Experte: Jeder zweite Stau in NRW könnte verhindert werden

Die Zahl der zugelassenen Pkw ist in NRW in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich gestiegen. Auf rund 18 Millionen Einwohner kamen 2020 über zehn Millionen Pkw – Tendenz steigend. Die Corona-Pandemie hat auf den Straßen und Autobahnen jedoch unerwartet für Entlastung gesorgt. Ein langfristiger Trend? Oder müssen sich Pendler nach Corona wieder auf Staus und volle Straßenbahnen einstellen? Darüber sprach NRZ-Reporter Dennis Freikamp mit Prof. Dr. Roman Suthold, Mobilitätsexperte beim ADAC Nordrhein.

Warum ist das Auto trotz Klimakrise für immer mehr Bürger in NRW unverzichtbar?

Es gibt eine Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Moralisch sind wir uns alle einig, dass wir etwas gegen den Klimawandel unternehmen müssen. Aber solange das Auto das bequemste Verkehrsmittel bleibt, werden die Leute auch weiterhin mit dem Pkw zur Arbeit fahren. Bequemlichkeit sticht Moral. Außerdem hat das Auto in der Corona-Pandemie deutlich an Attraktivität hinzugewonnen, weil es im Gegensatz zum ÖPNV einen persönlichen Schutzraum bietet.

Vor allem auf dem Land ist die Pkw-Dichte zwischen 2012 und 2020 in NRW stark angestiegen – teilweise im zweistelligen Bereich. Inwieweit überrascht Sie dieses Ergebnis?

Gerade im ländlichen Raum gibt es nach wie vor oftmals keine Alternativen zum Auto. Hier bräuchte es viel flexiblere Angebote, zum Beispiel Fahrdienste per App, mit denen Pendler die Distanz zur nächsten S- oder Regional-Bahn ohne lange Wartezeiten oder Umwege überbrücken können. Wichtig wäre eine bezahlbare Kombination aus Linien- und Bedarfsverkehr. Das betrifft aber nicht nur ländliche Regionen – in Ballungsräumen steigt die Pkw-Dichte ebenfalls, wenn auch in geringerem Tempo.

Welche Auswirkungen hatte die Corona-Pandemie auf den Verkehr in NRW?

Die Anzahl der Staus ist zu Beginn des ersten Lockdowns um 83 Prozent zurückgegangen. Die Dauer der Staus sank um 88 Prozent, die Länge sogar um 90 Prozent. Gleichzeitig fuhren immer mehr Leute mit dem Fahrrad oder waren zu Fuß unterwegs. Der große Verlierer der Pandemie ist der ÖPNV. Noch immer ist unklar, wie hoch das Infektionsrisiko in Bussen und Bahnen ist. Das schreckt viele Pendler ab. Wenn sich die Fahrgastzahlen nach der Pandemie nicht berappeln, haben wir aus Klimasicht ein echtes Problem.

Während der Pandemie stellten viele Firmen auf Homeoffice um. Welche Chancen ergeben sich dadurch aus Verkehrssicht?

Homeoffice bietet ein riesiges Potenzial. Wenn der Verkehr nur um wenige Prozent reduziert wird, hat das einen überproportional positiven Effekt auf die Stausituation. Sie müssen sich das wie ein Glas Wasser vorstellen. Sobald das Wasser überläuft, kommt es auf den Autobahnen zum Stillstand. Ist das Glas hingegen nur bis etwas unter den Rand gefüllt, sind die Straßen zwar voll, der Verkehr kommt aber einigermaßen fließend voran. Zehn bis 15 Prozent weniger Verkehr können deshalb dafür sorgen, dass wir in NRW 50 Prozent weniger Staus haben. Dafür müssten aber auch die Stoßzeiten entzerrt werden.

Wie meinen Sie das?

Vor Corona sind die meisten um 8 Uhr im Büro angekommen und gegen 17 Uhr nach Hause gefahren. Das sind Auslastungsspitzen, die problemlos abgeflacht werden könnten. Die Pandemie hat uns dazu gezwungen, flexiblere Arbeitsformen zu finden. Die Leute bleiben entweder ganz zuhause oder passen ihre Arbeitszeiten der Verkehrssituation an. Man könnte zum Beispiel bis 10 Uhr seine Mails bearbeiten und dann erst ins Büro fahren. Mein Wunsch wäre: Weniger Verkehr und entzerrte Stoßzeiten. Dafür wurde ich vor Corona noch als Traumtänzer bezeichnet. Jetzt sehen wir, dass es möglich ist.

Welche Lehren können die Verkehrsunternehmen aus der Pandemie ziehen?

Der ÖPNV muss als echte Alternative wahrgenommen werden. Dafür braucht es ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis und viel flexiblere Tarife. Wenn Arbeitnehmer künftig nur noch dreimal die Woche ins Büro fahren, lohnt sich ein klassisches Monatsticket nicht mehr. Auch Gelegenheitsnutzern müssen passende Angebote gemacht werden. Außerdem müssen endlich die Tarifzonengrenzen wegfallen.

Reichen flexiblere Tarife und günstige Tickets aus, um dem Autoverkehr den Kampf anzusagen?

Natürlich gibt es noch mehr Faktoren, die für die Attraktivität des ÖPNV entscheidend sind – Taktung, Pünktlichkeit und Sauberkeit zum Beispiel. Das Ziel ist aber gar nicht, Autos komplett zu ersetzen. Was ich mir wünsche, ist der multimodale Mensch: Jede Person soll flexibel wählen können, welches Verkehrsmittel am besten passt. Das kann an einem Tag der Zug sein, bei schönem Wetter das Fahrrad und wenn es regnet, der Bus oder das Auto. Oder Sie fahren eine bestimmte Strecke mit dem Auto und steigen dann auf den ÖPNV um. Die Leute wollen mischen, ohne überteuerte Tarife zahlen zu müssen. Wenn Sie hingegen Autos verbieten, ohne für attraktive Alternativen zu sorgen, erzeugt das nur Frust.

Wie wird sich der Verkehr in NRW in den nächsten 10, 20 oder 30 Jahren verändern?

Zunächst einmal hoffe ich, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer nach der Pandemie nicht in alte Denkmuster zurückfallen. Die Corona-Krise hat gezeigt, dass sich die Zahl der Arbeitswege sowie dienstlichen Reisen durch Homeoffice und Mobiles Arbeiten deutlich reduzieren lässt und flexible Arbeitszeiten den Berufsverkehr entzerren können. Und dann wird es darauf ankommen, dass sich der ÖPNV weiterentwickelt. Das Bus- und Bahnangebot in seiner jetzigen Form ist veraltet. Die Bürger wollen günstige Tarife und maximale Flexibilität. Außerdem wird der Verkehr digitaler werden. ÖPNV-Betriebe und Autohersteller müssen sich noch stärker mit dieser Entwicklung auseinandersetzen und innere Widerstände überwinden.

>>> Zur Person

Prof. Dr. Roman Suthold arbeitet seit 2004 für den ADAC und leitet seit 2006 den Fachbereich „Verkehr und Umwelt“ des Regionalclubs Nordrhein. Zudem lehrt der 48-Jährige als Honorarprofessor an der Hochschule Fresenius in Köln zum Thema „Mobilitätsmanagement“ und ist als Lehrbeauftragter an der Hochschule Bochum tätig. Zu Sutholds Spezialgebieten zählen Mobilität in Ballungsräumen, kommunale Verkehrsplanung sowie Digitalisierung im Mobilitätsbereich und E-Mobilität.