen Freitag durchgeführt haben. „Wir suchen nach Alternativen und Möglichkeiten, das Brauchtum auch während Corona lebendig zu halten“, heißt es in einer am Montag veröffentlichen Pressemitteilung. Fest steht für die Vereine, dass es „auch weiterhin nicht möglich scheint, Festveranstaltungen verlässlich zu planen“. Und ob es einen Umzug in Voerde geben wird, darüber soll Anfang Oktober entschieden werden.

Keine Kindersitzungen

Alle Vereine stellen sich die Frage, ob die Session überhaupt stattfinden könne. Die Mitglieder in den Vereinen seien traurig darüber, dass das Coronavirus die fünfte Jahreszeit ausbremst. Man möchte lieber heute als morgen durchstarten. Die Verantwortlichen aller Vereine seien sich einig, dass zurzeit keine Veranstaltungen mit Gästen durchgeführt werden können. Niemand sei bereit und willens, dafür die Verantwortung zu übernehmen, heißt es in der Pressemitteilung. Und: „Auch wird es weder in Voerde noch in Dinslaken eine Kindersitzung geben. Insbesondere hier tragen wir eine große Verantwortung für unsere Kinder.“

Weil Veranstaltungen wie Sommer- und Herbstfeste, Weihnachtsmärkte und Saalveranstaltungen abgesagt werden mussten, fehlen den Vereinen Einnahmen. Auch die Partner und Sponsoren der Vereine hätten so keine Gelegenheit, sich zu präsentieren. Somit haben Vereine keinerlei Möglichkeiten, finanzielle Mittel zu generieren. Die Karnevalisten sehen auch, dass kleine mittelständische Betriebe zurzeit große Probleme stemmen müssen als die jecken Vereine zu unterstützen. Das habe nicht nur Auswirkungen auf das Vereinsleben, Teilnahmen an einem Karnevalsumzug würden grundsätzlich erschwert.

VKV entscheidet Anfang Oktober

Wie es in der Pressemitteilung heißt, werden die letzte Entscheidung darüber, ob ein Karnevalszug 2021 durch Voerde ziehen wird, die Mitglieder des VKV Voerde in einer Mitgliederversammlung am 11. Oktober treffen.

Auch beim 1. Dinslakener Narrenkomitee „Die Pinguine″ wird die endgültige Entscheidung erst später fallen, obwohl auch hier die Chancen für eine Durchführung von Veranstaltungen aktuell als äußerst gering eingeschätzt werden.

Aus Maskenpflicht ließe sich noch ein Maskenball machen, aber Abstandsregel und Karneval würden nicht zusammenpassen. Außerdem würde es nicht möglich sein, mit zunehmender Sitzungsdauer die Einhaltung der Vorgaben sicherzustellen.

An der Besprechung haben Vertreter folgender Vereine teilgenommen: VKV Voerde, KG Rot Gold Dinslaken, DKV Blau Weiß Dinslaken, HCC Hiesfeld, 1. Dinslakener Narrenkomitee, KG WeSind wer dor und MGV Eintracht Spellen.