Weihnachtsbaum selber schlagen: Hier gehts' am Niederrhein

Niederrhein. Geht auch in Corona-Zeiten: Den Weihnachtsbaum selbst schlagen. Bei diesen Waldbauern und Höfen ist das in diesem Jahr am Niederrhein möglich.

Raus in den Wald, den Weihnachtsbaum selber schlagen: Das kann gerade in Corona-Zeiten eine vernügliche Angelegenheit sein. Eine Tanne oder Fichte ist im Baumarkt zwar schnell besorgt – Tradition und Festlichkeit bleiben komplett auf der Strecke. Wer also bei diesem "besonderen" Fest lieber selbst Hand anlegt am Baum, der findet in der Region reichlich Betätitungsmöglichkeiten. Einige ausgewählte Adressen für den Niederrhein, Düsseldorf und Essen mit allen wichtigen Infos in der Übersicht.

Schlosshof Garath in Düsseldorf

Forstverwaltung Schlosshof Garath

Garather Schlossallee 22, 40595 Düsseldorf

Verkauf ab 9. Dezember täglich bis zum 24. Dezember von 9.30 - 18 Uhr – Selbstschlagen nur am 4. Advent.

Spargelhof Derksen in Emmerich

Spargel Derksen

Adresse: Alter Beeker Weg 80, 46446 Emmerich

Ab sofort können Bäume reserviert, gekauft und selbst geschlagen werden, täglich von 9 bis 17 Uhr

Hof Kammesheidt in Essen

Bauer Kammesheidt

Kamisheide 50, 45133 Essen

Baumverkauf: 21. November bis 23. Dezember, täglich 9-17.30 Uhr

Baumschlagen nur vor der Dämmerung

Grünkohlessen wegen Corona nur zum Mitnehmen (12 bis 17 Uhr): 05./06. Dezember, 12./13. Dezember, 19./20. Dezember

Schulte-Drevenacks Hof in Hünxe

Schulte-Drevenacks Hof

Dinslakener Str. 3, 46569 Hünxe-Drevenack

Ab Ende November kann man Weihnachtsbäume bekommen, täglich von 9 bis 17 Uhr

Der Weihnachtsmarkt fällt wegen Corona in diesem Jahr aus

Garten- und Landschaftsbau Fabian Weyerstall in Rees

Garten- und Landschaftsbau Fabian Weyerstall

Weseler Landstraße 226, Rees-Haldern

Verkauf vom 29. November bis 23. Dezember, täglich 9 bis 17 Uhr

Um telefonische Anmeldung wird gebeten unter der Nummer: 0175/4178870

Forstbetrieb Bloemersheim in Rheurdt

Forstbetrieb Bloemersheim

Vluyner Str., 47509 Rheurdt

Verkauf: 27. November bis 23. Dezember 2019, täglich 10-16 Uhr

Forstbetrieb Meer in Meerbusch

Forstbetrieb Meer

Meerbuscher Straße, 46070 Meerbusch

Baumschlagen vom 5. Dezember bis 23. Dezember, täglich von 10 - 16 Uhr.

Garten- und Landschaftsbau Weyers in Viersen

Galabau Weyers

Lobbericher Str. 12, 41749 Viersen

Baumschlagen vom 27. November bis 24. Dezember 2019, täglich 10-18 Uhr

Die Angaben sind ohne Gewähr, bitte beachten Sie mögliche Abweichungen von den Öffnungszeiten durch Corona-Maßnahmen in den einzelnen Städten und Gemeinden. Informieren Sie sich vor dem Besuch am besten bei den Betrieben selbst, ob die Öffnungszeiten nicht abweichen. Es fehlt eine Möglichkeit zum Weihnachtsbaumschlagen in der Region? Schreiben Sie uns eine Mail mit den Infos an hod@nrz.de