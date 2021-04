Kinder finden Skelettteile in Werdohl – Polizei sucht Zeugen

Am Flussufer der Verse in Werdohl finden zwei Kinder Teile eines menschlichen Skeletts. Die Obduktion ergab, dass es sich um einen Mann handelt.

Werdohl. Zwei Kinder entdecken am Flussufer der Verse Teile einer Leiche – Identität ist bis jetzt ungeklärt. Nun sucht die Polizei mit Fotos nach Zeugen.

Zwei Kinder haben in Werdohl im Märkischen Kreis beim Spielen Teile eines menschlichen Skeletts gefunden. Die Identität des Toten blieb zunächst unklar, wie die Polizei in Iserlohn am Freitag mitteilte. Die beiden neun und elf Jahre alten Mädchen hatten das Skelett demnach am Dienstagnachmittag beim Müll aufsammeln nahe des Flusses Verse in Werdohl entdeckt.

„Es sind Knochen menschlichen Ursprungs“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Verwesung der Leiche sei bereits weit fortgeschritten, auch möglicher Tierfraß machte eine Identifizierung bisher unmöglich. Derzeit gebe es keine Hinweise auf eine Straftat.

Laut Obduktion handelt es sich um einen Mann zwischen 50 und 70 Jahren

Laut Obduktion handelte es sich bei dem Toten um einen schlanken Mann. Zum Zeitpunkt seines Todes war er zwischen 50 und 70 Jahre alt. Das Gebiss ist unvollständig und ungepflegt. Wie groß der Mann war, blieb unklar. Ungeklärt ist bislang auch, wie lange die Leiche dort schon lag. Aufgrund von Zeugenaussagen gehen die Ermittler jedoch davon aus, dass der Toteseit mindestens Juli 2020 dort lag, möglicherweise auch deutlich länger.

Das T-Shirt des Verstorbenen trägt die Aufschrift „ODE“. Die Polizei sucht damit nach möglichen Zeugen. Foto: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis / OTS

Der Mann trug teilweise Kleidung, die auch Arbeitskleidung sein könnte. Diese befand sich in schlechtem Zustand. Die Polizei sucht mit Bildern eines T-Shirts und eines Pullovers nach Zeugen, die Angaben zu dem Toten machen können. Das möglicherweise beigefarbene T-Shirt trägt die Aufschrift „ODE“. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (AFP/OTS)