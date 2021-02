Distanzunterricht: Präsenz-Angebot in NRW startet schleppend

An Rhein und Ruhr. Schüler können ab sofort am Distanzunterricht in der Schule teilnehmen. Gewerkschaft kritisiert Schulministerium für knappe Vorbereitungszeit.

Ab jetzt ist Schulleiter Wilfried Schönherr nicht mehr ganz so allein, wenn er morgens zur Arbeit kommt. An seiner Schule, der Geldener Realschule An der Fleuth, nehmen seit dieser Woche vier von insgesamt 622 Schülerinnen und Schülern von der Schule aus am Distanzunterricht teil. „Ich schätze, dass die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den kommenden Wochen auf eine knappen zweistellige Zahl steigen wird“, meint Schönherr. Seit Montag ist es erlaubt, dass eine bestimmte Anzahl von Lernenden aller Jahrgangsstufen den Distanzunterricht von der Schule aus wahrnehmen.

„Mit den erweiterten Regelungen geben wir Schülerinnen und Schülern, die es aus unterschiedlichen Gründen derzeit besonders schwer haben, Lernerfolge zu erzielen, ein wichtiges Unterstützungsangebot. Unsere Schulen bieten diesen Schülerinnen und Schülern gezielt die Möglichkeit, ihre Aufgaben aus dem Distanzunterricht unter pädagogischer Aufsicht in den Räumen der Schule konzentriert zu bearbeiten“, erklärt Yvonne Gebauer, Schul- und Bildungsministerin des Landes NRW. Mit den derzeitigen Maßnahmen leisteten die Schulen in Nordrhein-Westfalen einen wichtigen und weitreichenden Beitrag zur Kontaktreduzierung und damit zur gezielten und wirksamen Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie. „In die Schulen sollen zurzeit so wenige Schülerinnen und Schüler kommen wie möglich, aber zur Sicherung ihrer Bildungschancen auch so viele wie nötig“, sagt die Schulministerin.

Nicht den Klassenanschluss verlieren

Dem stimmt auch Schulleiter Schönherr zu. „Wir wollen in diesen Zeiten keinen Tourismus an unserer Schule“, sagt er. Dennoch freue er sich mit der erweiterten Regelung des Landes auch den Schülern, die nicht die Möglichkeit haben, zu Hause digital zu lernen, eine Chance zu geben, am Unterricht teilzunehmen und somit auch nicht den Klassenanschluss zu verlieren.

Insgesamt neun von 1004 Schülern nehmen das Angebot auch an der Rheinberger Europaschule wahr. „Wir haben in den vergangenen Tagen unsere Informatikräume so eingerichtet, dass die Schülerinnen und Schüler von hier aus am Distanzunterricht teilnehmen können“, sagt Schulleiter Martin Reichert. Auch die Gesamtschule in Hünxe sei gut aufgestellt. Hier nehmen ebenfalls neun Schüler, von insgesamt 975 Lernenden, am Distanzunterricht in der Schule teil. „Das ist überschaubar und lässt sich gut bewältigen“, lautet die Aussage von Schulleiter Klaus Ginter.

Eigenes Buchungssystem eingerichtet

Wie viele den Distanzunterricht in der Gesamtschule in Duisburg-Meiderich wahrnehmen, konnte Schulleiter Bernd Beckmann am Montagmorgen noch nicht sagen. Das Kollegium befinde sich hierzu derzeit noch in der Absprache. Die Schule habe jedoch eigens für die neue Möglichkeit ein Buchungssystem eingerichtet. Die Lehrer könnten dann ihren Schülern digitale Arbeitsplätze, in einem Zeitfenster von zwei Stunden pro Tag, in der Schule reservieren.

Genau wie die Meidericher Gesamtschule befinden sich noch weitere Schulen am Montag in der Umsetzungsphase. „Die Ankündigung ist wieder einmal sehr kurzfristig per Schulmail an die Schulen gegangen“, kritisiert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW auf Anfrage unserer Zeitung. Die Vorbereitungszeit für dieses Angebot sei „wieder einmal knapp bemessen und eine zusätzliche Herausforderung“, sagt Pressesprecher Berthold Paschert.

Gewerkschaft begrüßt die erweiterte Regelung

, so die GEW-Landesvorsitzende Maike Finnern. Gleichwohl sei oftmals aber eben auch schon die Grenze dessen erreicht, was Schulen derzeit leisten könnten, weil das Personal fehle und die Arbeitsbelastung sehr hoch sei. „Die Schulen müssen die Möglichkeit erhalten, mit zusätzlichem Personal zu arbeiten. Mit der Idee einer abgespeckten Study-Hall dürfen keine Erwartungen geweckt werden, die nicht erfüllt werden können“, so die GEW-Landesvorsitzende.

Das Angebot ist freiwillig

Die Annahme des Angebots ist freiwillig. Die Schülerinnen und Schüler nehmen, auch wenn sie sich in der Schule befinden, am Distanzunterricht teil. Für die Aufsicht kommt vor allem schulisches Personal in Betracht, gegebenenfalls auch ein Teil der Lehrkräfte. Über die Einbeziehung des Personals im offenen Ganztag wird vor Ort in Abstimmung mit den Trägern entschieden, heißt es aus dem Schulministerium.

Der Distanzunterricht in NRW wird mindestens bis zum 12. Februar fortgesetzt. In dieser Zeit sollten keine Klassenarbeiten und Klausuren geschrieben werden.