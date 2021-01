Lockdown: Friseure in Duisburg und Moers schlagen Alarm

An Rhein und Ruhr Friseure haben im Lockdown weiter geschlossen, für einige Salons wird die Lage immer ernster. Zwei Saloninhaber aus Duisburg und Moers erzählen.

Schneiden, färben, föhnen: Viele Kunden warten sehnsüchtig darauf, endlich wieder zum Friseur gehen zu können. Doch erst einmal wird daraus nichts, die Salons bleiben im Rahmen des Corona-Lockdowns noch mindestens bis zum 31. Januar geschlossen. Für die Branche ist das eine Katastrophe, bereits zum zweiten Mal seit Beginn der Pandemie dürfen sie bundesweit wochenlang nicht öffnen. „Mit der Verlängerung haben wir leider gerechnet“, sagt Elke Mamel, die seit 16 Jahren einen Salon in Duisburg-Walsum leitet.

Deswegen habe sie Termine im Januar ohnehin nur unter Vorbehalt gemacht. „Jeder verfolgt ja die Nachrichten. So brauchen wir jetzt nicht alle anzurufen“, sagt sie. Schwieriger sei es, nicht in ein tiefes Loch zu fallen. „Die Arbeit und der tägliche Rhythmus fehlen“, so Mamel. Sie habe den Salon auf Vordermann gebracht, Inventur gemacht, die weihnachtliche Deko durch die frühlingshafte ersetzt und kümmere sich um ihre pflegebedürftige Mutter.

"Meinen Mitarbeitern geht es auch nicht gut"

Für ihre Mitarbeiter hat sie schon vor Weihnachten Kurzarbeit beantragt, bisher aber keine Rückmeldung bekommen. „In unserer WhatsApp-Gruppe ist es sehr ruhig geworden, meinen Mitarbeitern geht es auch nicht gut“, erzählt sie. Das Geld fehle, schließlich sei das Friseurhandwerk ohnehin keine gut bezahlte Branche. Bei 60- bis 70-prozentigem Kurzarbeitergeld bleibe nicht viel übrig. Die Soforthilfen kann Mamel für ihren Laden nicht beantragen. „Dazu braucht man einen Steuerberater und den haben wir nicht, da mein Mann sich darum bisher immer gekümmert hat“, erklärt sie. Jetzt einen Steuerberater zu beschäftigen sei viel zu teuer.

Was Mamel aber am meisten stört, sind die zahlreichen Anfragen bei Facebook, ob sie und ihre Mitarbeiter privat zum Haare schneiden kommen würden. „Ich finde es wirklich unmöglich, dass die Leute sich überhaupt trauen, uns zu fragen“, sagt sie. Die Duisburgerin weiß, dass auch viele Kollegen solche Nachrichten bekommen. „Die Menschen denken, wir könnten jetzt heimlich ein Vermögen machen, aber wenn sich keiner an die Regeln hält, sitzen wir hier noch in fünf Monaten im Lockdown.“

Öffnung nicht vor dem 1. März?

Auch Ralf Uhrmacher, der in Moers einen großen Friseursalon führt, glaubt nicht daran, dass so bald wieder Kunden kommen dürfen. „Ich tippe auf den 1. März, denn davor ist noch Karneval und da gibt es sicherlich keine Lockerungen“, meint Uhrmacher. Seit 34 Jahren leitet der 59-Jährige sein Geschäft, nun telefoniert er hauptsächlich statt Haare zu schneiden. „Alle Januar-Termine müssen umgelegt werden“, sagt er. Erst ab März nehme er nun neue Termine an. Die Kunden würden sich freuen, von ihm zu hören. „Vor Weihnachten kam der Lockdown ziemlich plötzlich, deswegen warten alle sehnsüchtig, dass wir wieder aufmachen“, so Uhrmacher.

Durch die Schließung im Dezember sei ihnen der umsatzstärkste Monat des Jahres entgangen, seit diesem Monat erhalten auch seine elf Mitarbeiter Kurzarbeitergeld. Die Soforthilfen hat er ebenfalls in Anspruch genommen. „Die waren auch sehr schnell auf dem Konto“, sagt er. Nur stehe eben noch nicht fest, was genau zurückgezahlt werden müsse. „Ohne meinen Steuerberater geht im Moment nichts.“

Renovierungen und Umbau in der freien Zeit

Die freie Zeit nutzte der Moerser im vergangenen Jahr mit Hilfe seiner Frau, die in Neukirchen-Vluyn und Xanten zwei Boutiquen führt, zum Umbau seines Salons. „Wir haben Glück, dass der Laden so groß ist und wir deswegen auch in Coronazeiten genügend Platz haben. Ein- und Ausgang sind getrennt“, erzählt Uhrmacher.

Auch wenn nach der Öffnung wahrscheinlich wieder nur jeder zweite Platz belegt werden dürfe und viele andere Regeln einzuhalten seien, sei er froh, wenn es wieder losgeht. Der ein oder andere habe schon im letzten Lockdown die entsprechenden Gerätschaften nach Hause bestellt, um selbst die Haare in Form zu bringen. „Da haben sich viele gewundert, dass es bei uns so einfach aussieht, in Wirklichkeit aber ziemlich viel Geschick erfordert“, so Uhrmacher.

Der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks, Jörg Müller, befürchtet indes eine Insolvenzwelle. Viele Betriebe könnten die Einnahmeverluste nicht mehr schultern. Staatliche Hilfen müssten jetzt schnell und unbürokratisch fließen.