Gefährder-Abschiebung - Stamp fordert Unterstützung vom Bund

An Rhein und Ruhr Die FDP will den Kampf gegen den Islamismus verstärken. Minister Stamp verweist auf Erfolge in NRW und kritisiert die Bundesregierung.

Landesflüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) fordert von der Bundesregierung mehr Unterstützung bei der Rückführung von islamistischen Gefährdern in ihre Heimatländer. Er sei „sehr enttäuscht“ von der bisherigen Bilanz von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und den fehlenden Aktivitäten des SPD-geführten Auswärtigen Amtes, sagte Stamp bei der Vorstellung eines Positionspapiers der FDP-Bundestagsfraktion zum Umgang mit dem Islamismus.

Das Papier ist eine Reaktion auf die jüngsten islamistischen Attentate in Dresden, Nizza und Wien. Die FDP fordert darin unter anderem eine konsequentere Überwachung von Gefährdern, die personelle Verstärkung und technische Aufrüstung von Sicherheitsbehörden, den Ausbau der europäischen Polizeibehörde Europol zu einer Art europäischem FBI und die Offenlegung von Quellen der Terrorfinanzierung, konkret: die Aufklärung von Verbindungen zwischen Organisierter Kriminalität, insbesondere der Clankriminalität, zum islamistischen Spektrum.

Lob für Reuls Kampf gegen Clan-Kriminalität

Die von Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) forcierte „Politik der 1000 Nadelstiche“ gegen die Clankriminalität sei wichtig auch im Kontext des Kampfes gegen den Islamismus, lobte der religionspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Benjamin Strasser. Landesflüchtlingsminister Stamp sieht auch andere Forderungen in dem Positionspapier bereits in NRW umgesetzt: Etwa den Ausbau der Abschiebeplätze, der „bei uns von den Grünen massiv kritisiert“ worden sei.

Zudem habe NRW die personellen und strukturellen Voraussetzungen für eine konsequentere Abschiebung von Gefährdern in ihre Heimatländer geschaffen, beispielsweise durch die Installation einer Spezialabteilung bei den Zentralen Ausländerbehörden (ZAB). Dies habe dazu geführt, dass NRW im vergangenen Jahr für 44 Prozent der bundesweiten Abschiebungen von Gefährdern verantwortet habe, in diesem Jahr bislang sogar 50 Prozent. „Wir haben zwischen 2018 und 2020 mehr Gefährder abgeschoben, als Rot-Grün in sieben Jahren“, gab Stamp der vorherigen Landesregierung mit.

Scharfe Kritik an Horst Seehofer

Man stoße jedoch an Grenzen, räumte der Minister ein. Dies liege häufig an fehlenden Rücknahmeabkommen oder fehlenden diplomatischen Noten aus den Herkunftsländern der Gefährder, die abgeschoben werden sollen. Diese Hindernisse zu beseitigen sei jedoch in den vergangenen Jahren „nicht prioritär“ von der Bundesregierung verfolgt worden, obwohl „Seehofer versprochen hat, alles in Bewegung zu setzen“, kritisierte Stamp. Die Grünen rief der Minister auf, im Bundesrat ihre ablehnende Haltung zu der Deklarierung nordafrikanischer Staaten und Georgiens zu sicheren Herkunftsländern zu ändern.

Zugleich wirbt die FDP in ihrem Positionspapier für den Ausbau von Präventionsprogrammen gegen die Radikalisierung in Gefängnissen oder im Internet und die verstärkte Ausbildung von muslimischen Imamen und Religionslehrern an deutschen Universitäten. Stamp sieht NRW mit dem Zentrum für islamische Theologie an der Universität Münster gut aufgestellt, „dort werden Imame sehr erfolgreich ausgebildet“.

Appell an Verantwortung der Islam-Verbände

In dem Positionspapier nimmt die FDP auch die muslimischen Dachverbände in die Verantwortung, sie müssten „radikale und antidemokratische Mitgliedsorganisationen“ ausschließen. Moscheen, in denen islamistisches Gedankengut gelehrt werde, müssen beobachtet und, wenn möglich, geschlossen werden.

Vereine, die Radikalisierung und Gewalt den Boden bereiten, gehören nach Ansicht der Liberalen konsequenter als bislang verboten. Zudem brauche es einen innerislamischen Dialog. NRW habe mit der breit aufgestellten „Koordinierungsstelle muslimisches Engagement“ im vergangenen Jahr ein Format auflegt, in dem nicht nur die großen Islamverbände vertreten seien, so Stamp.