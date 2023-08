Essen. Die Deutschland Tour 2023 führt auch durch NRW. Aber wo lang eigentlich? Und wie kann ich das Radrennen verfolgen? Alle Fragen und Antworten.

Die Deutschland Tour 2023 startet am Mittwoch (23. August).

Es ist das einzige deutsche Etappen-Radrennen der Elite.

Wo lang führen die Etappen der Deutschland Tour? Und kann ich das Radrennen live verfolgen?

Wir haben alle Informationen rund um die Deutschland Tour 2023 gesammelt.

Was ist die Deutschland Tour?

Die Deutschland Tour ist Deutschlands einziges Etappenrennen im Profi-Radsport der Männer. Nach einem kurzen Auftaktrennen bewältigen die Sportler in vier Tagen eine 732 Kilometer lange Strecke durch fünf Bundesländer.

Wann findet die Deutschland Tour 2023 statt?

Das Radrennen startet am Mittwoch (23. August) und geht bis Sonntag (27. August). Abgesehen vom Auftakt beginnen die Rennen jeweils gegen Mittag. Andere Aktivitäten finden bereits vormittags statt.

Die Deutschland Tour führt auch 2023 wieder teilweise durch NRW (Archivfoto). Foto: WP

Wo findet die Deutschland Tour 2023 statt?

Die Radtour findet in verschiedenen Etappen über fünf Bundesländer verstreut statt: Die ersten beiden Touren führen durch das Saarland. Die dritte führt von Hessen nach NRW. Dort geht es im vorletzten Rennen vom Hochsauerlandkreis nach Essen. In der finalen Etappe des fünften Tages geht es vom niedersächsische Hannover nach Bremen. In den jeweiligen Etappenzielen findet abends die Siegerehrung statt.

Deutschland Tour 2023: So sehen die Etappen aus

Prolog: So nennt sich im Radsport der Auftakt. Bei der Deutschland Tour ist der ein kurvenreiches Zeitfahren in der saarländischen Stadt Sankt Wendel. Für die Elitefahrer beginnt der Prolog am Mittwoch um 15.48 Uhr und führt über 2,3 Kilometer durch das Städtchen.

So nennt sich im Radsport der Auftakt. Bei der ist der ein kurvenreiches Zeitfahren in der saarländischen Stadt Sankt Wendel. Für die Elitefahrer beginnt der Prolog am Mittwoch um 15.48 Uhr und führt über 2,3 Kilometer durch das Städtchen. Etappe 1: Am Donnerstag beginnen die Klassikertage: Der Schlosspark in Sankt Wendel, der am vorherigen Tag bereits Schauplatz war, ist der Startpunkt für die Profis: Ab 12.20 Uhr bahnen sie sich den Weg auf welligem Terrain mit vielen Richtungswechseln durch das Saarland nach Merzig. Dabei überwinden sie 178 Kilometer.

Am Donnerstag beginnen die Klassikertage: Der Schlosspark in Sankt Wendel, der am vorherigen Tag bereits Schauplatz war, ist der Startpunkt für die Profis: Ab 12.20 Uhr bahnen sie sich den Weg auf welligem Terrain mit vielen Richtungswechseln durch das Saarland nach Merzig. Dabei überwinden sie 178 Kilometer. Etappe 2: Am Freitag um 11.40 Uhr geht es im hessischen Kassel für die Profi-Radfahrer weiter nach Winterberg im Sauerland. Berechnet man die Länge mit Steigungen und Gefälle, knackt der Tagesabschnitt die 200 Kilometer-Marke.

Etappe 3: Am Samstag geht es im Sauerland weiter: In Arnsberg treten die Fahrer ab 13.35 Uhr kräftig in die Pedale, um möglichst schnell 174 Kilometer mit kurzen, steilen Anstiegen hinter sich zu lassen und ihr Tagesziel Essen zu erreichen.

Etappe 4: Im niedersächsischen Hannover beginnt mit dem Sonntag der letzte Tag der Veranstaltung. Um 12.30 Uhr startet das Rennen in flachem Terrain, das die Teilnehmer über 180 Kilometer nach Bremen führt.

Wird die Deutschland Tour 2023 im Fernsehen übertragen?

Ja! Verschiedene Sender berichten über das Radrennen. Eine Übersicht:

Vom Prolog berichten am Mittwoch das SR-Fernsehen, Sportschau.de und der Radsport-Streamingdienst GCN+ ab 16.05 Uhr.

ARD und ZDF berichten abwechselnd von den folgenden vier Etappen: Das Erste berichtet am Donnerstag und Samstag jeweils ab 16 Uhr. Das ZDF sendet am Freitag ab 15.10 Uhr und strahlt das Finale am Sonntag ab 16 Uhr aus.

Sportschau.de, Eurosport und GCN+ übertragen täglich im Stream.

Radio Tour ist der Funk aus dem Führungsfahrzeug und live auf deutschlandtour.com zu hören.

Übrigens: Die Deutschland Tour 2023 ist in 190 Ländern zu sehen. Auf vier Kontinenten übertragen Sender das Rennen live im TV sowie als Stream in digitalen Playern und Apps. Im vergangenen Jahr hat die Tour so 15 Millionen Zuschauer in Europa erreicht.

Kann ich die Deutschland Tour vor Ort verfolgen?

Ja! Das Rennen kann natürlich live an der Strecke verfolgt werden. Folgende Hinweise sollten Sie dabei jedoch beachten:

Straßen in Durchfahrtsorten werden circa 45 Minuten vor Ankunft des Fahrerfeldes gesperrt.

Die Aufbauarbeiten in den Start- und Zielorten der Etappen können Sperrungen mit sich ziehen. Meist beginnen die Aufbauten in der Nacht vor der jeweiligen Etappe.

Alle für die Deutschland Tour gesperrten Straßen wurden schon im Vorfeld mit Hinweisschildern gekennzeichnet.

Den genauen Verlauf der Strecke gibt es unter www.deutschland-tour.com/de/strecke.

Die Deutschland Tour 2023 führt auch durch NRW - eine Etappe startet in Arnsberg und endet in Essen. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Welche Mitmachangebote gibt es bei der Deutschland Tour 2023?

Für Zuschauer vor Ort gibt es mehr als Spitzensport zu sehen: An allen Standorten, an denen Etappen enden - dazu zählt auch Essen, sind unter anderem folgende Angebote zu finden:

Die mobile Fahrradmesse Expo Tour bietet alles rund um das Thema Radsportindustrie.

Es gibt eine Bike-Parade, bei der Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren vor der Ankunft der Profisportler die selbe Strecke unter Jubel befahren dürfen.

Für besonders junge Radbegeisterte gibt es eine Mini-Tour: Auf einer Strecke von 100 Metern, die durch die Zielgerade führt, können sich Kleinkinder zwischen zwei und fünf Jahren beweisen.

Entspanntes urbanes Fahrradfahren verspricht die TK Ride Tour: Jedes Rad und jeder Fahrer haben die Möglichkeit, an den bis zu 15 Kilometer langen, aber machbaren Strecken teilzunehmen.

Essen-exklusiv: Die Newcomer Tour für junge Radtalente soll Mädchen unter 17 Jahren eine Bühne geben.

Alle Infos zu den Angeboten sowie Anmeldungen sind online möglich.

Adam Yates (rechts) wurde bei der diesjährigen Tour de France Dritter - und fährt auch bei der Deutschland Tour mit. Foto: AFP

Wer fährt bei der Deutschland Tour 2023 mit?

Bei der Deutschland Tour 2023 gehen 120 Fahrer aus 20 Mannschaften an den Start. Es sind viele internationale Stars der Radszene mit dabei - auch aus Deutschland.

Bekannte Teilnehmer sind zum Beispiel der Brite Adam Yates (UAE Team Emirates), der letztes Jahr die Deutschland Tour gewann und bei der Tour de France Bronze holte, Pello Bilbao (Bahrain Victorious), der bei der Deutschland Tour 2022 den zweiten Platz belegte, und der dänische Ex-Weltmeister Mads Pedersen (Lidl-Trek).

Aus Deutschland gehen unter anderem Phil Bauhaus, Pascal Ackermann, Nils Politt, Georg Zimmermann und Maximilian Schachmann an den Start.

