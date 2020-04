Gotteshäuser wieder offen: Was Christen und Muslime planen

Start frei für Gottesdienste – das haben Politiker am Donnerstagabend entschieden. Ab Anfang Mai dürfen Kirchen und Moscheen wieder für die Gläubigen ihre Pforten öffnen. „Wenn das denn so einfach wäre“, erklären übereinstimmend die katholische, die evangelische Kirche und die Moscheevereine. Einen Schnellstart aber werde es nicht geben. Denn die Sicherheit für alle gehe vor.

Heilige Messen am ersten Maiwochenende vielfach nicht möglich

Die Beschränkungen umzusetzen, sei unmöglich, beziehungsweise nur mit größten Hürden verbunden. „Über die Perspektive sind wir sehr froh“, sagt Propst Markus Pottbäcker. Aber jetzt in Aktionismus zu verfallen, sei viel zu gefährlich. „Ich weiß, dass viele Gläubige seit Wochen darauf warten, dass sie wieder gemeinsam Gottesdienste feiern können, es gibt aber auch kritische Stimmen, die vor übereilten Entscheidungen warnen“, sagt der Propst.

Gelsenkirchens Stadtdechant Probst Markus Pottbäcker. Foto: Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Er bittet um Verständnis, dass es eine größere Anzahl an öffentlichen Heiligen Messen bereits am ersten Maiwochenende nicht geben wird. „Vom Regelbetrieb wie er bis zum 13. März möglich war, ganz zu schweigen.“ Das habe er auch mit den Pfarrern von St. Augustinus, St. Urbanus, St. Hippolytus und St. Josef so besprochen. Zumal gerade die älteren Bürger die Kirchen besuchten. „Und gerade die gehören ja zur Risikogruppe“, sagt der Propst.



Zum Schutz vor Corona: Kopierte Liedtexte anstatt Gebetbücher, Sitzplätze mit Abstand

Auch Superintendent Heiner Montanus lässt Vorsicht walten. „Wir eröffnen nur abgestimmt mit dem Robert-Koch-Institut. Da erwarten wir am kommenden Montag eine Beurteilung, wie wir vorgehen könnten.“ Die evangelischen Landeskirchen Rheinland, Westfalen und Lippe hätten Vorschläge gemacht, die jetzt geprüft würden.

Schwierig bleibe es allemal. Messdiener wird es nicht geben. Und was mache man, wenn man singen wolle, aber Mundschutz tragen müsse? Es könnten doch auch in diesen Zeiten kaum Gebetbücher ausgelegt werden, die erst die einen in die Hand nehmen und kurze Zeit später andere. Man überlege, ob man auf die Bänke in großem Abstand Kopien der jeweiligen Lieder hinlege und das Papier später entsorgt. Und nur da, wo Zettel lägen, dürften sich die Gläubigen hinsetzen.

Gelsenkirchens Superintendent Heiner Montanus. Foto: Cornelia Fischer

„Wie gehe ich denn mit Ehepaaren um, die nebeneinander sitzen wollen. Und was ist, wenn sich nach Wochen zwei Menschen endlich wiedersehen und vor Freude zusammenrücken?“ Ein Gottesdienst solle ja eine Freude für die Gläubigen sein und nicht Angst verbreiten.



Cesur Özkaya: Moscheen bleiben geschlossen, keine öffentliche Feier zum Zuckerfest

Ganz genau dieselben Argumente hat auch Cesur Özkaya, Vorsitzender der Hasseler Mescid-i-Aksa Moscheegemeinde und Sprecher der Plattform türkischer Vereine (TDP) Gelsenkirchen. „Wir haben bereits entschieden, dass die Moscheen geschlossen bleiben, auch wenn am 23. April der Fastenmonat Ramadan begonnen hat. Auch zum Abschluss, dem Zuckerfest, wird es in diesem Jahr keine öffentliche Feier geben“, sagt er. „Die Sicherheit geht vor, beten kann man auch zu Hause.“

Cesur Özkaya im Gebetsraum. Foto: Oliver Mengedoht / FFS

Zum Auftakt des Fastenmonats haben OB Frank Baranowski und Melek Topaloglu, die Vorsitzende des Integrationsrates, den in Gelsenkirchen lebenden muslimischen Mitbürginnen und Mitbürgern in einem Schreiben eine gesegnete Fastenzeit gewünscht. Unter dem Motto „Zusammenstehen, aber getrennt“, bitten sie alle Verantwortlichen und Mitglieder um umsichtiges Vorgehen und bedanken sich für die Unterstützung. Sie rufen dazu auf, weiterhin Solidarität und Vernunft zu praktizieren.