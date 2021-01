Dortmund: Trotz Fahrverbots rollen Lkw weiter über die B1

Ruhrgebiet Seit März 2020 müssen schwere Laster die B1 eigentlich umfahren, wenn dort nicht ihr Ziel ist. Aber wann ist ein Lkw ein Anlieger?

Dortmunder Nächte sind lang, offenbar sogar tagelang. So steht es schließlich in den Unterlagen zum Luftreinhalteplan: "Ausdehnung des nächtlichen Durchfahrverbots ... auf 24 Stunden." Gemeint ist freilich nur, dass seit dem März 2020 auch tagsüber keine Laster über 7,5 Tonnen mehr die B1 durch Dortmund nehmen dürfen, es sei denn, sie wären Anlieger. Und da fängt das Problem schon an.

Zunächst: Augenscheinlich funktioniert es nicht. Wenn man hier auf einer B1-Brücke steht, dann sieht man sie unten durchrauschen. "Internationale Spedition", "Auto-Kontor", Nummernschilder aus ganz Deutschland, aus Polen, Belgien, vom Balkan -- und ab biegt gerade keiner. Seit neun Monaten sollten sie aber buchstäblich einen großen Bogen um diese Durchfahrt machen müssen und auf dem Autobahnring Dortmund umkurven.

Bürgerinitiative: 60 bis 70 Prozent der Lkw-Fahrer missachten das Verbot

So steht es bei der Stadt ("ist die Wohnbebauung weiter entfernt und die Belüftung viel besser"), so steht es aber vor allem im Vergleich mit der Deutschen Umwelthilfe (DUH), damals, vor Corona, als ein drohendes Dieselfahrverbot das größte Problem war, dicht gefolgt von der Bonpflicht beim Bäcker. Zur Erinnerung: Der Vergleich sollte, wie in vielen anderen Städten auch, den Ausstoß an Stickoxiden so weit senken, dass keine allgemeinen Fahrverbote nötig würden.

Ob es mit dem Durchfahrverbot klappt, hat die B1-Bürgerinitiative jetzt überprüfen lassen. Das Büro "Planersocietät" hat an einem Werktag vor den Ferien ungefähr eingangs und ausgangs der eigentlichen Sperrstrecke gemessen. Gerd Schubert, der Vorsitzende der Bürgerinitiative, liest aus den Zahlen: Von insgesamt rund 5900 Lkw nutzen etwa 70 Prozent der Lkw in Fahrtrichtung Bochum und circa 60 Prozent der Fahrzeuge in Richtung Unna die B1 trotz Verbots als Transitstrecke.

Fahrverbot gilt nicht, wenn Start oder Ziel im Umkreis von 75 Kilometern liegen

Weil es kürzer ist. Weil es immer so war. Weil in ein paar Kilometern die gleiche Straße ja wieder Autobahn ist. "Unsere Messungen zeigen, dass die bisherigen Maßnahmen zur Einhaltung des Lkw-Durchfahrverbots unzureichend sind", sagt Schubert und fordert "wirkungsvollere Kontrollen".

Doch ganz so einfach ist es nicht, denn in dem Vergleich steht auch, dass schwere Laster weiter hier fahren dürfen, wenn sie im Umkreis von 75 Kilometern losgefahren sind oder ihr Ziel finden. In diesem Groß-Dortmund ist noch Düsseldorf mit drin, Olpe, Beckum, also eigentlich halb Nordrhein-Westfalen. Und natürlich kann Schubert keine Lkw anhalten und nachfragen, woher und wohin. Also: Über die Größenordnung 60 bis 70 Prozent kann man streiten. Über Verstöße an sich nicht: Bei einer großen Sonderkontrolle schrieb die Polizei schon im Sommer 79 Fahrer auf, weil sie das Verbot missachtet haben

Umwelthilfe schlägt vor, die Verbotsschilder umzuformulieren

Freilich sind die 75 Kilometer nicht vom Himmel gefallen. Sie sind Straßenverkehrsrecht. Wenn Sie Ihr Auto in eine "Anlieger frei"-Straße steuern, müssen Sie einen guten Grund haben. Aber ein Lkw gilt als Anlieger, wenn der Start- oder der Zielpunkt in höchstens 75 Kilometern Entfernung liegen. So kam diese Kuriosität in den Vergleich.

Die Verbotsschilder an den Autobahnkreuzen um Dortmund zu ändern, fordert daher Matthias Walter, der Sprecher der Deutschen Umwelthilfe. Sie hat das Problem in einem Brief an die Stadtverwaltung Ende November benannt, aber bisher noch keine Antwort erhalten. "Wir haben darum gebeten, die Beschilderung zu ändern in ,Lieferverkehr frei'. Dann muss der Lkw-Fahrer tatsächlich einen Grund haben, nach Dortmund hineinzufahren", sagt Walter, der gleich mehrfach betont, die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung sei normalerweise gut.

Der nächste Schritt wäre ein Verbot für Lkw ab 3,5 Tonnen

Völlig in den Hintergrund gerückt ist darüber, womit die Geschichte eigentlich begonnen hatte: mit den zu hohen Stickoxid-Werten an der B1. Der Grenzwert von 40 Mikrogramm im Jahresmittel wurde 2019 ganz knapp eingehalten (39 Mikrogramm), und 2020 gilt nicht wegen der Corona-Verzerrungen. Wird der Wert 2021 wieder überschritten, ist die Stadt verpflichtet, zum scharfen Schwert eines Durchfahrverbots für Lastkraftwagen schon ab 3,5 Tonnen zu greifen. Einfach die Beschilderung zu ändern, ist aber vielleicht noch durchschlagender.