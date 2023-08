Seit mehreren Wochen kündigt die Stadt Menden die neue Großbaustelle an der Holzener Straße an. Jetzt soll es mit den Arbeiten los gehen.

Straßendecke wird saniert Vollsperrung: Holzener Straße in Menden seit heute dicht

Menden. Sie wurden lange angekündigt, jetzt starteten die Arbeiten an der Holzener Straße. Die Straße wird saniert und ist für sieben Wochen gesperrt.

Nach der ersten Ankündigung im Frühjahr durch eine Beschilderung an der Holzener Straße in Menden „Erneuerung der Straßendecke im Sommer 2023“, sollte es am heutigen Montag, 21. August, nun losgehen. Eine Fertigstellung im kalendarischen Sommer ist nicht zu erwarten, da die Arbeiten circa sieben Wochen dauern werden, die Straße wird während dieser Zeit für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Sie soll über eine Länge von 800 Metern neue Deckschichten erhalten, dafür werden zehn Zentimeter des vorhandenen Fahrbahnbelags abgefräst und erneuert.

+++ Lesen Sie auch: Großbaustelle voraus: Was an der Holzener Straße geplant ist+++

Holzener Straße: Baumaßnahme ist in drei Abschnitte aufgeteilt

Im ersten Abschnitt, der zwischen Haus Nr. 52 und dem Elsternweg liegt, muss auf circa 250 Metern der komplette Asphaltaufbau erneuert werden. Insgesamt ist die Baumaßnahme in drei Abschnitte geteilt um die Arbeiten für den Einbau der abschließenden Deckschicht vorzubereiten.

Während der Vorbereitung sind die jeweiligen Abschnitte so gesperrt, dass die Straßen Elsternweg und Meisenweg entweder vom Bräukerweg oder der Provinzialstraße aus anfahrbar bleiben. Den Anliegern der Gertrud-Bäumer-Straße und Lerchenstraße wird im letzten Bauabschnitt eine Zu- und Ausfahrt zur Bismarckstraße ermöglicht.

+++ Auch lesenswert: Menden: Sperrungen wegen Bauarbeiten rund um die Horlecke+++

Holzener Straße: Einbau der Deckschicht soll an einem Sonntag erfolgen

Für den Einbau der Deckschicht wird die Holzener Straße dann über die kompletten 800 Meter gesperrt. Dies wird an einem Sonntag erfolgen und rechtzeitig bekannt gegeben. An diesem Tag werden die Straßen Meisenweg und Elsternweg nicht mit Fahrzeugen erreichbar sein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn und Umland