Ein doofer Maskenball ersetzt den Urlaub an der Nordsee

Zuletzt war ich bei einem Postkutschenüberfall derart maskiert. Der fand im Jahr 1964 an einem Sommertag im Garten meines Freundes Wilhelm statt. Die Höhe der Beute an Veilchenpastillen ist nicht überliefert, dem Sheriff, meinem kleinen Bruder, sind wir mit einem beherzten Sprung über den Jägerzaun entkommen…

Ich find es eigentlich blöd, wenn sich Journalisten das Symbol einer Krise schnappen wie ich mir auf dem Foto den Mundschutz. Am schlimmsten war das vor 30 Jahren beim Hochwasser. Der erste Kollege trat in Gummistiefeln vor die Kamera, eine Woche später ragten über dem Angleranzug der kühnen Reporterin nur noch Kopf und Mikro aus dem Wasser, ein Wunder, dass damals niemand von uns am Rhein sein Leben ließ.

Heute aber scheint ja der Maskenball das Thema des Tages zu sein. Meine Schwägerin Andrea hat schon letzte Woche allen in der engeren Familie einen Schutz genäht. Verschiedene Farben und Formen, Andrea kann das gut, sie hat es gelernt. Manche von uns tragen die Maske, andere nicht. Ich habe erstmal recherchiert und den jungen Herrn an meiner Supermarktkasse gefragt, ob er den Kunden lieber mit oder ohne sähe. Er schaut durch das Plexiglas und sagt in sein mildes Lächeln hinein: „Scheißegal. Wenn es mich erwischt, erwischt es mich. Ja, oder?“ Ist das noch Ruhrgebiet oder schon Buddhismus? Ich schiebe mein Wägelchen zum Auto. Am Steuer jedenfalls trage ich nie Maske. Meine Brille beschlägt dann nämlich schnell. Und einen Fahrer hinter Milchglasscheiben braucht die Welt gerade schon gar nicht.

Ich habe aber die Abstandsregeln im Alltag auch schon ganz gut verinnerlicht. Mein Kopfnavi steht auf „C“. Nicht nur meins. Der Tanz im Supermarkt gleicht immer mehr einer ausgeklügelten Choreografie, so kurven wir um die Regale, achten auf die farbigen Markierungen am Bühnenboden, nur hin und wieder stolpert ein Tölpel in die Szene, Applaus gibt’s es nicht, mit dem Herzen ist auch niemand dabei in diesem Stück, eher mies gelaunt sind die Akteure, ist doch auch klar, wir alle spielen die Rolle nicht freiwillig, und außerdem finden wir auch alle viel zu wenig Schlaf in der Nacht.

Das Fensterln mit dem Hund beim Tierarzt

Zweiter Akt: das Fensterln. Der neue Rahmen unserer Kommunikation. Ein Beispiel. Bica, unserem Hund, geht es derzeit ganz mies. Sie jault, eher ein Wimmern. Termin beim Tierarzt, wir geben sie am Eingang ab, zehn Minuten später öffnet sich das Fenster zum Hof – die Ärztin: „Darf ich Bica röntgen?“ Klar. Fenster wieder zu. Nochmal zehn Minuten. Wir werden wieder ans Brett gebeten. Diagnose: Oma hat Rückenschmerzen. Und zwar teuflische, sagt die Ärztin. Das Alter piesackt auch Tiere. Eine Spritze hilft. Die Ärztin schließt das Fenster. Nächster Hund. Dessen Frauchen hat neben uns gewartet. Brav zwei Leinenlängen Abstand.

Eigentlich wären wir jetzt am Wochenende zur Nordsee gefahren. Zu unserer jüngeren Tochter. Gestrichen. Für die Bahnfahrt gibt‘s einen Gutschein. Heißt es. Bisher bekam ich keine Antwort auf meinen Antrag per Mail. Mal sehen. Und der Sommerurlaub Ende Juli? Wir glauben fest daran. Aber, ganz ehrlich, ich habe schon mal stiekum im Kleingedruckten geblättert: Stornierungsbedingungen.