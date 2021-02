Wird ab Ende Mai in den Praxen geimpft?

Märkischer Kreis. Corona, das zweite Impfzentrum und die Kontaktverfolgung waren neben Bundestagswahl & Co. Themen bei der Kreis-Mitgliederversammlung der Grünen.

Der eigene und der Kreis-Haushalt, das Budget und der Kandidat für die Bundestagswahl standen auf der Tagesordnung der Kreis-Mitgliederversammlung der Grünen, die am Samstag zum zweiten Mal virtuell stattfand (wir berichteten bereits kurz). Für Gesprächsstoff sorgte aber natürlich auch die Corona-Pandemie und vieles, was damit zusammenhängt: die Kontaktverfolgung durch den Kreis, die schlecht laufende Impftermin-Vergabe durch die damit von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) beauftragte externe Firma und natürlich auch die Diskussion um das zweite Impfzentrum in Iserlohn.

Dabei wurde auch ein Punkt angesprochen, der dabei bislang in der Öffentlichkeit noch nicht so thematisiert worden ist, dem Vernehmen nach aber bei der KV und in der Ärzteschaft: So könnten schon ab Ende Mai die Hausärzte in ihren Praxen impfen, womit dann eben irgendwann auch das am Montag gestartete Impfzentrum in Lüdenscheid nicht mehr gebraucht werden würde. Für ein bisschen „zeitliche Zurückhaltung“ bei einem zweiten Impfzentrum plädierte dann auch Dr. Rita Rüth, neben John Haberle Sprecherin des Kreisverbandes der Grünen.

Durch transportablen Impfstoff ändert sich die Lage

Die Fachärztin für Allgemeinmedizin in einer Balver Praxis tat dies mit Blick auf die damit zusammenhängenden und vom Kreis zu tragenden Kosten wie die Herrichtung des Zentrums und die Personalkosten, beispielsweise auch für den nötigen 24-stündigen Sicherheitsdienst: „Denn es tut sich da derzeit soviel, dass man nicht übereilt handeln sollte“, sagte Dr. Rüth mit Verweis auf die kommenden Wochen und auf den als zweites zugelassenen Impfstoff von AstraZeneca, der problemlos transportiert und in Praxen verabreicht werden kann. Anders als der von Biontech-Pfizer, der bekanntlich stets bei minus 70 Grad Celsius gelagert werden muss. „Ein zweites Impfzentrum ist nur sinnvoll, wenn wir im großen Stil diesen empfindlichen Impfstoff verimpfen müssen. Wenn wir einen transportablen Impfstoff kriegen, sieht die Sache schon wieder ganz anders aus.“ Natürlich lebe man in einem großen Flächenkreis, und es sei natürlich praktisch, wenn es ein zweites Zentrum gebe, aber es sei eben auch mit erheblichen Investitionen verbunden. „Sollte sich herausstellen, dass wir das brauchen, kann man es immer noch einrichten“, sagte die Altenaerin.

„Wir haben im Märkischen Kreis das Sonderproblem, dass für den bevölkerungsstarken Nordkreis das Impfzentrum im Südkreis relativ weit weg ist“, sagte John Haberle. In dieser besonderen Situation, wo es wohl erst einmal kein zweites Zentrum geben werde, auch wenn man es noch so gerne hätte, „stellt sich für uns Iserlohner die Frage, wie wir die Menschen vernünftig, gut und sicher nach Lüdenscheid bekommen“, sagte der Kreissprecher und grüne Ratsfraktionsvorsitzende. Das Kernproblem sei indes, dass generell, also weltweit, einfach zu wenig Impfstoff derzeit zur Verfügung stehe, wobei sich Haberle mit Schuldzuweisungen zurückhielt.

Verbesserungsbedarf gibt es offensichtlich auch bei der Kontaktverfolgung. Mit der Praxis in Balve an der „Schnittstelle“ zu den Nachbarkreisen wie Unna und HSK berichtete Dr. Rita Rüth, dass der Märkische Kreis „in der Kontaktverfolgung deutlich langsamer“ sei als die anderen. „Woran das liegt, kann ich nicht beurteilen, aber es ist leider so.“

In seinem Bericht aus der grünen Kreistagsfraktion erwähnte der Vorsitzende Oliver Held, dass im Haushaltsentwurf des Kreises 50 zusätzliche Stellen für das Gesundheitsamt zur Kontaktverfolgung stehen. Zudem gebe es sehr große Umschichtungen innerhalb der Kreisverwaltung: „Aus allen Abteilungen und Fachdiensten sind Mitarbeiter umgesetzt und zeitweilig abgeordnet worden, so dass unterm Strich insgesamt 100 Mitarbeiter im Gesundheitsamt für diese Aufgabe eingesetzt sind.“ Das habe schon „eine heftige Dimension“.

Von Menden nach Lüdenscheid ist es „fast eine Weltreise“

Angesichts der Größe des Kreises und der Tatsache, dass es von Menden bis Lüdenscheid „fast eine Weltreise“ sei, sprach sich der Altenaer für ein zweites Impfzentrum im Nordkreis aus. Deswegen freue er sich auch, dass es in Kürze auf Einladung des Landrates einen interfraktionellen Austausch darüber geben soll, wie man „in dieser Sache gemeinsam vorgeht“.

Corona spiele indes natürlich auch eine Rolle bei der Frage, wie der Kreis seinen Haushalt solidarisch aufstellen könne. Während viele Städte wie auch Iserlohn und Hemer die neu geschaffene Möglichkeit, die coronabedingten Mehrausgaben im Haushalt zu isolieren und über 50 Jahre abzuschreiben, nutzen würden, möchte der Kreis das nicht tun. Das habe dann natürlich Auswirkungen auf die Kreisumlage und damit in negativer Weise für die Finanzen der Städte und Gemeinden. Darüber werde in der grünen und wohl auch in den anderen Fraktionen derzeit aber noch diskutiert. John Haberle merkte an, dass es aus „Vorsorgesicht prinzipiell richtig“ sei, nichts in eine unsichere Zukunft zu verschieben. „Aber das kann auch nur der Kreis mit seinem Umlagehaushalt machen.“ Viele der kreisangehörigen Kommunen hätten hingegen teils gar keine oder kaum noch finanzielle Möglichkeiten: „Auch in Iserlohn sind wir einen Hauch vor der Haushaltssicherung. Wenn hingegen die Kreisumlage ein bisschen abgesenkt würde, wären wir da sicherer.“

Zwei Ideen, die der Kreistagsfraktion bei den Haushaltsberatungen wichtig sind, stellte Oliver Held vor: ein „Jobbike-Leasing“ für die Mitarbeiter der Kreisverwaltung sowie die Einstellung eines zweiten Klima-Managers, um die Klimaschutz-Bemühungen des Kreises noch zu verstärken. Der Vorsitzende berichtete auch vom „guten Teamspirit“ in der Fraktion. „Manchmal sind wir noch etwas erschrocken und demütig, wie groß die Kreistagsfraktion geworden ist“, sagte Held angesichts der mehr als Verdoppelung der Sitze von fünf auf elf. Auch John Haberle hatte das zuvor mit Blick auf die Ortsverbände und die Räte festgestellt: „Wir haben auch das Gefühl, definitiv mehr gehört zu werden von den anderen Fraktionen und dass wir deswegen besser ein Wörtchen mitreden können.“

Um die gestiegene Bedeutung der Partei, die gewachsene Anzahl der Mandatsträger und deren Abgaben in die Parteikasse ging es auch bei der Diskussion um das Wahlkampfbudget. „Die Umfragewerte sind ordentlich. Wir werden heiß gehandelt als Teil der nächsten Bundesregierung. Wir stellen voraussichtlich einen Kanzlerkandidaten oder eine -kandidatin: Wir sind keine kleine Splitterpartei mehr“, fasste der grüne Ratsherr und Bürgermeisterkandidat im vergangenen Jahr, Martin Isbruch, zusammen. Der „breite Anspruch“ und das „breite Angebot an die Gesellschaft“ müsse sich daher auch mehr in der öffentlichen Wahrnehmung zeigen, gleich ob bei Großplakaten oder mehr Social-Media-Aktivitäten. Natürlich gelte es bei den Kosten, die nächste Kommunalwahl 2025 im Blick zu haben: „Aber von einer allgemeinen grünen politischen Großwetterlage profitieren wir dann auch wieder vor Ort.“ Mit 17 Ja-Stimmen bei zehn Nein-Stimmen und vier Enthaltungen beschloss die Versammlung eine Erhöhung des Wahlkampfbudgets des Kreisverbandes um 5000 Euro auf 25.080 Euro. Hinzu kommen die Mittel aus den Kassen der zwölf Ortsverbände.

Bundestagswahl ist „die entscheidende Klima-Wahl“

Die Bedeutung der Bundestagswahl als „entscheidende Klima-Wahl“, mit der das Ziel einer Reduzierung der CO2-Emissionen auf Null bis zum Jahr 2035 noch erreicht werden kann, hob der designierte Bundestagskandidat Dr. Ingo Stuckmann hervor, der noch per Briefwahl bestätigt werden muss. „Wir müssen beim Klima alle schauen, was wir tun können, alle Menschen erreichen und mit den Firmen und Verbänden reden. Das ist ein Riesen-Thema, und der Wahlkampf beginnt genau jetzt.“