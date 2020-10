Unbekannter stiehlt Warndreieck der Iserlohner Polizei

Foto: Michael May

Altena/Hemer/Iserlohn/Altena. Ein unbekannter Dieb nutzte die Sicherungsmaßnahmen nach der Unfallaufnahme und bestehlen die Polizei.

Ein unbekannter Dieb hat am Sonntag zwischen 13 und 20 Uhr Polizeibeamte beklaut. Das teilt die Kreispolizeibehörde am heutigen Dienstag mit. Aufgrund einer größeren Ölspur, welche sich über Iserlohn, Hemer und Altena erstreckte, war „Auf dem Giebel“ in Altena ein Kradfahrer gestürzt. Dabei hatte sich dessen Beifahrerin leicht verletzt.

Um weitere Gefahren für den Straßenverkehr auszuschließen, wurde die Straße unter Beteiligung der Feuerwehr sowie mehrerer Streifenwagen gesperrt. Da jedoch einige schmalere Zufahrtswege und Waldwege in der Straße Auf dem Giebel mündeten, wurden zudem Warnfaltdreiecke und Leitkegel auf den Teilabschnitten aufgestellt. Ein Warnfaltdreieck stand 200 Meter von der Einmündung Ihmerter Straße entfernt. Nach Beendigung des Einsatzes war das Warnfaltdreieck nicht mehr aufzufinden.

So ein ein Warnfaltdreieck der Kreispolizeibehörde hat ein Unbekannter von einer Unfallstelle in Altena entwendet. Foto: IKZ-Archivfoto

Die Polizeibeamten gehen davon aus, dass dieses von einem unbekannten Täter im Rahmen des mehrstündigen Einsatzes entwendet wurde. Wer dazu Angaben machen kann, sollte sich bei der Polizei in Iserlohn melden unter 02371/9199-0.