Das jecke Treiben bleibt in diesem Jahr in den Stadtverwaltungen aus. Wie Schulen mit den beweglichen Ferientagen umgehen, sei noch nicht abschließend geklärt. Kindertageseinrichtungen wollen zumindest den Kindern die Chance aufs Verkleiden nicht nehmen.

Brauchtum Karneval in NRW: So verfahren Städte, Schulen und Kitas

An Rhein und Ruhr. Städte streichen in diesem Jahr die Ferientage über Karneval. Schulen befinden sich noch in der Absprache. Kitas wollen coronakonformes Fest.

„Leider müssen alle Veranstaltungen rund um den Karneval pandemiebedingt abgesagt werden“, sagt Jan Bergmann, Pressesprecher der Stadt Kamp-Lintfort. Deswegen werde es auch keine Ersatzaktion für den Rathaussturm oder den Rosenmontagszug geben können. An den Karnevalstagen wird in der Verwaltung daher regulär gearbeitet. So wie die Stadtverwaltung in Kamp-Lintfort handhaben es auch viele andere Städte.

Selbst die Karnevalshochburg Düsseldorf hat keine coronakonforme Ersatzaktion zu dem traditionellen Sturm auf das Rathaus geplant. Auch ein Berliner Essen, ein Karnevalsfrühstück oder Ähnliches werde es nicht geben, so eine Sprecherin der Stadt Düsseldorf. Ohne die Brauchtumsfeierlichkeiten an Rosenmontag entfalle der Grund für eine Dienstbefreiung bei der Stadtverwaltung, heißt es auch in einer Pressemitteilung der Stadt Köln.

Gleiches erklärt auch Silke Lenz, Pressesprecherin der Stadt Essen. Viele der Mitarbeiter seien im Homeoffice und Zusammenkünfte der Kollegen würden auch die Kontaktbeschränkungen nicht zulassen. Auch in Essen war in der Vergangenheit der Rosenmontag ein freier Tag für die Verwaltungsmitarbeiter. Dieser entfällt jedoch in diesem Jahr.

Genau wie bei der Stadtverwaltung Wesel. „Vielleicht werden die Kolleginnen und Kollegen im Homeoffice bei den Videokonferenzen kostümiert vor der Kamera sitzen. Das ist dann aber auch in diesem Jahr alles, was bei uns karnevalistisch sein wird“, erklärt Swen Coralic, Pressesprecher der Stadt Wesel. In Planung sei momentan jedoch eine Karnevalsausstellung. Diese sollen Gäste dann auch nach der Karnevalszeit, nach Beendigung des Lockdowns, noch besuchen können.

Planungen zu einer digitalen Altweiberveranstaltung laufen

Die Stadt Duisburg will sich den Karneval durch Corona nicht verderben lassen. Zwar müssen auch hier die städtischen Mitarbeiter an den Karnevalstagen arbeiten, jedoch stehe die Stadt im engen Austausch mit dem Hauptausschuss Duisburger Karneval. Aktuell gebe es beispielsweise Planungen zu einer digitalen Altweiberveranstaltung und einem digitalen Rathaussturm. „Duisburgs Karnevalsprinz Tobis I wird unter dem Motto „Gemeinsam jeck in allen Zeiten“ sicher noch Überraschungen für das jecke Volk bereithalten“, sagt Pressesprecher Sebastian Hiedels von der Stadt Duisburg.

Was den Städten bleibt, sind die Erinnerungen an die vergangenen Karnevalsjahre. „Ein besonderes Highlight der vergangenen Jahre sind grundsätzlich die Kostüme der Verwaltungsspitze. Der Bürgermeister, der erste Beigeordnete und der Kämmerer verkleiden sich immer passend thematisch zu aktuellen Themen in Kamp-Lintfort“, sagt Bergmann. Im vergangenen Jahr habe sich das närrische Verwaltungstrio passend zum Start der Landesgartenschau als Tiere und Tierpfleger des Tierparks Kalisto, einem Highlight der Landesgartenschau, verkleidet.

Entscheidung der Schulkonferenz im Einvernehmen mit dem Träger

Wie die Schulen in diesem Jahr an den Karnevalstagen verfahren, sei den Stadtverwaltungen bislang noch nicht bekannt. Auf Anfrage unserer Zeitung heißt es aus dem NRW-Schulministerium: „Eine Streichung von beweglichen Ferientagen im Jahr 2021 in der Karnevalszeit, die an den einzelnen Schulen bereits festgelegt wurden, ist nicht vorgesehen. Es ist aber denkbar, dass die beweglichen Ferientage in dieser Zeit auf andere Tage verschoben werden.“

Eine solche Verlegung der beweglichen Ferientage wäre aber durch die Schulkonferenz im Einvernehmen mit dem Schulträger abzustimmen. Da es in der Ordnung heißt, dass die Ferientage den Schulen „zur Verfügung stehen“, sei es überdies rechtlich vertretbar, als Schule auf einen oder mehrere der beweglichen Ferientage zu verzichten. „Allerdings wäre auch hier das Verfahren zu beachten: Entscheidung der Schulkonferenz im Einvernehmen mit dem Schulträger“, so das NRW Schulministerium.

Coronakonformer Karneval in den Kindergärten

Über das Klever Rosenmontags-Komitee ist bekannt, dass einige Kindergärten corona-konform mit den Kindern Karneval feiern werden, sagt Katrin Berns, Pressesprecherin der Stadt Kleve. Auch die Mitarbeiter der Stadt Kleve sind an den Karnevalstagen im Dienst.

„Karneval ist eine schwierige Angelegenheit in diesem Jahr. Einerseits möchten wir den Kindern nicht auch noch die „fünfte Jahreszeit“ nehmen, andererseits sind wir uns aber auch darüber einig, dass eine Karnevalsfeier im üblichen Sinne nicht stattfinden kann“, sagt Isabel Uhlenhut, Pressesprecherin der evangelischen Kinderwelt, Träger von 20 Kindertagesstätten und Familienzentren sowie vier Großtagespflegestellen in Dinslaken, Voerde, Duisburg, Schermbeck und Dorsten. Die Erzieher der Einrichtungen seien sich jedoch einig, dass sie sich „über fantasievoll kostümierte Kinder in Kita und Tagespflege herzlich freuen“. Wie es aber schließlich einheitlich in allen Einrichtungen gehalten werde, dazu stehen die Entscheidungen noch aus.