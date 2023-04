Unbekannte Vandalen haben eines der neuen Spielgeräte auf dem Spielplatz Am Papenbusch offenbar als Unterstand genutzt, um die Grillsaison zu eröffnen.

Stadt erstattet Anzeige Vor Wiedereröffnung: Vandalismus auf Spielplatz in Menden

Menden. Noch vor Wiedereröffnung haben Unbekannte auf einem Spielplatz in Menden ein Spielgerät beschädigt, bevor es überhaupt zum Spielen genutzt wurde.

Der Spielplatz Am Papenbusch in Menden ist so gut wie fertig umgebaut und steht kurz vor der Wiedereröffnung. Und schon gibt es die erste Schadensmeldung, obwohl der Platz noch durch Bauzäune abgesperrt ist.

Unbekannte haben eines der neuen Spielgeräte offenbar als Unterstand genutzt, um die Grillsaison zu eröffnen. Das Ergebnis: Das neue Spielgerät aus Holz weist zwei große, schwarze Brandstellen auf. Ohne, dass es zu seinem eigentlichen Zweck, dem Spielen, jemals benutzt worden ist.

. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauhofes wurden außerdem damit beauftragt, den Schaden so gut es geht zu retuschieren, damit der Spielplatz bald eröffnet werden kann.

