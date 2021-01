Junge Sängerin aus Hagen räumt bei Wettbewerben Preise ab

Hagen. Sopranistin Ann-Kathrin Niemczyk ist erst 21 und hat beim Bundeswettbewerb Gesang den 2. Preis errungen. Es ist nicht ihr erster Erfolg

Das Theater Hagen ist seit über 100 Jahren ein Sprungbrett. Hier finden nicht nur junge Sänger mit frischem Examen eine Chance. Mitunter wachsen auch in den hauseigenen Abteilungen große Begabungen heran. So wie Ann-Kathrin Niemczyk, die mit nur 21 Jahren bereits Auszeichnungen bei internationalen Competitionen einsammelt. Soeben hat sie den wichtigsten deutschen Sängerwettstreit, den Bundeswettbewerb Gesang, mit einem zweiten Platz absolviert und bei der italienischen Nomea-Competition in Neapel einen ersten Preis errungen.

Angefangen hat die frühere Hildegardis-Schülerin im Kinderchor des Theaters Hagen. Dort wurde ihr Talent von der Hagener Gesangspädagogin Melanie Maennl entdeckt und in der von Maennl und dem früheren Hagener Generalmusikdirektor Prof. Florian Ludwig eingerichteten Soloklasse gefördert. Die Soloklasse ist inzwischen aufgelöst. „Sie hat die Stimme halt vom lieben Gott“, so charakterisiert Melanie Maennl die Ausnahmebegabung ihrer Schülerin, die heute im 5. Semester Gesang an der Musikhochschule Detmold studiert.

Man lebt seinen Traum

„Man lebt seinen Traum“, beschreibt Ann-Kathrin Niemczyk ihren Alltag zwischen Studium, Üben und Lernen. Die Teilnahme an Wettbewerben ist für junge Sänger wichtig. „Das Schöne am Bundeswettbewerb war, dass man vor Publikum singen konnte, vor einem reduzierten Publikum zwar, aber immerhin. Wir brauchen die Bühnenerfahrung. Singen ist eine Arbeit, die Routine voraussetzt.“ Corona macht das öffentliche Auftreten derzeit unmöglich. Das ist ein großer Angstfaktor für die Nachwuchskünstler. „Es betrifft besonders die Examenskandidaten. Welches Theater stellt denn derzeit Sänger ein? Alles ist eingefroren. Die Erfahrung, mit Orchester zu singen, fehlt ebenfalls.“

306 junge Menschen im Alter von 17 bis 30 Jahren hatten sich für den Bundeswettbewerb Gesang 2020 angemeldet, so viele wie noch nie zuvor. Wegen Corona fallen die Vorsingen bei Theatern, Opernakademien und Stipendien-Projekten aus; die künftigen Königinnen der Nacht und Tannhäuser hungern regelrecht nach Auftritten. Bei Wettbewerben wird man nicht nur von den Kollegen gehört, sondern auch von Intendanten, Agenten und berühmten Sängern. Ein Drittel der Kandidaten hat es aus den Vorrunden in das Finale geschafft. Insgesamt gibt es 15 Preisträger in zwei Kategorien.

Ann-Kathrin Niemczyk ist bereits zum zweiten Mal dabei. Schon mit 16 Jahren ist sie in Berlin angetreten und wurde die jüngste Finalistin in der Geschichte des Wettbewerbs. 2019 hat sie den Gesangswettbewerb der Kammeroper Schloss Rheinsberg gewonnen sowie den Gran Prix des Giulio-Perotti-Wettbewerbs und erhielt dort zudem die Sonderpreise für die außergewöhnliche Stimme und die beste Interpretation eines deutschen Liedes.

Lampenfieber & Co.

Wettbewerbe sind ebenfalls ein guter Anlass, den Umgang mit Auftrittsängsten zu trainieren. „Das Lampenfieber war schlimmer als sonst, weil die Routine fehlte. Im Januar bin ich das letzte Mal aufgetreten und habe den Sopranpart in Beethovens 9. Sinfonie gesungen, unter der Leitung von Prof. Florian Ludwig. Das war eine große Ehre. Es ist schön, dass die Zusammenarbeit mit Prof. Ludwig jetzt schon so lange geht.“

Die Stimme von Ann-Kathrin Niemczyk ist so besonders, weil es sich um einen jugendlich-dramatischen Sopran handelt. In der Regel fangen Sopranistinnen im lyrischen Fach an, etwa als Susanna in Mozarts „Hochzeit des Figaro“, die Stimmen entwickeln sich erst mit zunehmender Reife ins dramatische Fach. Ann-Kathrin steigt hingegen schon als Mozarts Gräfin im „Figaro“ ein. „Das ist für das Alter sehr ungewöhnlich“, so die junge Sängerin. An Hagen, den Eltern und Freunden, hängt sie sehr. „Hagen ist und bleibt meine Heimat, es ist immer schön, Zuhause zu sein.“

Nachwuchs-Förderung

Für Prof. Florian Ludwig ist die Entwicklung von Ann-Kathrin Niemczyk der beste Beweis für die Bedeutung einer kontinuierlichen Nachwuchsarbeit an den Bühnen: „Es ist unglaublich schön zu sehen, dass eine Talentförderung, wie wir sie am Theater Hagen betrieben haben, solch großartigen sängerischen Nachwuchs hervorgebracht hat. Das macht klar, wie wichtig die Kinder und Jugendchöre für unsere Theaterlandschaft sind.“



Kasten:

Das Preisträgerkonzert aller Finalisten inklusive Ann-Kathrin Niemczyk des Bundeswettbewerbs Gesang kann man im Internet nachhören. Es wird moderiert von der Sopranistin Annette Dasch: www.bwgesang.de



Bildzeile: Die junge Hagener Gesangsstudentin Ann-Kathrin Niemczyk hat bereits mehrere internationale Wettbewerbe gewonnen.