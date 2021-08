Grevenbroich: Nina warnt Anwohner nach Schadstoffvorfall

In Grevenbroich hat es einen Schadstoffvorfall gegeben. Ein Gas ist ausgetreten. Messungen werden durchgeführt. (Symbolbild)

Grevenbroich. In Grevenbroich hat es einen Schadstoffvorfall in einer Industrieanlage gegeben. Dabei sind Gase ausgetreten. Warnung für die Anwohner.

In einem Grevenbroicher Industriegebiet ist es am Montagmorgen (2. August) zu einem Schadstoffvorfall gekommen. Nach ersten Informationen könnte dabei laut der Stadtverwaltung Schwefel ausgetreten sein. Die App "Nina" warnt die Bevölkerung.

Nach Informationen der Stadt Grevenbroich habe es gegen 10 Uhr morgens in der Produktionsanlage der carbonverarbeitenden Firma "Tokai Erftcarbon" eine Fehlsteuerung gegeben. Dabei sei ein gelbliches Gas ausgetreten. Womöglich handelt es sich um Schwefel. Aktuell trete jedoch kein Gas mehr aus. Ein Erkundungsfahrzeug des Rhein-Neuss-Kreises sei vor Ort, um Messungen durchzuführen.

Schadstoffvorfall in Grevenbroich: Anwohner sollten im Innern bleiben und Fenster schließen

Bis klar sei, welches Gas ausgetreten ist und wie giftig die Substanz ist, sollten die Anwohnerinnen und Anwohner in Grevenbroich und Rommerskirchen Türen und Fenster schließen und sich in geschlossenen Räumen aufhalten. Eine entsprechende Warnung hat die Katastrophenapp "Nina" herausgegeben. Die Stadt Grevenbroich prüfe nach Aussage eines Sprechers, Fahrzeuge in die Wohngebiete zu schicken, die Warnhinweise über Lautsprecher verbreiten.

"Tokai Erftcarbon" stellt in Grevenbroich nach eigener Angabe Kohlenstoff- und Grafitprodukte her. Das Firmenareal umfasst mehrere Hundert Meter und liegt am Rande eines Wohngebietes.

