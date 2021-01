Corona-Impfung: Hausärzte wollen Senioren in Praxen impfen

An Rhein und Ruhr. Viele Senioren sind verärgert und verunsichert. Sie wollen sich lieber von ihrem Hausarzt impfen lassen. Der Verband signalisiert Bereitschaft.

Der Hausärzteverband Nordrhein drängt darauf, dass die Allgemeinmediziner an Rhein und Ruhr die Corona-Schutzimpfung in ihren Praxen durchführen können. Somit würden mehr ältere Menschen in kürzerer Zeit geimpft und vor schweren Krankheitsverläufen geschützt. Die landesweit eingerichteten Impfzentren seien für ältere Menschen nur schwer erreichbar, Aufwand und Nutzen stünden in keinem Verhältnis, kritisiert der Verband.

Landesweit sind in den vergangenen Wochen 53 Impfzentren eingerichtet worden, in denen Massenimpfungen durchgeführt werden sollen. In Essen beispielsweise in einer Messehalle, in Düsseldorf in der Arena.

Die ersten, die in diesen Zentren geimpft werden sollen, sind hochbetagte Menschen über 80 Jahre, die derzeit entsprechende Termine vereinbaren können. Jedoch gab es zum Start der Terminvergabe am Montag große Probleme, sowohl die Hotline wie auch die Website waren zwischenzeitlich nicht erreichbar.

Weg zum Impfzentrum ist für viele Menschen zu beschwerlich

Dr. Oliver Funken, Vorsitzender des Hausärzteverbandes Nordrhein, hält von den Impfzentren wenig. „Viele Menschen über 80 haben einen eingeschränkten Aktionsradius, für sie ist der Weg zu den Zentren zu beschwerlich.“ Die Folge könne sein, dass sich ausgerechnet viele derjenigen, die am dringendsten Impfschutz bräuchten, nicht impfen ließen.

Deswegen fordert Funken, dass die Hausärzte die Impfungen in ihren wohnortnahen Praxen durchführen. „Jeder Hausarzt könnte innerhalb eines Tages 100 Menschen impfen. Wenn nur die Hälfte der etwa 10.000 Hausärzte in NRW mitmachen würden, wären wir schnell durch.“

Das zentrale Argument für die Einrichtung der Impfzentren ist die Beschaffenheit des Impfstoffs, der vor der Zubereitung tiefgekühlt und danach nur wenige Tage haltbar ist. Logistisch wäre das für die Praxen kein Problem, betont Funken. Apotheken und Labore hätten die Möglichkeit zur Tiefkühlung, in den Hausarztpraxen könnten die Impfstoffe nach der Zubereitung bei zwischen drei und acht Grad gekühlt werden.

VdK: Hausärzte haben Vertrauensvorschuss

Der Impfstoff von Biontech sei so bis zu fünf Tage, der von Moderna sogar einen Monat haltbar. Und die Zubereitung? „So etwas machen wir jeden Tag“, sagt Funken

Horst Vöge, der Landesvorsitzende des Sozialverbandes VdK, kann sich mit der Vorstellung der Impfung in Hausarztpraxen als zusätzlicher Maßnahme anfreunden: „Es geht ja auch darum, das Vertrauen in Impfungen zu stärken. Hausärzte haben bei älteren Menschen einen Vertrauensvorschuss.“