Herzchenwald: Man sieht den Wald vor lauter Träumen nicht

Barbara Müller schaut sich an, was Leute sich so wünschen.

Dortmund Viele Menschen zieht es gerade in einen Wald in Dortmund. Im Herzchenwald hängen ihre Wünsche aus: für sich, für andere, für alle.

Haus Mowwe macht am Wochenende noch Betriebsferien, selbst vom Kochen für Abholer, doch auf dem Parkplatz des Restaurants herrscht dennoch Betrieb. Autos parken ein, fahren vor, Menschen ziehen sich von Autositzen aus Gummistiefel an oder auch schon wieder aus, und die Sätze, die hier fallen, sind sich häufig ähnlich: "Wissen Sie vielleicht, wo das Herzenswäldchen ist?" "Haben Sie schon den Herzchenwald gefunden?" "Nein, aber wir suchen ihn auch." Gemeinsam stapft man los.

Das Herzenswäldchen ist eine Baumgruppe in Kurler Busch, einem fast 200 Hektar großen Wald im äußerst ländlichen Dortmunder Nordosten. Dort hängen Menschen Wünsche auf: auf Holzspateln und auf Herzen aus Kork und auf Papier in Plastikhüllen; sie legen einen aufwändig gestalteten Stein mit den besten Wünschen hinzu oder ritzen sich ein in eine Holzbank, die da unvermittelt steht. Voll, das Holz, voll mit Liebe in traditioneller Form: "Jonas&Lena" im Herzen.

"Folge dem Herzen und du findest den Weg"

Was da aber auch alles steht! Hunderte, vielleicht noch mehr Wünsche baumeln herunter. "Wir wünschen Glück." "Wir wünschen, dass der, der das liest, einfach glücklich, zufrieden und gesund bleibt." "Ich wünsche mir, dass ich und meine Freundin immer beste Freunde bleiben." Oft sehr menschlich, sehr persönlich, stellenweise gibt es aber doch auch eine gewisse Fallhöhe: "Dortmund soll Meister werden."

Die Attraktion im Eichenwald hat sich herumgesprochen, und so kommen schon seit einiger Zeit vor allem an Samstagen und Sonntagen Menschen in den Wald, die den Weg und, darf man unterstellen, vielleicht auch einen Sinn suchen. Zu beidem gibt es keine Wegweiser. "Jeder Interessierte sollte die Energie aufbringen, das selbst aufzuspüren", sagt einer der Initiatoren: "Folge dem Herzen, und du findest den Weg."

In 200 Hektar Wald ist die Baumgruppe kaum zu finden

Man sieht nur mit dem Herzen gut, jaja, schon klar, aber einen Ortskundigen anzusprechen und zu fragen, wird doch wohl erlaubt sein. Denn auf 200 Hektar tiefem Wald eine bestimmte Baumgruppe zu finden, die an keinem Weg liegt, ist zu viel für diese kurzen Wintertage. Soviel sei verraten: Nehmen Sie von einem der Hauptwege aus den Trampelpfad, der am matschigsten ist. Das Interesse der Leute materialisiert sich in der Tiefe des Schlamm. Leichte Schuhe und trockene Füße überleben hier nicht.

Und dann stehen sie da. Fotografieren und filmen die Baumgruppe, lesen einander vor ("Enno, du bist der beste Bruder"), hängen selbst noch etwas hinzu. Wenn es nicht zu voll ist, hat das etwas Andächtiges hier, sehr Stilles, die Holzspateln klappern leise, wenn der Wind sie aneinander bewegt. "Das ist kein normaler Wald", staunt ein kleines Mädchen, das gerade mit seinen Eltern hinzutritt. Man sieht den Wald vor lauter Träumen nicht.

Aktionskünstler schufen einen "Ort der Gedankenpurzelbäume"

"Für alle Vertrauen Liebe Nähe." "Freiheit." "Dass wir alle wieder zusammen sind." "Freunde umarmen." "Frieden für die Tiere." "Genieße den Augenblick." "Kein Müll im Wald." Und dann wird es wieder persönlich: "Ich möchte nicht alleine sein im Leben." "Ich wünsche meiner Familie Gesundheit und mir ein Baby mit meiner Frau."

Den Anstoß zum Herzenswäldchen gaben zwei Aktionskünstler, die sich "Dett" und "Jornfeld" nennen und großen Wert auf ihre Anonymität legen. Diese Bäume seien "ein Ort der Gedankenpurzelbäume", haben sie aufgeschrieben: "Um andere Menschen einzufangen, zu inspirieren, mitzunehmen, ihnen ein Lächeln zu entlocken."

"Ich wünsche mir, dass Ella wieder gesund wird." "Ein anderes Kind berühren." "Liebe fühlt sich an wie Ankommen, aber nicht an einem Ort, sondern bei einem Menschen." "Sei die Poesie selbst." Mitte Februar aber, so heißt es, wollen Dett und Jornfeld das Herzenswäldchen aufgeben. Ein Besucher hat aufgehängt: "Danke für diesen tollen Ort." Dass der Herzchenwald bleibt, kann man sich nur - wünschen.