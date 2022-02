Entspannung in Kliniken: Deutlich weniger Corona-Patienten

Essen. Chef der Essener Uniklinik: Druck nimmt ab. Auch die Personalsorgen lassen etwas nach. Ex-Innenminister Baum: Impfpflicht ab 60 ist machbar.

Es gibt erste deutliche Hinweise auf ein Abebben der Omikron-Welle: „Der Druck nimmt ab“: Im Essener Uniklinikum seien schneller als erwartet weniger Neuaufnahmen wegen Corona angekommen, berichtet Vorstandschef Professor Jochen A. Werner in unsern Videotalk „19 – die Chefvisite“. „Die Zahlen sinken“ und die Lage werde langsam „besser“, so Werner, der von noch 100 positiv auf eine Covid-Infektion getesteten Patienten berichtet.

Zudem zeichne sich auch eine leichte Entspannung beim Personal ab: Immer mehr Mitarbeiter kämen aus Krankheit oder Quarantäne zurück auf ihre Stelle. Werner betont aber, dass die Belastung für die Mediziner weiterhin hoch bleibe - und die Kraft des Personals sei nicht unendlich belastbar.

Ex-Innenminister Baum (FDP): Ampelkoalition hat sich bei Impfpflicht verrannt

Im Streit um eine Impfpflicht beklagt der frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum in der Sendung, dass die Regierung derzeit „nicht handlungsfähig“ sei. Bundeskanzler Olaf Scholz habe für seinen Plan einer allgmeinen Impfpflicht keine eigene Mehrheit und keine Unterstützung aus der Opposition. Die Ampelkoalition habe die Gelegenheit „für einen vernünftigen Kompromiss verpasst“. Dieser biete sich in Form einer Impfpflicht für Über-60-Jährige an, so der FDP-Politiker: „Darüber kann man reden.“

