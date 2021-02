Erste Iserlohner und Hemeraner in Lüdenscheid geimpft

Klara Werner aus Hemer verlässt als eine der ersten Geimpften die Schützenhalle Loh in Lüdenscheid. Am Ende sei es sehr schnell gegangen, sagt sie.

Iserlohn/Hemer/Lüdenscheid. Bei Eiseskälte haben am Montag Senioren an der historischen Schützenhalle ausgeharrt, um sich impfen zu lassen.

Das Impfzentrum in Lüdenscheid in der Historischen Schützenhalle Loh ist am Montag pünktlich eröffnet worden, erst einige Minuten vor 14 Uhr werden die Gitter beiseite geschoben – frei ist damit der Weg zunächst in ein Zelt, wo die Registrierung ansteht. Dabei waren die Menschen mit den Impfterminen wegen der Witterung sehr zeitig angereist, einige von ihnen schon gegen 13.15 Uhr. Für sie hieß es anstehen in der Eiseskälte (minus sechs Grad) oder zurück ins Auto, um dort zu warten. So geht es auch der 85-jährigen Klara Werner aus Hemer, die von Sohn Martin begleitet wird. Am Ende gehört sie zu den ersten, die in Lüdenscheid ihre Impfe erhalten hat.

Sie sei nicht aufgeregt, gibt die Hemeranerin kurz vor dem Gang in die Halle zu Protokoll. Eher unaufgeregt wirkt sie auch, als sie das Impfzentrum gegen 14.40 Uhr wieder verlässt. „Alles ist sehr schnell gegangen“, meint sie. Am 5. März hat sie nun den Termin für die zweite Spritze mit dem Biontech-Impfstoff. Gleich am ersten Tag der Anmeldemöglichkeit waren die Termine klar gemacht worden.

Auch eine 85-jährige Letmatherin hat einen 14-Uhr-Termin. Die Tochter hat sich extra einen Tag Urlaub genommen, um ihre Mutter nach Lüdenscheid zu fahren. Am ersten Tag dabei zu sein, findet die Seniorin gut. „Dann hat man es gleich hinter sich“, meint sie. Am aufregendsten sei die Fahrt auf den verschneiten Straßen gewesen. Ihre Tochter kritisiert derweil das Anmeldeverfahren. So, wie das organisiert sei, hätten ältere Leute kaum eine Chance, sich selbst um einen Termin zu bemühen. Am 1. März geht es nun erneut nach Lüdenscheid zum zweiten Termin.

Ernst Reichert (85) und Ehefrau Ilse (81) gehören zu den ersten aus Iserlohn, die in Lüdenscheid geimpft werden. Die Terminvereinbarung sei alles andere als einfach gewesen. Über fünf Stunden, so berichtet Sohn Uwe, hätten sie sich teilweise zu dritt mit Telefon und Internet um einen Termin bemüht. Für Ilse Reichert gibt es am Montag noch eine kleine Zitterpartie. Denn sie hatte keine Bestätigung für ihren Termin erhalten, obwohl sie telefonisch wiederholt nachgehakt hatte. Am Ende erhalten Ilse und Ernst Reichert aber beide ihre Impfe. Danach sagt Ernst Reichert: „Alle waren sehr freundlich und haben sich auch gut um uns gekümmert. Das war schon in Ordnung. Schlimm war allerdings die lange Wartezeit in der Kälte, bevor wir überhaupt reingelassen wurden.“

Reinhard Hendricks (86) und Schwester Gertrud (87) aus Iserlohn haben ebenfalls Termine für den Nachmittag erhalten, allerdings rund 30 Minuten versetzt. Mehrere Telefonanrufe seien Notwendig gewesen, um einen Termin zu bekommen. Von Anlaufschwierigkeiten bei der Terminvergabe berichtet auch die 85-jährige Helga Schweizer aus Hemer. Als es nun endlich soweit ist, zeigt sie sich ebenfalls unaufgeregt.

Zwischen 45 Minuten und einer Stunde und zwanzig Minuten hat die Fahrzeit derjenigen betragen, mit denen wir vor der Schützenhalle gesprochen haben. Auf der Hinfahrt war auch die Autobahn zu großen Teilen noch schneebedeckt, in Lüdenscheid ist die Strecke zwar gut ausgeschildert, die Straßen waren aber eher mäßig geräumt. Wiederholt wird gefragt, ab wann denn auch in Dröschede geimpft wird.

Vor der Schützenhalle steht regelmäßig ein Polizeifahrzeug, um die Situation vor dem Impfzentrum zu beobachten. Zunächst können die Polizisten zuschauen, wie Menschen in der Kälte stehen und frieren. Mit der Zeit löst sich die Schlange vor dem Registrierungszelt aber auf. Zwei Männer kommen unverrichteter Dinge und gereizt zurück. Sie hatten keinen Termin, dachten, vor Ort könnten sie einen ausmachen. Das ist allerdings nicht möglich und war im Vorfeld auch immer wieder mitgeteilt worden.

Bis 17 Uhr nur neun Absagen

Bis 17 Uhr waren rund 170 der für den ersten Tag vorgesehenen 264 Impftermine erledigt, bis zu diesem Zeitpunkt hatte es nur neun Absagen gegeben. Kreispressesprecher Hendrik Klein hat angesichts der tiefwinterlichen Witterungsverhältnisse wohl durchaus mit mehr Absagen gerechnet. Auch bei der neuen Hotline hätten sich nur drei Personen gemeldet. Geöffnet hatte das Impfzentrum am Montag bis 19.30 Uhr.

Leicht verspätet aufgrund des Wetters hatte das zuständige Logistikunternehmen den Impfstoff von Biontech & Pfizer angeliefert, aber dennoch rechtzeitig. Das Team des Impfzentrums hat sich bereits zwei Stunden vor der ersten Corona-Impfung getroffen, um letzte Details abzustimmen. In unzähligen Probedurchgängen, so heißt es in einer Mitteilung des Kreises, seien die Abläufe vorher immer wieder geübt worden. „Das hat sich bezahlt gemacht, denn auch in der Praxis hat am ersten Tag alles reibungslos funktioniert“, berichtet Dr. Gregor Schmitz. Der ärztliche Leiter des Impfzentrums im Märkischen Kreis zieht eine positive Bilanz vom ersten Tag: „Man kann dem Team und allen Beteiligten des Impfzentrums, aber auch den zu impfenden Menschen ein dickes Kompliment aussprechen. Es ist ruhig und besonnen verlaufen.“

Im Impfzentrum in der Historischen Schützenhalle Loh in Lüdenscheid sind zwölf Impfkabinen eingerichtet. Wer witterungsbedingt den Termin am 8. Februar nicht wahrnehmen konnte, kann am Dienstag zur gleichen Zeit ohne neue Terminvereinbarung zum Impfzentrum nach Lüdenscheid kommen. Ab kommenden Montag wird auch vormittags geimpft. Durch die kurzfristige Zuteilung von knapp 3000 Impfdosen von AstraZeneca können weitere Personen der höchsten Priorisierungsstufe, zum Beispiel Mitarbeiter ambulanter Pflegedienste, Hozpizmitarbeiter oder Rettungsdienstpersonal bis Ende Februar geimpft werden. Die Impfberechtigten beziehungsweise ihre Arbeitgeber erhalten in den nächsten Tagen eine entsprechende Information vom Kreis oder direkt vom Impfzentrum. Die Terminbuchung erfolgt nicht über die von der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) betriebene Terminsoftware. Die Koordinierungseinheit hat zusammen mit dem Kreis eine eigene Terminsoftware freigeschaltet. Ansonsten ist die KVWL nach wie vor für die Terminvergabe zuständig (0800/1161102 oder online www.116117.de).

Weiter unklar ist derweil, ob und wann das Impfzentrum in Iserlohn-Dröschede in Betrieb geht. Die Räume der Firma Kottmann, so Hen­drik Klein, seien seit dem 1. Februar angemietet. Aktuell werde im politischen Raum nach einer Lösung gesucht. Vor einem Start müssten zum einen die personellen Ressourcen (KVWL) vorhanden sein, als auch der nötige Impfstoff. „Da könnte sich bald etwas tun“, wollte sich Klein nicht zu pessimistisch geben.