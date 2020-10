Die „Höhle des Mammuts“ für junge Firmen in Balve

Balve. Aus TV-Show wird reales Leben. Der Leader-Verein organisiert „Die Höhle des Mammuts“. Wie sich Start-Ups in Balve präsentieren können.

Eine lokale Version des VOX-Hits „Höhle der Löwen“ bietet Start-Ups aus dem Hönnetal die Möglichkeit, finanzielle Unterstützung und Profi-Coaching zu gewinnen. Dabei arbeiten die Fachhochschule Südwestfalen und der regionale Förderverein „Leadersein – Bürgerregion am Sorpesee“ zusammen. Das Projekt richtet sich an Brancheneinsteiger aus dem Sauerland. Ziel der Veranstaltungsreihe mit dem Namen „Höhle der Mammuts“ ist es, die heimische Wirtschaft zu stärken und Jungunternehmern den Zugang zu Netzwerken zu erleichtern.

„Das Projekt ,Die Höhle der Mammuts‘ bietet Start-ups und gerade auch jungen Menschen die Möglichkeit, trotz der aktuellen Herausforderungen sichtbar zu werden und ihre Ideen bekannt zu machen“, sagt Leonie Loer, Regionalmanagerin des Leader-Vereins.

Der unterstützt seit Jahren lokale Projekte, oft im ehrenamtlichen Bereich, mit Fördergeldern der EU. Die Fachhochschule Südwestfalen schiebt bereits mehrere innovative Projekte zur Etablierung der Gründerszene an. Unter anderem „#digitalewirtschaftsüdwestfalen“ und „Company Growth Hacking“, die sich um wachstumsorientierte Gründung sowie um digitale Transformation drehen.

wurden sowohl zwei Halbtagsstellen an der Fachhochschule eingerichtet, als auch ein Budget für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit aufgestellt. „Durch die breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit und die verschiedenen Formate wird eine große Zielgruppe erreicht und ein Netzwerk geschaffen. So kann das Projekt #dhdm in der Krise eine Chance sein“, .

Im Fokus des Projektes stehen die Etablierung eines Gründer-Ökosystems, die Qualifizierung von Akteuren und eine Steigerung des überregionalen Bekanntheitsgrades der heimischen Wirtschaft. Gerade jungen Menschen, die bislang weniger Zugriff auf die Begriffe Start-Up und Gründerperspektive haben, soll der Einstieg in Wirtschaftsnetzwerke erleichtert werden.

Wegen der Corona-Pandemie musste das Projekt umstrukturiert werden. Ein Großteil wird digital stattfinden. Mit Hilfe einer Online-Plattform startet im November die erste von sechs Veranstaltungen. Alle zwei Monate werden drei Sprecher eingeladen, die jeweils eine halbe Stunde die Unternehmensgründung und -entwicklung thematisieren. Auch online soll möglichst interaktiv zu agiert werden. Rund 100 Teilnehmer haben am Ende jeder Veranstaltung die Möglichkeit, in einer Diskussionsrunde Fragen zu stellen und Anregungen zu geben. Im Vordergrund stehen zudem Markt-Trends, etwa im E-Sport.